Les Padres ont été un flop – ils sont maintenant le joker de la date limite des échanges de la MLB

SAN DIEGO – La scène à Petco Park, si vous n’aviez jamais assisté à un match ici, aurait pu suggérer que l’équipe locale était au milieu d’un été spécial.

L’ancien lanceur des Padres Jake Peavy, canalisant sa présence mémorable sur le monticule, possédait le pupitre lorsqu’il a été intronisé au Temple de la renommée du club. Joe Musgrove, l’enfant de la ville natale qui porte le numéro 44 en hommage à Peavy, a poursuivi une course étincelante de deux mois avec six manches de blanchissage contre les Rangers du Texas et leur attaque en tête de la Ligue américaine. La formation de vedettes des Padres a marqué ses sept points avant le sommet du septième, lorsque le joueur de troisième but de la franchise Manny Machado a rendu un hommage défensif éblouissant à Ken Caminiti. Une foule annoncée vendredi soir de 44 241 personnes a tout bu, et ce n’était pas nouveau.

C’était la 19e vente consécutive et la 43e en 50 matchs cette saison.

Cela a également aidé à expliquer pourquoi ce joyau d’un stade de baseball est le site de tant d’émotions contradictoires.

Les Padres, comme prévu, ont rendez-vous au plus profond d’une saison au cours de laquelle ils gèrent une masse salariale de 249 millions de dollars auparavant inimaginable. Mais pas pour les raisons qu’ils envisageaient. Alors que 30 clubs cherchent à avancer, reculer ou faire du surplace avant la date limite des échanges de mardi, San Diego apparaît comme une source potentielle d’inertie généralisée.

« Ils sont dans un endroit vraiment bizarre », a déclaré un haut responsable d’une équipe de la Ligue nationale qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. «Je ne peux pas imaginer qu’ils vendent. On dirait qu’ils font les deux.

Les Padres, en effet, semblent occuper un terrain d’entente trouble – ainsi que l’attention soutenue des équipes en lice. Leur liste de sous-performants comprend non seulement Blake Snell, le meilleur démarreur de location sur le marché, mais aussi Josh Hader, le meilleur releveur de location sur le marché. Et tandis que le voltigeur vedette Juan Soto reste peu susceptible d’être déplacé plus d’un an avant l’agence libre, les Padres ont au moins montré une volonté d’écouter les offres de Snell et Hader.

Peu importe leur parcours ultime, les actions des Padres – ou leur absence – pourraient façonner une large bande du paysage des ligues majeures. AJ Preller, l’un des directeurs généraux les plus imprévisibles du sport, l’a déjà fait à maintes reprises, y compris avec l’échange sismique de Soto l’an dernier, mais il est maintenant confronté à un ensemble de circonstances des plus inhabituelles.



Les fans ont emballé Petco Park cette saison. (Jayne Kamin-Oncea / Getty Images)

Les Padres ont peut-être ajouté plus d’incertitude à leurs plans sous la forme du blanchissage 4-0 des Rangers samedi. À lui seul, c’était une autre nuit qui semblait justifier l’investissement sans précédent du propriétaire Peter Seidler, qui a exprimé sa réticence à abandonner la saison. Deux fois survivant du cancer, Seidler est connu autant pour son optimisme implacable que pour ses dépenses gratuites.

Mais la situation dans son ensemble est restée plus sombre. La dernière victoire n’a fait qu’améliorer le record des Padres à 51-54. FanGraphs et d’autres sites d’analyse leur donnent environ une chance sur trois de se qualifier pour les séries éliminatoires. Cela pourrait sembler optimiste. San Diego – qui est passé d’un choix populaire des World Series à une équipe dans une position logique pour vendre des pièces clés – n’a toujours pas remporté plus de trois victoires consécutives.

Mais les Padres, selon des sources de l’équipe et des clubs rivaux qui leur ont parlé, doivent encore s’engager sur la voie que les Mets de New York, tout aussi décevants, empruntent en échangeant plus près David Robertson et le partant Max Scherzer. Dans le même temps, les Angels de Los Angeles, tout aussi décevants, ont chargé dans la direction opposée en retirant la licorne connue sous le nom de Shohei Ohtani du bloc commercial et en acquérant les agents libres en attente Lucas Giolito et Reynaldo López.

