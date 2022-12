Les paiements du règlement d’Equifax sur la violation de données de 2017 sont en cours

À la suite de la violation de données d’Equifax en 2017, qui a compromis les informations personnelles de plus de 147 millions de consommateurs – y compris les noms, les dates de naissance et les numéros de sécurité sociale – l’entreprise est devenue la cible de plusieurs poursuites et a conclu un accord en 2019 avec la Federal Trade Commission, le Consumer Financial Protection Bureau et tous les États et territoires américains.

En conséquence, les consommateurs touchés par la violation avaient la possibilité de s’inscrire pour un maximum de 125 $ ou une surveillance de crédit gratuite auprès des trois plus grandes sociétés d’évaluation du crédit : Equifax, Expérian et TransUnion .

Après que la mise en œuvre ait été retardée en raison de contestations judiciaires, le règlement a reçu l’approbation finale du tribunal au début de cette année.