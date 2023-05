Les padres ont donné aux Dodgers tout le matériel de tableau d’affichage dont ils ont besoin pour passer à la vitesse supérieure

Les Padres de San Diego ont donné au tableau d’affichage des Dodgers de Los Angeles des informations sur l’utilisation d’un mème de Clayton Kershaw après une victoire vendredi.

Les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego se sont affrontés pour la première fois de la saison vendredi dernier. Bien sûr, c’était aussi la première fois qu’ils se rencontraient depuis la National League Division Series de l’année dernière, qui avait vu San Diego les vaincre en quatre matchs. Eh bien, vendredi, les Padres ont eu le droit de se vanter.

San Diego a remporté la victoire 5-2 derrière deux circuits et trois points marqués par Fernando Tatis Jr. Eh bien, les Padres ont peut-être poussé l’ours après le match, comme sur le tableau de bord de Petco Park, ils ont placé une photo d’un pleurer Clayton Kershaw sur leur graphique de victoire.

Cette décision s’est-elle retournée contre les Padres et a-t-elle donné du matériel de tableau d’affichage aux Dodgers?

Les aumôniers donnent du matériel au tableau d’affichage des Dodgers après l’utilisation de la photo de Clayton Kershaw en pleurs

Un jour plus tard, les Dodgers ont pu revenir dans la colonne des victoires avec une victoire 2-1.

Chris Taylor était responsable des deux points de Los Angeles, grâce à un coup de circuit en début de quatrième manche contre le lanceur partant de San Diego, Blake Snell.

Dustin May a obtenu le départ pour Los Angeles, où il a lancé six manches complètes, retiré six frappeurs de San Diego et accordé zéro point sur trois coups sûrs.

Les Padres ne pouvaient rassembler qu’une seule course sur cinq coups sûrs, tout en bloquant 17 coureurs sur la base. Tatis était responsable de la course sur un doublé en fin de huitième. Cependant, il est resté bloqué après Juan Soto et Xander Bogaerts, qui ont tous deux échoué pour mettre fin au cadre.

Kershaw ne lancera peut-être pas contre les Padres cette série, mais cela pourrait arriver plus tard. Mais, les Dodgers ont la chance de vraiment faire regretter aux Padres leur utilisation de l’image de Kershaw dans leur graphique de victoire, en remportant une victoire dimanche soir lors de la finale de la série.