Samedi soir, aucun échange impliquant San Diego ne semblait imminent. Les prix demandés pour Snell et Hader, selon des sources de l’industrie, ont été exorbitants mais pas inconnus avec une grande partie de la ligue en lice pour des places dans une séries éliminatoires à 12 équipes. Pour l’instant, cela inclut toujours les Padres, qui ont continué à envoyer des éclaireurs dans les stades de baseball des ligues majeures et sur les terrains des ligues mineures. Un évaluateur de l’équipe a déclaré : « Nous surveillons tout cela. »

Cela n’a fait qu’ajouter à la confusion autour de l’industrie, tout comme l’intérêt signalé des Padres pour Giolito avant que les White Sox de Chicago n’envoient l’ancien All-Star à Los Angeles. (Une source de l’équipe a minimisé cet intérêt en tant que diligence raisonnable, ce que les Padres semblent faire plus que quiconque.) Un cadre de l’équipe a déclaré samedi soir que l’approche du front office vis-à-vis de la date limite dépendrait davantage des retours commerciaux potentiels – à la fois de vente et achat – que les résultats de la finale de la série de dimanche contre le Texas et de l’ouverture de la série de lundi au Colorado.

Tout le monde n’est pas convaincu.

« Chaque match joué par les Padres est énorme », a déclaré un dirigeant rival.

Surtout quand leur chef des opérations de baseball est un joker éprouvé. Il y a huit ans, lors de sa première saison complète en tant que directeur général, Preller a fait le choix malheureux de garder intacte une équipe 49-53 à la date limite des échanges. En 2019, vers la fin d’un processus de reconstruction pluriannuel, il a surpris même son propre club-house en vendant le favori des fans Franmil Reyes. Un an plus tard, il a conclu une série d’accords agressifs alors que la plupart des équipes faisaient preuve de prudence dans l’incertitude financière de la pandémie de COVID-19. L’été dernier, il a poursuivi un échange pour Ohtani avant de se contenter d’atterrir Soto dans sans doute le plus gros contrat jamais signé.

Maintenant, Preller pourrait à nouveau bouleverser le sport s’il décidait de vendre sur un marché mince sur le tangage haut de gamme. Ou s’il va dans l’autre sens – à la déception de certains prétendants – et achète. Ou s’il tente une combinaison complexe d’achat et de vente alors que les Padres cherchent à équilibrer leur année frustrante avec, espèrent-ils, un avenir meilleur en 2024 et au-delà.

Les Padres, en fin de compte, pourraient plus ou moins supporter si personne ne répondait à leurs prix élevés. Ils pourraient garder Snell et Hader et espérer faire une course tardive avant de récupérer de modestes choix de repêchage compensatoires si les deux lanceurs rejettent les offres de qualification et signent ailleurs en agence libre.

Tard samedi, il y avait un sentiment autour de l’organisation que les Padres se contentaient d’attendre les 24 dernières heures environ avant la date limite des échanges de mardi pour prendre des mesures décisives – ou peut-être pas beaucoup bouger du tout. Un directeur général adverse a observé que les Padres penchaient peut-être déjà dans une certaine direction tout en suggérant qu’à cette période de l’année, chaque victoire ou défaite pouvait modifier les calculs internes de manière tangible.

Si les Padres, qui ont une fiche de 14-9 ce mois-ci, continuent de gagner à un clip de .609 le reste du chemin, ils termineraient avec 86 victoires. Avec la médiocrité omniprésente dans la chasse aux jokers de la Ligue nationale, cela pourrait très bien suffire.



Les Padres ont battu les Rangers 4-0 samedi devant une autre foule à guichets fermés au Petco Park. (Orlando Ramírez / Getty Images)

La victoire de samedi semblait certainement importante. Pour une deuxième journée consécutive, les Padres ont mis fin à une infraction dangereuse. Ils ont reçu un autre bon départ en six manches, cette fois de Yu Darvish. L’attaque a de nouveau proposé le genre de coup d’embrayage qui lui a échappé pendant la majeure partie de la saison. Au neuvième, Hader en a retiré deux dans une manche parfaite. Encore une autre foule à guichets fermés, la 20e consécutive de Petco Park, a exulté.

Était-ce la dernière fois que Hader pitchait pour San Diego ? En sera-t-il de même pour Snell lors de son départ prévu dimanche? Avec un peu plus de 60 heures avant la date limite des transactions, toute une industrie attend de le savoir.

(Photo du haut de Blake Snell, l’un des jetons commerciaux les plus précieux des Padres s’ils choisissent de vendre : Sean M. Haffey / Getty Images)