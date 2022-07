Les pages Facebook et Instagram de Disneyland piratées

Les comptes Facebook et Instagram de Disneyland Resort ont été piratés plus tôt jeudi, avec une série de messages inappropriés qui ont ensuite été supprimés, a déclaré Walt Disney Co.

“Nous avons travaillé rapidement pour supprimer le contenu répréhensible, sécuriser nos comptes et nos équipes de sécurité mènent une enquête”, a déclaré le géant du divertissement dans un communiqué.

Des captures d’écran des messages Instagram, qui ont été publiés en ligne, contenaient des messages profanes et racistes d’une personne prétendant être un “super hacker ici pour se venger de Disney Land”.

Disneyland compte environ 8,4 millions de followers sur Instagram.

La société mère de Facebook et Instagram, Meta Platforms Inc., n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.