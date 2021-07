Les paiements du crédit d’impôt pour enfants pourraient stimuler les ventes au détail dès ce mois-ci

Les paiements seront la dernière injection de fonds financée par le gouvernement. Les détaillants, dont Walmart et Best Buy, ont déclaré avoir constaté une augmentation des dépenses après que les consommateurs aient reçu des chèques de relance. Certains clients ont également reçu de l’argent supplémentaire grâce aux allocations de chômage fédérales, auxquelles de nombreux États ont récemment mis fin. Le Congrès n’a aucun plan pour un quatrième chèque de relance.

« C’est une bonne chose pour Walmart et les épiceries », a déclaré Jim Sullivan, professeur d’économie à l’Université de Notre Dame qui étudie l’impact de la pandémie de coronavirus sur les Américains vivant dans la pauvreté. « Les secteurs de la vente au détail où les familles à revenu moyen et faible dépensent de l’argent sont susceptibles d’en bénéficier en partie. »

Les épiceries, les grandes surfaces et même les mécaniciens automobiles pourraient reprendre leurs ventes dans les prochains mois, grâce à une nouvelle source de liquidités : les mensualités qui vont directement sur les comptes bancaires des parents et des gardiens.

Lipman a déclaré que l’argent pourrait profiter indirectement à un enfant. Par exemple, a-t-elle dit, un parent peut acheter des vêtements qui lui donnent confiance pour postuler à un emploi. Une grand-mère ou une tante peut avoir de l’argent pour une réparation automobile, ce qui lui permet de se rendre à un entretien d’embauche ou d’amener un enfant à l’école à temps. Et un peu d’argent en plus peut rendre les parents moins stressés et diminuer le risque qu’ils abusent de l’alcool ou des drogues.

L’analyste de JPMorgan Christopher Horvers a appelé Walmart, Target, Costco, BJ’s Wholesale Club et les détaillants de pièces automobiles comme étant parmi les plus grands bénéficiaires du crédit d’impôt pour enfants. Horvers s’attend à ce que les détaillants axés sur la valeur, tels que les magasins à un dollar, enregistrent également plus de ventes.

Cependant, il a déclaré dans une note de recherche que le montant total en espèces sera inférieur aux autres prestations gouvernementales. Selon le Joint Committee on Taxation, les Américains recevront 110 milliards de dollars grâce au crédit d’impôt pour enfants, dont 55 milliards de dollars par versements mensuels. Le plus petit des trois séries de chèques de relance – payés en janvier – était de 600 $ et totalisait 130 milliards de dollars, selon les recherches de JPMorgan.

Lasser d’UBS a déclaré qu’il s’attend à ce que l’effet soit également « plus modeste » que la relance. Il a déclaré qu’il surveillait d’autres facteurs qui pourraient modifier les habitudes de dépenses, tels que le retour aux bureaux à l’automne, qui pourrait freiner les achats de nourriture pour la maison, ou la propagation de la variante delta de Covid-19, qui pourrait l’augmenter.

Le directeur financier de Dollar General, John Garratt, a déclaré lors d’un appel aux résultats du premier trimestre fin mai que l’escompteur n’avait pas inclus les crédits d’impôt pour enfants dans les prévisions de l’entreprise pour le reste de l’année. Il l’a qualifié de « joker », avec un impact difficile à mesurer, d’autant plus que certains autres avantages gouvernementaux s’estompent.

La directrice de la croissance de Target, Christina Hennington, a déclaré lors d’un appel aux résultats du premier trimestre que les fonds supplémentaires pourraient être consacrés aux ventes de la rentrée scolaire – une saison de magasinage qui, selon les experts, sera déjà plus forte que d’habitude alors que les parents et les enfants cherchent un nouveau départ et de nouveaux vêtements, cahiers et ordinateurs portables pour un retour plus typique en classe.

De nombreux États espèrent accueillir de nouveau les élèves dans les salles de classe à temps plein lorsque la nouvelle année scolaire commencera plus tard cette année. Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les enseignants et les étudiants entièrement vaccinés n’avaient pas besoin de porter de masques à l’intérieur. Plus de 55% de la population américaine a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, selon le CDC.

Dans un communiqué, Target a déclaré que les mesures de relance, y compris le crédit d’impôt pour enfants, « pourraient servir de vents favorables à court terme pour notre entreprise » et ont déclaré qu’elles en avaient tenu compte dans ses perspectives positives.