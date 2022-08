Les pagayeurs indiens Sreeja Akula et Manika Batra confirment leur place en pré-quart en simple féminin

La championne nationale en titre Sreeja Akula et Manika Batra ont participé aux pré-quarts de finale du simple féminin avec des victoires contrastées dans l’épreuve de tennis de table des Jeux du Commonwealth à Birmingham jeudi. Sreeja a battu la Malaisienne Karen Lyne 12-10, 12-10, 4-11, 11-8, 11-8 en huitièmes de finale.

Lyne avait stupéfié la championne en titre Manika Batra lors de l’épreuve par équipe à Birmingham. Manika avec l’Inde est tombée en quart de finale. L’Inde cherche à compenser cette perte de choc dans les épreuves de simple et de double. Peu de temps après la victoire de Sreeja, Manika a produit une performance clinique contre Fu Ching Nam du Canada avec un score de 11-5, 11-2, 11-7.

Sa coéquipière Reeth Rishya, cependant, s’est inclinée contre l’Anglaise Charlotte Bardsley 1-4 en huitièmes de finale. match de groupe.

La paire mixte indienne de Sanil Shetty et Reeth Tennison, cependant, s’est inclinée face à la paire malaisienne de Wong Qi Shen et Tee Ai Xin 6-11 10-12 13-11 11-8, 8-11 en huitièmes de finale. Les Indiens ont été pris au dépourvu alors qu’ils perdaient les deux premiers matchs, mais ont rebondi pour remporter les deux suivants et ont amené le match au décideur.

