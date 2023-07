Les paiements aux fonctionnaires pendant l’ère chaotique de Truss et Johnson ont coûté plus de 750 000 £ aux contribuables

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La porte tournante des ministres et des fonctionnaires qui ont quitté le gouvernement sous Liz Truss et Boris Johnson a coûté au contribuable plus de 750 000 £ en indemnités de départ.

Le limogeage controversé de l’ancien chef du Trésor, Sir Tom Scholar, qui a été limogé par Mme Truss avant son désastreux budget de réduction des impôts, a coûté au gouvernement 457 000 £ au total.

Mme Truss et M. Johnson ont reçu près de 20 000 £ chacun, bien que le premier n’ait été en poste que pendant 49 jours. Le whip en chef adjoint de M. Johnson, Chris Pincher, qui a démissionné après des allégations selon lesquelles il aurait peloté deux hommes en état d’ébriété, a également reçu 7 920 £ d’indemnité de départ.

Les chiffres – totalisant 784 236 £ – ont été révélés dans le rapport annuel du Trésor et ont mis à nu le chaos au sein du gouvernement pendant les mandats de Mme Truss et de M. Johnson.

M. Johnson a démissionné après la démission de plus de 50 membres de son gouvernement suite à une série de scandales, dont Partygate et le traitement des allégations contre M. Pincher.

Le mandat de son successeur, Mme Truss, a été écourté en octobre dernier après qu’une vague de réductions d’impôts non financées a fait s’effondrer la livre sterling, fait grimper les taux hypothécaires et brisé la réputation de stabilité financière de la Grande-Bretagne.

Au total, au moins 45 whips, ministres et fonctionnaires ont reçu des indemnités de départ après avoir été limogés ou démissionnés au cours de l’année se terminant fin mars. Parmi ceux qui ont reçu des indemnités de départ, seul Rishi Sunak – qui a reçu 16 876 £ après avoir quitté son poste de chancelier en juillet 2022 – a rendu la totalité de la somme au Trésor.

Une grande partie du roulement s’est produite vers la fin du mandat de M. Johnson en tant que Premier ministre ou pendant la brève période au pouvoir de Mme Truss, qui s’est terminée par un désastre en octobre dernier.

En plus de Mme Truss et de M. Johnson, l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng a reçu 16 876 £ après avoir été licencié au milieu des retombées économiques de ses réductions d’impôts et de celles de Mme Truss.

Et une multitude de députés qui ont été promus à des postes gouvernementaux, y compris les loyalistes de Boris Lia Nici et Mark Jenkinson, ont reçu 4 479 £ chacun lorsqu’ils ont été limogés.

Les travaillistes ont déclaré que cela montrait un « manque de honte stupéfiant » pour d’anciens ministres, dont M. Johnson, Mme Truss et M. Kwarteng, de repartir avec « d’énormes gains ».

La chef adjointe Angela Rayner a déclaré: «Après le gâchis dans lequel les conservateurs ont laissé notre pays, ils devraient baisser la tête avec embarras, et non repartir avec un énorme gain.

« À une époque où les gens à travers le pays ont du mal à payer leurs hypothèques et à mettre de la nourriture sur la table, cela montre un manque de honte stupéfiant pour eux d’accepter cet argent, mais c’est exactement ce que nous attendons d’un groupe de conservateurs qui ne se soucient que d’eux-mêmes. «

Les libéraux démocrates ont déclaré que les paiements sont une « gifle » pour les ménages aux prises avec des factures hypothécaires en hausse.

La chef adjointe Daisy Cooper a déclaré: «Il est franchement insultant que, alors que les gens luttent contre la crise du coût de la vie, les responsables de leurs difficultés financières soient inondés de dizaines de milliers de livres d’argent des contribuables.

« Si l’un de ces anciens ministres conservateurs en disgrâce avait encore une once d’intégrité, il rendrait ces paiements. »

Sir Tom a été limogé en tant que secrétaire permanent du Trésor quelques jours après que Mme Truss est devenue Premier ministre dans le cadre de sa croisade contre «l’orthodoxie du Trésor» – la libérant pour adopter les politiques malheureuses.

Le rapport annuel du Trésor révèle que Sir Tom a reçu une indemnité de départ de 335 000 £ pour perte de poste, ainsi que 122 000 £ d’ajustements de congé annuel et d’indemnité tenant lieu de préavis.

Son limogeage, qui est intervenu juste au moment où M. Kwarteng a pris ses fonctions de chancelier, a suscité des critiques et des questions sur la compétence économique du gouvernement avant son budget.

Des économistes et d’anciens fonctionnaires ont par la suite déclaré que son limogeage avait contribué à la réaction négative du marché au mini-budget de M. Kwarteng – qui a finalement fait monter en flèche les coûts d’emprunt, fait chuter la valeur de la livre sterling et signalé la fin du mandat de Mme Truss.

Interrogé sur le paiement de M. Scholar, un porte-parole du Trésor a déclaré: « Ce paiement est un montant contractuel résultant du régime d’indemnisation de la fonction publique – le paiement est basé sur la durée de service et comprend les paiements de pension. »

Le porte-parole a ajouté: «Des règles de longue date sont en place pour déterminer ce que les ministres ont le droit de recevoir comme indemnité de départ. En vertu de ces règles, il appartient aux ministres de décider s’ils souhaitent l’accepter.

M. Pincher était le whip en chef adjoint du gouvernement conservateur l’été dernier lorsqu’il a été accusé d’avoir peloté les hommes en état d’ébriété lors d’un événement du Carlton Club en juin dernier.

Le comité des normes de la Chambre des communes a recommandé que M. Pincher soit suspendu de la Chambre pendant huit semaines après avoir confirmé les allégations et conclu qu’il avait porté atteinte à la réputation de la Chambre des communes.

Les ministres ont droit à une indemnité de « perte de fonction » s’élevant à un quart de leur salaire ministériel s’ils quittent leur fonction et ne sont pas nommés à un nouveau dans les trois semaines, à condition qu’ils soient âgés de moins de 65 ans.

Les montants versés sont indiqués dans le rapport annuel de chaque service. Tous les rapports n’ont pas encore été publiés, mais ceux publiés jusqu’à présent montrent que les rupture les paiements se sont élevés à au moins 319 287 £ l’année dernière.

Les ministres n’ont pas à accepter l’indemnité de départ et peuvent choisir de la rembourser s’ils sont nommés à un autre poste après trois semaines.