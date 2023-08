Les paiements cadeaux Venmo peuvent désormais être envoyés dans une véritable carte Hallmark

Un nouveau partenariat entre Venmo et Hallmark offre un moyen unique d’offrir des paiements électroniques à la famille et aux amis. Le les entreprises ont déclaré mercredi que les clients peuvent désormais envoyer des fonds numériques dans des cartes de vœux physiques pour toute occasion spéciale. Mais vous devez avoir un compte Venmo pour donner et recevoir de l’argent.

Les cartes Hallmark + Venmo fonctionnent en fournissant un code QR scannable dans la carte qui ouvre automatiquement l’application Venmo. Une fois que l’expéditeur a sélectionné le destinataire dans l’application, puis saisi et confirmé le montant du paiement, le cadeau est en attente jusqu’à ce que le destinataire scanne le code QR avec son téléphone. Le cadeau doit être échangé dans les 180 jours, sinon l’argent sera restitué sur le compte de l’expéditeur.

Si vous souhaitez envoyer de bons vœux à quelqu’un, vous pouvez choisir des modèles de cartes pour les anniversaires, les mariages, les félicitations, les vacances ou tout simplement comme ça. Les cartes seront disponibles au prix de 5$ chacune à Hallmark.comHallmark Gold Crown Stores et certains détaillants aux États-Unis, tels que Walgreens et CVS.

Les marques présentent ces cartes comme un moyen pratique d’offrir de l’argent à leurs proches sans utiliser de chèques ou d’espèces.

« La collaboration avec Hallmark amène non seulement Venmo dans l’espace des cadeaux physiques, mais contribue également à connecter les générations habituées à offrir des cartes de vœux physiques en espèces aux jeunes générations habituées à tout avoir en numérique – comme un grand-parent envoyant un cadeau d’anniversaire à son petit-enfant ou une famille célébrant un récent diplôme », a déclaré la vice-présidente de Venmo, Erika Sanchez, dans un communiqué.

La société de paiement numérique a lancé des comptes pour adolescents en mai dernier pour les enfants âgés de 13 à 17 ans. Et l’année dernière, Venmo a introduit une fonction d’emballage électronique de cadeaux pour les paiements intégrés à l’application, qui ajoute une touche de couleurs vives et d’animation pour les utilisateurs.

Lisez notre autre couverture sur les meilleures applications de paiement numérique et les considérations en matière de confidentialité et de sécurité pour les services bancaires électroniques.