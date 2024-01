Les Padres signent un contrat de quatre ans avec Wandy Peralta

Les Padres ont accepté un contrat de 16,5 millions de dollars sur quatre ans avec le gaucher agent libre Wandy PeraltaKen Rosenthal et Dennis Lin de The Athletic rapport. L’accord contient trois clauses de non-participation, ce qui signifie que Peralta aura la possibilité de réintégrer l’agence libre chaque année. L’accord est en attente d’un examen physique. Peralta est représentée par l’agence MAS+.

Peralta, 32 ans, a été l’un des releveurs les plus stables de l’enclos des releveurs des Yankees au cours des dernières saisons. De 2021 à 2023, le gaucher a enregistré 153 manches et a réalisé une MPM de 2,82 avec un taux de retrait au bâton de 21 %, un taux de marche de 10,2 % et un excellent taux de balle au sol de 56,5 %. Il a également assez bien limité les contacts durs, se situant dans le 88e centile (ou mieux) des lanceurs de la MLB en termes de vitesse de sortie moyenne des adversaires au cours de chacune des quatre dernières saisons.

En 2023, Peralta a connu des difficultés de commandement inhabituelles, son taux de marche étant passé de 7,6 % à 13,6 %. Il a également inscrit six frappeurs, un sommet en carrière – autant qu’il en avait frappé au cours des quatre années précédentes combinées. Pourtant, le bilan est bon, il a maintenu son ERA en dessous de 3,00 même avec un commandement fragile, et à 32 ans, il est plus jeune que la plupart des autres gauchers disponibles. Les Yankees auraient eu intérêt à le retenir, et les Mets étaient également connus pour leur intérêt. Au lieu de cela, il traversera le pays et rejoindra un enclos des releveurs des Padres remanié qui a perdu plus près Josh Hader aux Astros mais a ajouté plusieurs armes intéressantes.

Peralta rejoint le gaucher vedette de la NPB Yuki Matsui et la star de KBO, à droite Woo Suk Go en tant qu’agent libre pour le président des opérations baseball de San Diego, AJ Preller. Les frères ont également acquis Enyel De Los Santos dans un envoi commercial Scott Barlow à Cleveland. Ce quatuor rejoindra le droitier Robert Suarez alors qu’il cherche à rebondir après une campagne 2023 difficile. Droit Steven Wilson est également enfermé dans un rôle de secours intermédiaire.

Il est presque inconnu qu’un releveur signe un accord avec trois clauses de non-participation, mais Preller a montré sa volonté d’utiliser les clauses de non-participation plus que n’importe quel dirigeant du sport pour attirer les agents libres à San Diego. Matsui et Suarez disposent tous deux de clauses de non-participation dans leurs contrats de cinq ans (ce qui est également une durée extrêmement rare pour les contrats de relève). Les récentes intersaisons ont également vu les Frères accorder des clauses de non-participation aux Michael Wacha, Nick Martinez, Seth Lugo, Matt Charpentier, Manny Machado et Éric Hosmer (opt-out multiples, dans le cas de Wacha et Martinez).

Les fréquentes dispositions de non-participation sont clairement une tactique efficace en termes de recrutement d’agents libres, mais elles sont également l’un des principaux facteurs à l’origine du taux de désabonnement permanent des Padres. De plus, le risque est assez clair du point de vue de l’équipe ; si Peralta se lance bien en 2024, il reviendra probablement en agence libre la saison prochaine et transformera le contrat en un an. S’il est blessé ou s’il performe mal, les Padres resteront responsables de ce qui pourrait rapidement ressembler à un contrat indésirable. Et, même si Peralta se porte bien cet été mais que les Padres ne sont pas en lice, le trio de non-participations sapera une grande partie de la valeur commerciale de Peralta. Tout partenaire commercial potentiel hésitera à acquérir un joueur qui deviendra agent libre à la fin de la saison si les choses se passent bien, mais qui aura toujours la garantie de saisons supplémentaires si l’échange se déroule mal.

La structure inhabituelle du contrat permet également de réduire la taxe de luxe imposée aux Padres, qui aimeraient sûrement descendre sous le seuil de 237 millions de dollars et réinitialiser leur pénalité après avoir dépassé les barrières fiscales de l’année dernière. Les Frères ont réduit une grande partie de leur masse salariale réelle, mais ne sont encore qu’à environ 22 millions de dollars de moins que ce niveau d’impôt de premier niveau après avoir signé Peralta, par ressource de liste. Cela est dû en grande partie aux contrats retardés pour Machado, Matsui, Fernando Tatis Jr. et Jake Cronenworth.

L’ajout de Peralta fournit un bras de vétéran solide à ce qui ressemble à un enclos des releveurs instable des Padres. Bien que Suarez, Matsui et Go soient tous clairement talentueux, il existe un large éventail de résultats pour chacun des trois, alors que Suarez cherche à mettre les blessures de l’année dernière derrière lui tandis que Matsui et Go font la transition vers le ballon nord-américain après avoir joué dans leurs ligues respectives à travers le monde. Pacifique. C’est la clé pour les Padres, tout comme obtenir Peralta à un tarif annuel abordable. Bien que les désabonnements présentent de nombreux inconvénients, comme indiqué précédemment, le contrat crée également la possibilité d’obtenir un an de Peralta à un tarif très abordable qui n’aurait pas été possible autrement.

Les salaires inférieurs du contrat laissent également à Preller & Co. une marge de manœuvre supplémentaire alors qu’ils cherchent à compléter une liste de haut niveau. Les Padres ont des besoins clairs dans le champ extérieur et la rotation, et ils pourraient également utiliser un autre bâton pour renforcer le mélange corner/frappeur désigné. Les Padres, cependant, cherchaient également à réduire la masse salariale jusqu’à 50 millions de dollars par rapport aux 255 millions de dollars de l’année dernière. Ils s’élèvent actuellement à un montant prévu de 160 millions de dollars. En apparence, cela semble laisser suffisamment de place pour d’autres ajouts, mais comme déjà noté, l’équipe n’est qu’à un ou deux ajouts notables d’être de nouveau au seuil de luxe, ce qui pourrait s’avérer instructif pour prévoir le reste de leur intersaison. relations.