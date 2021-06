Les paires emblématiques de la culture pop qui nous ont donné des objectifs d’amitié majeurs

L’un des jours parfaits de l’été aux États-Unis, le 8 juin marque la Journée nationale des meilleurs amis du pays. Il a été créé par le groupe de législatures du pays en 1935 alors qu’ils souhaitaient dédier une journée à certains des vrais amis que chacun de nous chérit. Au fil des ans, la culture pop nous a donné de nombreuses amitiés emblématiques dont nous nous souvenons. Ces groupes d’amis, bien que fictifs, se fixent de véritables objectifs d’amitié qui ont inspiré de vrais amis. Voici quelques-uns des plus emblématiques.

Harry Potter, Hermoine Granger et Ronald Weasley

Ce trio de créations magiques de JK Rowling est avec certains d’entre nous depuis que nous sommes enfants. Ils ont combattu la magie noire et se sont faufilés hors de Poudlard pour s’amuser, comme n’importe quel groupe d’amis qui vivent dans un pensionnat. Les trois s’acceptent pour leurs défauts et compensent ce qui manque à l’autre personne. Un parfait exemple d’amis d’enfance qui restent ensemble même après avoir grandi.

Janis et Damien (Mean Girls)

Lorsque le groupe d’écolières hautaines de ce drame classique de 2004 au lycée se disait de porter du rose le mercredi, Janis et Damien étaient occupés à vivre leur vie sans aucune façade à entretenir. La véritable amitié de Janis et Damien au milieu du combat de Regina George et Cady Heron pour le quotient de popularité, montre comment deux personnes peuvent se soutenir lorsque tout le monde est là pour vous intimider. Ce duo s’est fixé des objectifs pour défendre vos amis.

Arabella Essiuedu et Terry Pratchard (Je peux te détruire)

Dans cette mini-série HBO 2020, les téléspectateurs ont eu la chance de voir l’une des représentations les plus réelles de l’amitié. Arabella (interprétée par la gagnante du BAFTA Michaela Coel) et Terry interprété par (Weruche Opia) sont deux artistes et amis d’enfance. Quand Arabella raconte comment elle a été agressée sexuellement, Terry est la première personne à qui elle se confie. Terry la soutient également lorsqu’elle se rend au poste de police pour signaler son cas. Plusieurs de ces incidents montrent à quel point le duo est l’objectif en matière d’amitié entre femmes.

Goose et Maverick (Top Gun)

Se fixant des objectifs d’amitié depuis 1986, ce duo de pilotes d’avions de chasse montre ce que signifie réellement faire confiance à son ami. Maverick peut avoir la vigueur et parfois une confiance excessive, mais Goose est toujours venu pour équilibrer son énergie avec humilité et vérification de la réalité.

Andy et Red (La Rédemption Shawshank)

Créant un lien spécial en prison, ce duo montre à quel point l’amitié peut être faite de petits gestes et de quelques mots sages. Leur amitié s’est motivée à retrouver leur liberté, même si c’était en s’échappant de prison.

Cher et Dionne (Clueless)

L’une des amitiés classiques du lycée, Cher et Dionne s’assurent de discuter de leurs tenues avec autant d’importance que leurs devoirs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici