Les paiements indispensables atteignent des niveaux qui changent la vie des petites équipes qui progressent en Coupe du monde féminine

MELBOURNE, Australie (AP) – Les joueuses qui ont atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine ont obtenu des bonus individuels plus importants qui peuvent changer la vie de beaucoup d’entre elles.

La FIFA a désigné 30 000 $ pour les 732 joueurs parmi 32 équipes dans le champ du tournoi. Le paiement s’élève à 60 000 $ pour les joueurs des 16 équipes qui ont quitté le jeu de groupe.

L’argent passe à 90 000 $ pour les joueurs en quart de finale et c’est un salaire important pour de nombreux joueurs, en particulier ceux qui ont eu des différends financiers avec leurs fédérations au sujet de la rémunération et du soutien.

Hildah Magaia, surnommée à juste titre le « soutien de famille » de l’équipe sud-africaine, a aidé les Banyana Banyana à passer du groupe à la phase à élimination directe et à doubler leur bonus.

Elle prévoit à juste titre d’utiliser l’argent pour s’occuper de sa mère.

« Je pourrai tout faire pour ma mère parce que c’est moi qui m’occupe d’elle », dit-elle. « Je suis le soutien de famille, donc je ferai tout pour ma mère. »

Deneisha Blackwood, qui fait partie de l’équipe jamaïcaine éliminée par la Colombie lors des huitièmes de finale, a décrit les paiements minimaux comme un bon début pour son équipe. La Jamaïque a eu des difficultés financières et s’est appuyée sur le financement participatif pour collecter des fonds pour son voyage vers le tournoi.

« De toute évidence, en tant que joueurs, nous avons une vie en dehors du football et je pense que des prix comme celui-ci nous récompensent d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Beaucoup d’entre nous ont des factures à payer et une famille à prendre en charge », a déclaré Blackwood,« et je pense que pour la jeune génération, en particulier, le football ne vous rapporte pas beaucoup d’argent. Donc, pour (les filles) nous voir faire ce que nous aimons et réaliser que vous pouvez en vivre – c’est motivant.

Personne ne peut garantir que tous les joueurs recevront leurs bonus garantis.

Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPRO, a envoyé l’année dernière une lettre à la FIFA au nom des joueurs de 25 équipes nationales demandant de meilleures conditions au sein du tournoi. La FIFA a annoncé les bonus individuels de la cagnotte de 110 millions de dollars en juin.

Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré avant le début de la Coupe du monde que les fédérations seraient responsables de la distribution des paiements. Il n’a pu garantir que les fonds parviendraient aux joueurs.

La FIFPRO a déclaré qu’elle s’efforçait d’établir des comptes bancaires pour les joueurs ainsi qu’un processus d’audit. Mais il y a déjà eu des accrocs.

La FIFPRO a annoncé mardi soir qu’elle aidait les joueurs nigérians dans un différend avec leur fédération concernant le paiement des primes, les indemnités de camp et les dépenses, certaines remontant à 2021. Le Nigeria a raté de peu les quarts de finale après une défaite aux tirs au but face à l’Angleterre.

« L’équipe est extrêmement frustrée d’avoir dû poursuivre la Fédération nigériane de football pour ces paiements avant et pendant le tournoi », a déclaré la FIFPRO. « Il est regrettable que les joueurs aient eu besoin de défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière. »

À l’approche de la Coupe du monde, les joueurs sud-africains ont boycotté un match de préparation contre le Botswana parce que les paiements individuels n’étaient pas inclus dans leurs contrats. Le différend a pris fin lorsque le milliardaire Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a accepté de verser 320 000 dollars à répartir équitablement entre les joueurs.

Certains des joueurs jamaïcains se sont tournés vers les médias sociaux avant la Coupe du monde pour se plaindre du manque de soutien et de financement de l’équipe. Cela a stimulé deux campagnes de financement participatif pour collecter des fonds pour les Reggae Girlz.

La Fédération jamaïcaine de football a publié un communiqué indiquant que les rapports sur les difficultés financières de l’équipe avaient nui aux réalisations de l’équipe. Les Reggae Girlz ont atteint les huitièmes de finale mais se sont inclinées 1-0 face à la Colombie mardi soir.

« Nous accueillons bien sûr tous ceux qui souhaitent contribuer au développement de nos équipes nationales de football, qui ont bien fait et fait la fierté de la Jamaïque », a déclaré la fédération jamaïcaine dans un communiqué.

L’attaquant nigérian Uchenna Kanu a déclaré que l’argent n’était pas la principale motivation de l’équipe, mais bien jouer l’était. Le Nigeria a atteint les huitièmes de finale, mais s’est incliné face à l’Angleterre aux tirs au but après un nul sans but lundi.

« Mais bien sûr, si nous sommes payés autant, cela aura bien sûr un impact énorme sur nos vies », a déclaré Kanu. « Nous avons des familles, nous avons des choses dont nous devons nous occuper avec de l’argent. C’est important pour nous aussi.

Les joueurs des États-Unis ont remporté l’année dernière un contrat avec US Soccer qui leur garantit un salaire égal à celui de leurs homologues masculins de l’équipe nationale. Dans le cadre de l’accord, tous les prix en argent du tournoi sont répartis entre les deux équipes, un pourcentage revenant à la fédération.

La cagnotte totale de cette Coupe du monde féminine est plus de trois fois supérieure à la cagnotte de 30 millions de dollars qui a été versée lors de la Coupe du monde féminine 2019 en France. Mais c’est encore bien moins que les 440 millions de dollars de prix en argent pour la Coupe du monde masculine au Qatar en décembre dernier.

___

AP Sports Writer John Pye à Brisbane, Australie, a contribué à ce rapport.

___

Anne M. Peterson, Associated Press