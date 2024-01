Les paiements P2P augmentent alors que les entreprises poursuivent leur vision « Everything App »

Les paiements peer-to-peer (P2P) sont en plein essor, avec des volumes de transactions en hausse de 25%. Cette poussée est provoquée par un nombre croissant d’entreprises qui se précipitent sur le marché du P2P, désireuses de capitaliser sur la demande mondiale des consommateurs pour des options de paiement simples et pratiques, comme le détaille une recherche exclusive créée pour le PYMNTS.Rapport trimestriel sur les paiements : les portefeuilles mobiles gagnent du terrain.»

Comme le détaille l’étude, cette tendance trouve un écho auprès des consommateurs qui privilégient de plus en plus les méthodes de paiement numériques et sans contact, reflétant une évolution plus large vers l’efficacité et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, est l’une des principales entreprises qui ont récemment adopté cette tendance. annonçant qu’il intégrera les paiements P2P dans sa plateforme cette année. Cette décision fait partie du plan plus vaste de l’entreprise visant à devenir une « application polyvalente », offrant aux consommateurs une large gamme de services via une plate-forme unique.

Comme l’a noté la société dans un mardi (9 janvier) article de blog“X n’est pas simplement une autre application – elle devient l’application tout-en-un, unissant de manière transparente les expériences dans une seule interface, pour tout le monde.”

Startup africaine Union54 a également lancé une super application en partenariat avec Mastercard, rejoignant les dizaines d’applications locales Super applications africaines opérant sur tout le continent.

Initialement lancée en juillet dernier en Angola, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, l’application ChitChat fournit une messagerie sécurisée, des cartes virtuelles en dollars et l’accès à une carte de débit Mastercard USD ainsi que des services de paiement, de jeux et de restauration aux utilisateurs de toute la région, PYMNTS. signalé à l’époque.

« Nous pensons que les paiements mobiles et les plateformes de chat peuvent constituer une force puissante pour accroître le commerce à travers l’Afrique, et nous nous engageons à construire une plateforme qui accélère cela », a déclaré Perseus Mlambo, PDG de Union54par Disrupt Africa rapport. “Nous avons intégré les paiements dans une plateforme de chat, offrant à chacun une carte en USD sur demande, selon nos conditions.”

En Europe, l’une des licornes françaises de la FinTech visant le statut de super app est Lydieune plateforme de services financiers mobiles qui a débuté comme application P2P en 2013 et s’est depuis développée pour proposer à ses plus de 7 millions d’utilisateurs des prêts, des comptes d’épargne et des échanges de cryptomonnaies en plus d’autres services.

Lydie PDG Cyrille Chiché a déclaré dans une interview en 2022 avec PYMNTS que l’entreprise prévoit de servir 10 millions de consommateurs européens d’ici 2025 et vise à combler le fossé laissé par les banques traditionnelles en devenant une super application financière pour les millennials et les consommateurs de la génération Z.

“Quoi [users] Ce que nous voulons est quelque chose qui est comparable à Spotify, Airbnb et toutes ces grandes entreprises de définition de catégories dans d’autres secteurs », a déclaré Chiche. “Nous n’avons pas cela pour les banques, nous en avons besoin d’un et nous en voulons en fait plusieurs.”

Cette quête d’une super application s’aligne sur les préférences mondiales des consommateurs, comme l’a révélé PYMNTS Intelligence recherchequi s’appuie sur les informations d’une enquête auprès de consommateurs dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne.

Selon l’étude, environ 7 personnes interrogées sur 10 ont manifesté de l’intérêt pour le concept de super application, le niveau d’intérêt pour une super application augmentant parallèlement aux revenus des personnes interrogées et au niveau d’intégration technologique. Néanmoins, dans la tranche de revenus les plus faibles, plus de 60 % des consommateurs expriment leur intérêt pour une super application, ce qui indique un attrait généralisé dans divers segments économiques.

“Dans l’ensemble, environ un quart des personnes interrogées sont ‘très’ ou ‘extrêmement’ intéressées par une super application, et les consommateurs qui ont pleinement intégré la technologie connective dans leur vie sont environ deux fois plus susceptibles que les autres répondants de manifester ce grand intérêt”, poursuit le rapport. ajoutée.

En termes de démographie par âge, millénaires sont les plus intéressés par les super applications, une autre étude PYMNTS Intelligence révélé40 % d’entre eux étant « très » ou « extrêmement intéressés » par l’utilisation d’un outil centralisé qui leur permet de gérer les paiements et autres activités quotidiennes en un seul endroit.

« Cela signifie qu’ils sont beaucoup plus susceptibles que le consommateur moyen dans les quatre pays étudiés [the U.S., the U.K., Australia and Germany] qui souhaiterait utiliser une telle application », note ce rapport.