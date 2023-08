Les paiements de « réduction progressive » pour les députés qui perdent des sièges devraient doubler

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les députés qui perdront leur siège aux prochaines élections générales recevront une aide financière doublée.

Des paiements de liquidation destinés à aider les députés sortants à fermer leur bureau et à gérer le départ du personnel seront désormais également disponibles pour ceux qui démissionnent lors des élections.

Les députés ont reçu deux mois de salaire après avoir perdu leur siège lors des précédentes élections générales, mais l’Autorité parlementaire indépendante de normalisation (IPSA) – qui régit les dépenses des députés – a décidé que ce montant devrait être porté à quatre mois.

Les paiements ne seront pas versés aux députés qui choisissent de se retirer avant une période électorale.

L’IPSA a déclaré que cette décision avait été prise parce que le temps nécessaire pour clôturer complètement les affaires parlementaires et financières d’un député était plus long que le temps couvert.

La décision précise : « Les anciens députés continueront d’avoir accès à leurs budgets normaux (au prorata) pendant cette période de quatre mois, et ils continueront d’employer le personnel nécessaire pour les aider à liquider leurs affaires. »

Les députés qui ont servi plus de deux ans sont également éligibles aux indemnités de perte de charge, les députés en poste depuis plus longtemps recevant des montants plus importants.

Ces indemnités, similaires aux indemnités de licenciement, seront accessibles à tous les députés éligibles qui quitteront le Parlement lors des prochaines élections.

Les députés reçoivent un salaire annuel de 86 584 £ avant impôts. Quelque 71 députés ont déjà annoncé qu’ils ne se présenteraient pas aux prochaines élections législatives, prévues à l’automne de l’année prochaine.

Pour ces seuls députés, qui recevront chacun 14 430,66 £ supplémentaires, les nouvelles règles signifient une facture supplémentaire pour le contribuable de 1 024 576,66 £.

Les députés ont souvent un deuxième emploi et les plus en vue reçoivent souvent une rémunération pour leurs apparitions dans les médias et leurs livres.

Beaucoup de ceux qui entrent en politique dans les mondes de la banque, de la finance et des affaires étaient déjà extrêmement riches. Sajid Javid, ancien secrétaire à la Santé et chancelier, aurait une fortune d’environ 8 millions de livres sterling.

M. Javid, un ancien banquier, sera éligible aux deux mois de salaire supplémentaires après avoir annoncé en décembre de l’année dernière qu’il ne se représenterait pas dans la circonscription de Bromsgove, dans le Worcestershire.

Harriet Harman, l’ancien chef du Labour, Dominic Raab, l’ancien secrétaire à la Justice et Matt Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé font partie des autres députés de haut niveau qui quitteront la politique l’année prochaine.

Nadine Dorries, l’ancienne secrétaire à la Culture qui a déclaré qu’elle démissionnerait mais ne l’a pas encore fait, devrait recevoir 22 000 £ supplémentaires du contribuable en s’accrochant à son poste au Parlement au cours de l’été – bien qu’elle ait promis de se retirer plus d’un an. il y a un mois.

Plus tôt cette année, les documents officiels ont montré que Mme Dorries avait gagné près de 145 000 £ au cours des 12 derniers mois – grâce à son salaire, à ses indemnités de départ ministériel et à son travail dans les médias extérieurs – bien qu’elle n’ait pas pris la parole au Parlement pendant un an.

Elle aura également droit à un paiement supplémentaire si elle respecte sa promesse d’arrêter de fumer.

L’Alliance des contribuables, qui milite en faveur d’une réduction des dépenses publiques, a qualifié cette décision de « coup de pied dans les dents » pour les contribuables, dont beaucoup étaient en difficulté face à la crise du coût de la vie.

« Les Britanniques, en difficulté, financent déjà de généreux salaires, avantages sociaux et retraites pour les élus », a déclaré John O’Connell, directeur général de TA. «Ipsa devrait en tenir compte lorsqu’elle recommande aux hommes politiques davantage d’argent des contribuables.»

Un porte-parole de l’IPSA a déclaré : « Suite à une consultation publique plus tôt cette année, basée sur les preuves dont nous disposons et notre propre expérience des élections précédentes, nous avons convenu que la période de liquidation est trop courte pour que les anciens députés et leur personnel ferment leurs portes. bureaux et traiter les dossiers en suspens.

« Il est également injuste d’attendre de ceux qui ferment leurs bureaux qu’ils le fassent une fois leur emploi terminé. Nous l’avons donc prolongé pour permettre une transition plus fluide pour les députés et leurs électeurs.