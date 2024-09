Les Padres se ressaisissent pour vaincre les White Sox après une autre sortie difficile par Robert Suarez – San Diego Union-Tribune

Ce qui s’est déroulé vendredi soir au Petco Park n’était pas un match de baseball particulièrement bien joué, comme on pourrait s’y attendre étant donné que les White Sox de 2024 étaient impliqués.

Mais les Padres se dirigent vers les séries éliminatoires.

Vendredi ne ralentirait pas cette marche. En fait, cela les rapprocherait de deux pas.

Mais une victoire 3-2 en 10 manches contre ce qui est probablement la pire équipe de l’histoire des ligues majeures les a également laissés face à un dilemme troublant.

Avant que Fernando Tatis Jr. ne remporte le match avec un double qui a permis à Brandon Lockridge de marquer depuis le deuxième but, le stoppeur Robert Suarez a rendu la victoire nécessaire en cédant un home run de deux points avec deux retraits à Lenyn Sosa en neuvième manche.

C’était la troisième fois au cours de ses six dernières apparitions qu’il accordait un coup de circuit égalisateur ou décisif en neuvième manche et la cinquième fois au cours de ses dix dernières apparitions qu’il accordait au moins un point.

Les Padres devront déterminer si c’est le moment de faire appel à Tanner Scott comme stoppeur ou s’ils doivent espérer que Suarez puisse régler certaines choses.

« Il y aura une considération », a déclaré le manager des Padres Mike Shildt. « Nous avons trois bons gars à l’arrière, et nous continuerons à y réfléchir. … Je pense qu’il doit être capable d’apporter quelque chose d’autre de temps en temps aux droitiers. »

Said Suarez : « Ce sont des choses qui arrivent dans un match. Au final, nous avons gagné le match. C’est tout ce qui compte. »

Parce que Tatis est venu et a aligné le deuxième lancer du releveur Justin Anderson dans l’espace du champ droit, les Padres pourraient encore finir par célébrer devant leurs fidèles et tremper le tapis de leur propre vestiaire avec du champagne.

Avec huit matchs restants à jouer en saison régulière, les Padres sont désormais à trois points d’une place en séries éliminatoires, avec une combinaison de victoires et de défaites face aux Braves. Cela signifie que cela pourrait arriver dès le dernier match à domicile de dimanche.

Une fois que les Padres se sont débarrassés de Garrett Crochet — ou plus précisément, une fois que Crochet a atteint son plafond de manches pour la nuit — ils ont commencé à ressembler à l’équipe qui mène les ligues majeures en moyenne au bâton.

Trois coups sûrs avec deux retraits ont brisé une égalité sans point en sixième manche lorsque des simples de Jurickson Profar et Manny Machado ont été suivis par un double évasé de Jackson Merrill dans le champ droit-centre peu profond contre un champ extérieur qui jouait en arrière.

Jusqu’à ce moment-là, les Padres jouaient comme une équipe doit jouer pour perdre contre les White Sox, qui, à 36-118, sont à deux défaites d’égaler le record MLB des Mets de 1962 de 120 défaites en une saison.

Les White Sox ont réussi à placer des coureurs aux coins des terrains dès la première manche lorsque le joueur d’arrêt-court Xander Bogaerts a commis une erreur avec deux retraits. Ils ont obtenu un double en cinquième manche sur un roulant le long de la ligne sur lequel Machado fait un jeu du revers au moins 8 fois et demie sur 10. Et en fin de cinquième manche, Bogaerts a été intercepté en premier après avoir tenté de prendre le deuxième but.

Mais alors que les Padres étaient encore en première manche, ils se sont rapprochés des séries éliminatoires, car c’est à ce moment-là que la défaite des Braves contre les Marlins a été finalisée.

Les Mets ont perdu lourdement à Philadelphie, ce qui signifie qu’ils ont perdu un match derrière les Diamondbacks, qui ont gagné à Milwaukee pour rester à deux matchs derrière les Padres dans la course pour la première place de wild-card de la Ligue nationale.

Ce fut, jusqu’à la neuvième manche, un match plutôt bien mené, ce à quoi on pouvait s’attendre lorsque les partants étaient Crochet et Joe Musgrove.

Musgrove a terminé six manches sans point, n’accordant que trois coups sûrs et retirant neuf frappeurs sur des prises avant que Jason Adam et Scott ne terminent chacun une manche sans point. Adrián Morejón a terminé la 10e manche sans point.

Après quatre manches, Musgrove avait réalisé six retraits au bâton et avait concédé deux coups sûrs. Il était le deuxième meilleur lanceur du match.

Cela faisait longtemps qu’un lanceur visiteur n’avait pas été aussi bon sur le monticule du Petco Park que Crochet pendant aussi longtemps qu’il a été autorisé à y aller vendredi.

Le gaucher a éliminé trois frappeurs au bâton lors des deuxième et quatrième manches et a réalisé huit retraits au bâton en quatre manches, qu’il a complétées en seulement 52 lancers.

Heureusement pour les Padres, il travaille avec des limites strictes.

Crochet, qui pendant deux mois plus tôt cette saison était largement considéré comme le meilleur lanceur des ligues majeures, en est à sa première saison en tant que lanceur partant à temps plein. Et ayant dépassé depuis longtemps son record de manches précédentes, les White Sox ont réduit sa charge de travail au cours des deux derniers mois.

Il n’a pas lancé plus de 57 lancers lors de ses six derniers départs et n’a pas lancé plus de quatre manches lors de ses 12 derniers départs, remontant au 6 juillet.

Il n’avait pas démontré la même domination dans ce rôle limité, ayant affiché une moyenne de points mérités de 5,89 en 36 manches et demi lors de ses 11 départs avant le match de vendredi. Mais il a retiré Tatis et Machado deux fois chacun et n’a pas permis à une seule balle frappée durement d’être mise en jeu. Le simple de Jake Cronenworth en troisième manche a été le seul coup sûr des Padres contre lui.

Les Padres ont obtenu neuf coups sûrs supplémentaires contre les six releveurs qui ont suivi Crochet. Le dernier de ces coups signifiait deux victoires supplémentaires contre les White Sox et une défaite des Braves dans les deux jours suivants pour assurer une place en séries éliminatoires.

« Ce serait magnifique », a déclaré Tatis à propos d’une victoire à domicile. « Nous voulons que ce soit ainsi. Évidemment, le baseball est toujours un sport délicat, mais nous allons trouver une solution et un moyen d’y parvenir le plus rapidement possible. »