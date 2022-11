Les paiements palmaires de Tencent et l’empreinte carbone de l’IA

Voudriez-vous une bouteille de soda pour seulement un centime ? Avant de dire oui, il y a un hic : vous devez payer en scannant votre paume et en partageant vos informations avec un géant chinois de la technologie.

C’est la proposition que Tencent a récemment faite à une poignée de consommateurs chinois, comme le montre une vidéo publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok, fin septembre. Tencent, la société propriétaire du système de paiement WeChat Pay, semble tester des dispositifs de paiement par empreinte digitale dans le pays depuis des mois.

Les partisans de la technologie affirment qu’elle est plus précise et sécurisée que d’autres formes de biométrie. Mais son installation généralisée comporterait toujours des risques pour la vie privée des consommateurs, sans parler des complications pratiques. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Nous avons une meilleure idée de la véritable empreinte carbone de l’IA

Les nouvelles: Les grands modèles de langage ont un sale secret : ils nécessitent de grandes quantités d’énergie pour s’entraîner et fonctionner. Mais l’ampleur réelle de l’empreinte carbone de ces modèles reste un peu mystérieuse. La startup d’intelligence artificielle Hugging Face pense avoir trouvé une nouvelle façon plus précise de le calculer.

Les détails: Hugging Face a estimé que la formation de son grand modèle linguistique BLOOM a entraîné 25 tonnes métriques d’émissions de carbone. Mais, selon les chercheurs, ce chiffre a doublé lorsqu’ils ont pris en compte les émissions produites par la fabrication du matériel informatique utilisé pour la formation, l’infrastructure informatique plus large et l’énergie nécessaire pour faire fonctionner BLOOM une fois qu’il a été formé.

Pourquoi est-ce important: Les travaux de la startup, qui ont été publiés dans un article non évalué par des pairs, pourraient être une étape vers des données plus réalistes des entreprises technologiques sur l’empreinte carbone de leurs produits d’IA. Cela arrive à un moment où les experts demandent au secteur de mieux évaluer l’impact environnemental de l’IA. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

