Les acheteurs parcourent les allées d’une épicerie de San Francisco. | Jessica Christian / La Chronique de San Francisco / Getty Images

Quelques jours après que Biden a signé son projet de loi de secours, les Américains reçoivent des paiements indispensables.

Les chèques de relance ont commencé à arriver sur les comptes bancaires des Américains – quelques jours à peine après que le président Joe Biden les a autorisés en signant le plan de sauvetage américain.

La rapidité avec laquelle les Américains éligibles reçoivent leur troisième et plus grand chèque de relance à ce jour pendant la pandémie de coronavirus – moins de deux mois après le début de la présidence de Biden – est une victoire politique pour un président qui n’a pas pu obtenir un soutien bipartisan pour son projet de loi, mais qui était toujours capable de transmettre rapidement un vaste paquet de secours le long des lignes de parti.

Comme l’explique Emily Stewart de Vox, la plupart des Américains auront droit à des chèques de relance de 1400 $:

Les chèques complets seront envoyés aux célibataires gagnant jusqu’à 75000 $ et aux couples jusqu’à 150000 $, et seront progressivement éliminés à 80000 $ et 160000 $, en fonction des déclarations de revenus de 2019 ou 2020, selon la date à laquelle les gens ont déposé leurs dernières déclarations de revenus. Les chèques précédents ont été progressivement supprimés à des niveaux de revenu plus élevés, ce qui signifie que certaines personnes qui ont reçu des chèques lors des tours précédents ne les recevront pas cette fois. Cependant, la législation prévoit pour la première fois des chèques pour les adultes à charge, tels que les étudiants et les personnes handicapées.

Biden a signé le projet de loi jeudi et de nombreuses personnes ont commencé à déclarer avoir reçu leurs chèques par dépôt direct ce week-end. Un certain nombre de ménages ont déclaré avoir vu des dépôts complets même vendredi – juste un jour après la signature de la loi.

L’argent de stimulation est déjà disponible. Il s’agit d’une publication bancaire qui m’a été envoyée par un membre d’une famille de quatre personnes gagnant moins de 150 000 $. pic.twitter.com/iunzWcK1o8 – Sahil Kapur (@sahilkapur) 13 mars 2021

L’Internal Revenue Service a déclaré vendredi que d’autres séries de chèques de relance seraient déposées sur des comptes bancaires au cours des prochaines semaines et envoyées par la poste sous forme de chèques ou de cartes de débit. L’agence a également déclaré que les gens peuvent suivre l’état de leurs chèques en utilisant le portail «Obtenir mon paiement».

De nombreux Américains prévoient d’utiliser les chèques pour payer les nécessités

Le New York Times rapporte que Johanna Suarez, étudiante en deuxième année au Houston Community College – qui était éligible pour son premier chèque de relance parce que les adultes à charge peuvent les recevoir pour la première fois – a reçu un chèque de 1400 $ samedi et a déclaré qu’elle prévoyait de l’utiliser. pour acheter des livres et payer une intervention dentaire.

Les plans de Suarez sont assez représentatifs, selon une étude du Census Bureau Household Pulse, réalisée du 17 février au 1er mars.

Dans le cadre de son enquête en cours sur les coronavirus, l’agence a demandé à son groupe d’enquête Household Pulse sur quoi les personnes qui ont récemment reçu un chèque l’ont dépensé – ou, pour celles qui n’en ont pas reçu pendant la période d’enquête, ce qu’elles prévoyaient de passer leur prochain chèque. sur.

Les répondants ont été autorisés à sélectionner plus d’une réponse à la question, et la plupart ont déclaré que l’argent servirait à répondre à un besoin essentiel. L’enquête a révélé qu’environ 60 pour cent des personnes prévoyaient d’utiliser au moins une partie de leur argent pour la nourriture, et environ 45 pour cent prévoyaient de dépenser une partie ou la totalité des fonds pour le logement – que ce soit le loyer ou les hypothèques. D’autres factures étaient également une priorité, avec 45 pour cent disant que le stimulus aiderait avec les paiements des services publics, et environ 31 pour cent voulant investir de l’argent sur des cartes de crédit ou des prêts.

Environ 15 pour cent des répondants ont estimé qu’ils pourraient être en mesure d’épargner une partie ou la totalité de l’argent. Seulement 2,5% ont déclaré qu’une partie de l’argent serait consacrée aux dépenses de loisirs.

Il y a eu un débat sur la question de savoir qui avait besoin d’un chèque de relance avant l’adoption du plan de sauvetage américain, certains législateurs craignant que si une part trop large du peuple américain obtenait les chèques, ceux qui avaient des revenus plus élevés ne les dépenseraient pas. Ces données ne résolvent pas ce débat, mais elles suggèrent que de nombreux Américains ont un besoin urgent de cet argent – que les gens attendent ces chèques pour couvrir les coûts de base comme la nourriture et le logement, et qu’ils le feront, en fait, les dépenser.

Le plan de sauvetage américain était exceptionnellement populaire avant d’être promulgué – en partie à cause de la popularité écrasante des contrôles de relance: un sondage Vox / Data for Progress réalisé en décembre 2020 a révélé que 75% des électeurs probables voulaient que les contrôles de relance soient prioritaires dans le rédaction du projet de loi.

Des vérifications ont été incluses et, dans une enquête réalisée du 5 au 7 mars, Data for Progress a révélé que près de 70% des électeurs probables appuyaient le projet de loi. Ce groupe de partisans comprenait 54% des républicains. Notamment, les répondants ont cité la disposition du chèque de relance du projet de loi comme l’un de ses meilleurs aspects, selon le plus récent sondage: 78 pour cent des électeurs ont soutenu l’idée de 1 400 chèques.

Il reste à voir si la perception positive de la loi restera constante au fil du temps, mais l’impression d’efficacité que produit la livraison rapide des paiements peut s’avérer utile aux démocrates à un moment où la méfiance est généralisée à l’égard du gouvernement fédéral.