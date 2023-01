Les paiements du coût de la vie du DWP pour 2023 laisseront les familles « dans une situation pire », disent les militants

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les Britanniques vulnérables seront encore plus mal lotis en 2023 que l’année précédente, car les paiements prévus par le gouvernement pour le coût de la vie ne sont pas assez généreux, ont averti les militants.

Le ministère du Travail et des Pensions (DWP) a annoncé mardi le calendrier des paiements qui verra huit millions de ménages à faible revenu recevoir une nouvelle aide au coût de la vie au printemps.

Le soutien en espèces de 900 £ pour les demandeurs de prestations éligibles sous condition de ressources – y compris les personnes bénéficiant du crédit universel, du crédit de pension et des crédits d’impôt – commence au printemps et ira directement sur les comptes bancaires en trois versements, a déclaré le DWP.

Le premier paiement de 301 £ sera effectué au printemps 2023, un deuxième paiement de 300 £ effectué à l’automne 2023 – mais le troisième paiement de 299 £ ne sera effectué qu’au printemps 2024.

Il y aura également un paiement séparé de 150 £ effectué en été pour plus de six millions de personnes handicapées, et 300 £ versés l’hiver prochain pour plus de huit millions de retraités en plus de leurs paiements de carburant d’hiver.

Mais Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, a déclaré que les familles vulnérables seraient «plus mal loties» qu’elles ne l’étaient l’année dernière – affirmant que les 1 350 £ disponibles pour l’année à venir étaient inférieurs au soutien de 1 500 £ disponible pour l’année jusqu’à Avril.

“Malgré des factures d’énergie en augmentation de 20% depuis avril 2023, le soutien aux plus vulnérables annoncé par le gouvernement n’a pas augmenté depuis l’année dernière”, a-t-il déclaré.

Le militant a ajouté: “En fait, avec la fin du programme de soutien aux factures d’énergie qui se profile, les ménages seront moins bien lotis qu’ils ne l’étaient cet hiver.”

Il a également noté que les factures moyennes des ménages passeront de 2 500 £ à 3 000 £ à partir du 1er avril, lorsque le programme de soutien aux factures d’énergie de 400 £ pour tous les ménages prendra également fin.

Une enquête YouGov pour la campagne Warm This Winter a montré que 18 % de la population (neuf millions d’adultes) vivaient dans des maisons froides et humides en décembre.

M. Francis a ajouté: «Cet hiver, nous avons vu plus de neuf millions d’adultes vivre dans des conditions de Dickens dans des maisons froides et humides. Le gouvernement doit aller plus loin pour aider les millions de foyers en précarité énergétique tout au long de 2023. »

Le prochain cycle de soutien aux ménages a déjà été dévoilé dans la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt, s’appuyant sur les paiements effectués à plus de huit millions de personnes en 2022.

Le secrétaire au travail et aux pensions, Mel Stride, a déclaré: “Nous tenons notre promesse de protéger les plus vulnérables et ces paiements, d’une valeur de centaines de livres, fourniront un soutien vital l’année prochaine aux personnes aux revenus les plus faibles.”

M. Hunt a reconnu que les temps restaient « difficiles » pour les familles qui luttent pour faire face à l’inflation – mais a de nouveau blâmé les « répliques » de la guerre de Covid et de Poutine en Ukraine.

“Ces paiements s’ajoutent aux augmentations supérieures à l’inflation des prestations aux personnes en âge de travailler et à la garantie des prix de l’énergie, qui protège des millions de personnes des prix mondiaux du gaz encore plus élevés”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré que les paiements aux personnes éligibles seront généralement automatiques, il ne sera donc pas nécessaire de faire une demande. Les gens doivent faire attention aux escrocs qui envoient de faux messages sur le coût de la vie et tentent d’inciter les gens à transmettre leurs informations personnelles.

Le programme de soutien de 2022 comprenait un paiement du coût de la vie de 650 £ pour les demandeurs de prestations sous condition de ressources, divisé en deux paiements, plus des paiements pour les personnes handicapées et les retraités. Une remise de 400 £ sur la facture d’énergie pour les ménages continuera de s’appliquer jusqu’en mars.

Pendant ce temps, les militants ont averti que l’utilisation forcée des compteurs à prépaiement frappe de nombreux clients de compteurs intelligents – pointant vers de nouvelles données publiées en vertu des règles sur la liberté d’information.

Des chiffres récents montrent que les sociétés énergétiques ont obtenu près de 500 000 mandats de justice pour installer des compteurs à prépaiement dans les maisons de clients en difficulté endettés depuis la fin du verrouillage.

De nouveaux chiffres, obtenus par le Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) et partagés avec la End Fuel Poverty Coalition, révèlent que dans 64,4 % des cas, un compteur intelligent a été contraint à un mode de prépaiement car le client était endetté pour leur entreprise énergétique.

M. Francis a déclaré que les chiffres “révélaient à quel point des fournisseurs peu scrupuleux obligent les gens à des tarifs plus chers en basculant leur compteur intelligent à distance en mode prépaiement”.