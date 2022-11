Les paires de double indiennes entrent en quarts

L’équipe indienne a poursuivi sa bonne forme aux Championnats du monde de para-badminton BWF en cours alors que leurs paires de double, y compris le duo masculin en fauteuil roulant de Prem Kumar Ale et Abu Hubaida, sont entrées en quarts de finale jeudi.

Ale et Hubaida, la paire n ° 6 mondiale en double masculin WH1-WH2, ont pris le dessus sur la paire espagnole d’Ignacio Fernandez et Francisco Motero 21-12, 21-8 pour dominer leur groupe. Cependant, Ale a souligné la victoire de mercredi contre les Thaïlandais Dumnern Junthong et Anuwat Sriboran 21-17, 23-21 comme un tournant.

“Cette victoire (sur la Thaïlande) était importante pour nous afin de consolider notre place dans le tour éliminatoire”, a déclaré Ale, cité jeudi par le Comité paralympique indien (PCI).

“Ça a été un bon tournoi jusqu’à présent. Nous avons travaillé dur pour les Championnats du monde pendant longtemps, en particulier sur notre précision et notre combinaison et maintenant les résultats sont là. J’espère que nous pourrons rentrer chez nous avec un podium cette fois-ci », a déclaré Ale, qui, avec Hubaida, a remporté cinq médailles cette année, dont une d’argent.

Ale et Hubaida affronteront ensuite le duo français Thomas Jacobs et David Toupe vendredi.

Avance des champions en titre

Pendant ce temps, les têtes de série Pramod Bhagat et Manoj Sarkar ont été à la hauteur de leurs attentes et ont atteint les huit dernières étapes du double masculin SL3-SL4, tout comme les deuxièmes têtes de série Chirag Baretha et Raj Kumar en double masculin SL3-SU5.

Bhagat et Sarkar ont battu les Coréens Joo Dongjae et Shin Kyung Hwan en trois matchs 21-17, 16-21, 21-10, tandis que Baretha et Kumar ont battu Jorge Enrique Moreno et Jean-Paul Ortiz Vargas de Colombie 21-2, 21-7.

« Je suis très satisfait de ma performance en double masculin et en double mixte (avec Mandeep Kaur). Je pense que nous avons une bonne combinaison de jeunesse et d’expérience, avec Rajkumar Bhaiya qui me guide tout au long », a déclaré Baretha, médaillé de bronze des Jeux paralympiques asiatiques de la jeunesse 2017, qui a également remporté deux médailles d’or en double masculin cette année.

Dans d’autres matchs passionnants, les débutants aux Championnats du monde Hardik Makkar et Ruthick Ragupathi se sont ressaisis après un match nul pour vaincre Gui Yu Pu et Yeh En-Chuan du Taipei chinois 18-21, 21-16, 21-19 lors de leur dernier match de groupe.

Pendant ce temps, Suhas Yathiraj et Umesh Vikram Kumar ont avancé avec une victoire 22-24, 21-19, 21-15 contre la troisième tête de série française Gailly Guillaume et Thomas Mathieu dans le match du double masculin SL3-SL4.

FORT SPECTACLE EN CATÉGORIE SH6

Dans la catégorie SH6, l’Inde aura deux paires de doubles mixtes – Krishna Nagar et Nithya Sre Sumathy Sivan tandis que Sivarajan Solaimalai et Rachana Shaileshkumar Patel, qui sont tous deux impatients de se battre pour le podium.

Entre autres, la championne du monde en titre Manasi Joshi sera vue en action dans trois quarts de finale, y compris ses simples, les doubles SL3-SU5 avec Shanthiya Viswanathan et les doubles mixtes SL3-SU5 avec Ragupathi.

Joshi et Viswanathan affronteront leurs compatriotes et têtes de série Mandeep Kaur et Manisha Ramadass en quarts de finale du double féminin SL3-SU5.

