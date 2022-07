Les paiements de location devraient être pris en compte dans les évaluations hypothécaires, dit Liz Truss

La candidate à la direction des conservateurs, Liz Truss, s’est engagée à faire en sorte que les paiements de location soient pris en compte dans le cadre des évaluations hypothécaires dans le cadre d’un plan visant à «débloquer l’accession à la propriété».

La ministre des Affaires étrangères, qui est la favorite pour succéder à Boris Johnson dans le numéro 10, a également confirmé qu’elle supprimerait le manifeste des conservateurs de 2019 pour construire 300 000 maisons par an d’ici le milieu des années 2020.

Les promesses interviennent dans un contexte de baisse de l’accession à la propriété en Angleterre – de 75% des ménages en 2003 à 65% en 2019-2020, selon le Bibliothèque de la Chambre des communes.

La baisse est particulièrement prononcée dans les tranches d’âge plus jeunes, avec une baisse de 18% sur la même période pour les personnes âgées de 25 à 34 ans dans un contexte de flambée des prix de l’immobilier et des loyers.

Bien que les conservateurs soient au pouvoir depuis plus de 12 ans, le gouvernement a précisé en juin que “la flambée des prix de l’immobilier, les restrictions strictes en matière de prêts hypothécaires et les exigences de dépôt élevées entravent l’ambition de nombreux jeunes qui souhaitent être propriétaires de leur propre maison”.

Ils ont ajouté : “Plus de 50 % des locataires d’aujourd’hui pourraient se permettre le coût mensuel d’un prêt hypothécaire, mais diverses contraintes signifient que seulement 6 % pourraient accéder immédiatement à un prêt hypothécaire typique pour premier acheteur.”

Cherchant à aider certains locataires qui peuvent se permettre des dépôts, Mme Truss a déclaré qu’elle utiliserait un prochain examen gouvernemental du marché hypothécaire pour permettre aux paiements de loyer d’être utilisés dans le cadre de l’évaluation de l’abordabilité.

Sa campagne a mis en lumière un sondage de YouGov en février cela a montré que les trois quarts du public pensent que les banques et autres prêteurs hypothécaires devraient accepter un historique de paiements de loyer réguliers comme preuve d’abordabilité – un point de vue largement partagé par tous les groupes de vote.

Alicia Kennedy, directrice du groupe de campagne Generation Rent, a déclaré L’indépendant: « Des millions de locataires paient une énorme proportion de leurs revenus chaque mois en loyer, à temps et sans jamais manquer un paiement. Il est donc bienvenu, et il était temps, que les paiements de location puissent être considérés comme faisant partie d’une évaluation hypothécaire.

Mais elle a souligné que les locataires auraient toujours “très difficile d’économiser pour un dépôt pour une maison à eux en raison des loyers exorbitants et du coût des expulsions sans faute”.

“Le nouveau Premier ministre devrait régler ce problème et veiller à ce que les propriétaires indemnisent les locataires avec des paiements de déménagement chaque fois qu’ils obligent un locataire à quitter son domicile alors qu’il n’a rien fait de mal”, a-t-elle ajouté.

Polly Neate, directrice générale de chairty Shelter, a déclaré: «Les vérifications d’accessibilité hypothécaire ne sont pas le seul obstacle à l’accession à la propriété – la moitié des locataires privés n’ont pas d’économies et les loyers sont les plus élevés jamais enregistrés. La vérité est que de nombreux locataires sont plus proches de l’itinérance que de l’accession à la propriété.

« Construire plus de logements est essentiel pour résoudre la crise du logement, mais seulement s’il s’agit de logements de bonne qualité et véritablement abordables dont les communautés locales ont désespérément besoin. Pendant des décennies, les gouvernements successifs n’ont pas réussi à construire suffisamment de logements sociaux et ont plutôt perdu du temps sur des programmes d’accession à la propriété coûteux qui n’aident que quelques-uns, ou pire encore, font grimper les prix des logements.

« Moins de 6 000 logements sociaux ont été construits l’an dernier alors que plus d’un million de ménages étaient sur des listes d’attente. Quel que soit le prochain Premier ministre, il doit placer la construction de logements sociaux au cœur de toute réforme de la planification et donner également une voix aux personnes qui ont besoin d’un logement abordable et sûr.

Dévoilant la politique, Mme Truss a déclaré: «Les gens vieillissent de plus en plus avant de mettre le pied sur l’échelle de la propriété.

« C’est un problème non seulement pour le Parti conservateur, mais pour l’avenir du pays. En tant que Premier ministre, je ferais tomber les barrières et ouvrirais la possibilité d’accéder à la propriété pour des millions de locataires qui travaillent dur à travers le pays.

Malgré l’engagement du manifeste conservateur de construire 300 000 maisons par an d’ici le milieu des années 2020, Mme Truss prévoit également de “déchirer la bureaucratie qui freine la construction de logements” en supprimant l’objectif.

“Le gouvernement de Truss travaillera avec les communautés locales pour identifier les sites mûrs pour le réaménagement et réduire les restrictions de planification, dynamisant le développement commercial et résidentiel”, a déclaré sa campagne.