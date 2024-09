Les Padres peuvent-ils se permettre de conserver le lanceur de relève Robert Suarez ? La bataille pour une place en séries éliminatoires de la MLB signifie que chaque arrêt compte

Les Padres de San Diego sont la meilleure équipe du baseball depuis la pause des étoiles, traçant la voie vers les séries éliminatoires grâce à un bilan de 35-16 en deuxième moitié de saison. Le retour de Fernando Tatis Jr. leur donne une équipe complète et puissante, le retour de Yu Darvish leur donne une rotation complète pour les séries éliminatoires et les ajouts à la date limite des échanges leur donnent une combinaison de choc à l’arrière de l’enclos des releveurs.

Cette équipe a tout ce dont elle a besoin pour remporter son premier titre de Série mondiale.

Bien sûr, aucune équipe n’est jamais à l’abri des inquiétudes et les Padres ont une préoccupation particulière en ce moment : Robert Suarez.

Après avoir été l’un des meilleurs stoppeurs du baseball, sans doute le meilleur, pendant la première semaine d’août, Suarez a été instable au cours du dernier mois. À partir d’une sortie le 8 août au cours de laquelle il a accordé un point sur deux coups sûrs, Suarez a participé à 15 matchs. Il a accordé au moins un point dans sept d’entre eux. Au cours de ces 15 sorties, il a une moyenne de points mérités de 6,13 et un WHIP de 1,50. Il n’a retiré que 11 frappeurs sur prises en 14 2/3 manches.

Avant cette période, Suarez avait une moyenne de points mérités de 1,42, un WHIP de 0,90 et 43 retraits au bâton en 44 1/3 manches.

Le manager des Padres, Mike Shildt, ne semble pas inquiet, ou du moins il ne l’a pas dit publiquement après que Suarez ait accordé un coup de circuit égalisateur au frappeur des Giants, Heliot Ramos, en neuvième manche, dimanche.

« Humain », a déclaré Shildt à propos de ce qu’il a vu de Suarez ces derniers temps (par le San Diego Union Tribune). « Il a été fondamentalement (meilleur que) humain pendant les premières parties de la saison. La balle sort bien. … Donnez du crédit à (Ramos), faites un bon swing et organisez une bonne batte. Ils rattrapent juste les balles pour prendre des tirs dans le champ opposé. C’est une chose difficile à faire, et ils ont été capables de le faire. Mais vous savez, il lance 99, 100, 101. Le truc est vraiment bien.

« Cela fait partie du jeu. Au cours de la saison, vous allez abandonner quelques balles pour vous faire tabasser, et cela va se voir lorsque vous lancerez la neuvième manche. … Mais je le prendrai demain dans un match à un point. Je peux vous le dire. »

Jusqu’à présent, le recul de Suarez n’a pas vraiment coûté cher aux Padres. Ils ont perdu deux matchs lors de ces 15 dernières apparitions. Mais on pourrait dire que s’il avait lancé comme en première mi-temps, ils auraient remporté les 15 matchs et cela les aurait mis à 1 match et demi des Dodgers pour la tête de la NL West, au lieu des 3 matchs et demi qui les séparent actuellement.

Quoi qu’il en soit, la partie de l’enclos des releveurs qui arrête les joueurs ne fonctionne pas vraiment si le gars qui se trouve derrière n’a pas le niveau de domination attendu, ce qui a été le cas pendant la majeure partie des cinq dernières semaines. Le parcours de rêve vers un titre de la Série mondiale n’inclurait probablement pas un releveur chancelant qui gâcherait les avances.

Il existe également d’autres options, notamment les trois releveurs qu’ils ont acquis via un échange fin juillet.

Tanner Scott était un lanceur partant des étoiles avec les Marlins et a sauvé 18 de ses 20 occasions avant l’échange. Depuis l’échange, il présente une moyenne de points mérités de 2,21 et un WHIP de 1,23 avec 24 retraits au bâton contre sept buts sur balles.

Jason Adam a déjà fermé ses portes, mais pas vraiment à temps plein pendant de longues périodes. Il a réalisé huit sauvetages en 2022 et 12 la saison dernière. Il en a quatre cette année, mais aucun avec les Padres. Lors de ses 21 apparitions pour les Padres, il a une moyenne de points mérités de 0,43, un WHIP de 0,57 et 27 retraits au bâton contre trois buts sur balles en 21 manches. Ils ont une écurie de releveurs, mais si vous cherchez le meilleur releveur des Padres depuis le début du mois d’août, c’est Adam, facilement. Cela devrait-il faire de lui le stoppeur ? Je ne le contesterais pas.

Bryan Hoeing n’aurait probablement pas été considéré comme une option de clôture, mais il mérite d’être mentionné ici parce qu’il a été très bon depuis son acquisition. De plus, les équipes ont besoin d’au moins trois options de pointe en fin de manche ces jours-ci. Hoeing est arrivé avec Scott et aurait pu être considéré comme une option de remplacement. Il a été une bête et ressemble particulièrement à une arme qui pourrait faire le pont entre les manches intermédiaires en séries éliminatoires. En 14 apparitions, il a travaillé 20 manches avec une ERA de 0,90, un WHIP de 0,75 et 16 retraits au bâton contre trois buts sur balles involontaires.

A en juger par la déclaration de Shildt après le match de dimanche, il va simplement laisser Suarez dans le rôle de stoppeur. Cela pourrait bien marcher. Il ne reste que deux semaines à la saison et les Padres doivent non seulement consolider leur place de wild-card, mais ils doivent aussi se battre pour remporter la division.

Cela ne ferait cependant pas de mal de donner à Suarez quelques sorties sans pression pour régler ses problèmes pendant que Hoeing s’occupe de la sixième ou de la septième manche avant que Scott et Adam ne terminent les choses respectivement en huitième et neuvième, au moins pour les prochains jours.

Un manager expérimenté comme Shildt doit également faire face aux conséquences mentales d’un tel transfert sur Suarez, ce qui est une préoccupation légitime. Il est possible que Shildt pense que le fait de retirer Suarez de son rôle maintenant ferait plus de mal que de bien et qu’il soit convaincu que Suarez saura se sortir de cette mauvaise passe. On verra bien.

Comme nous l’avons déjà dit, les Padres ont tous les atouts pour être champions des World Series. Ils doivent simplement s’assurer que tous les membres de l’enclos des releveurs sont correctement placés avant octobre. Les releveurs sont les joueurs de baseball les plus instables et ils travaillent perpétuellement sur de petits échantillons où les coups de chance peuvent faire dérailler les choses, c’est donc une situation difficile.

Quoi qu’il en soit, l’enclos des releveurs des Padres est un scénario majeur à suivre au cours des deux dernières semaines de la saison régulière. Il pourrait bien être un atout majeur ou un élément qui ruinerait la saison.