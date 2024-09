Les Padres doivent envisager un changement de stratégie après un coup de chance contre les Astros

À présent, la plupart des fans des Padres de San Diego sont bien conscients du désordre qui s’est produit à la fin du deuxième match de la série de l’équipe contre les Astros. Houston avait le point de départ en deuxième base lorsque José Altuve a fait une faute sur le ballon avec son pied Cette décision a été prise et a mis fin à la neuvième manche. Altuve a protesté avec véhémence contre cette décision, en enlevant sa chaussure et en se faisant expulser rapidement. Cependant, ce qui a été perdu, c’est une autre performance chancelante du closer des Padres, Robert Suarez.

Avant de sortir les fourches, personne ne conteste que Suarez ne devrait pas être utilisé dans des situations à fort potentiel. En 61 apparitions cette saison, Suarez a affiché une solide moyenne de points mérités de 2,51 et un WHIP de 1,00 tout en martelant la zone des prises et en obligeant les joueurs à le poursuivre quand il le faut. Le nombre d’équipes qui ne voudraient pas de Suarez dans ces situations de fin de match et de proximité est très, très faible. Sa performance plus tôt dans la saison a porté l’enclos des Padres.

Cependant, la neuvième manche difficile de Suarez contre les Astros a mis en évidence certaines de ses limites et préoccupations que les Padres devront peut-être résoudre à l’avenir.

Les Padres doivent ajouter d’autres releveurs en plus de Robert Suarez dans les situations de clôture

José Altuve a été expulsé après avoir enlevé sa chaussette et son crampon pour montrer où le ballon l’a touché 😅 (via @SpaceCityHN) pic.twitter.com/4thx1F7Rpz — FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 18 septembre 2024

Encore une fois, le contexte a été éclipsé par Foot Gate, mais il résume bien ce à quoi Suarez est confronté. La première balle frappée par Suarez était un double à 97 MPH sur une balle rapide laissée au milieu de la plaque. Après cela, il y a eu une balle en l’air sur laquelle Jason Heyward était bien en dessous, mais elle a quand même laissé la batte à plus de 91 MPH. La combinaison d’une capacité moyenne à rater des battes et de quelques contacts bruyants n’est pas nouvelle.

En plus d’avoir des caractéristiques de balle frappée tout au long de la saison et de swing-and-miss qui sont dans la moyenne du peloton malgré sa puissance, Suarez a semblé un peu instable vers la fin de la saison ici. Depuis le 1er août, Suarez a une moyenne de points mérités de 4,91 avec une baisse correspondante de son taux de retraits au bâton. Comme c’est le cas depuis un certain temps, la réponse pourrait être d’utiliser Suarez moins souvent.

Il ne s’agit pas d’une critique à l’encontre de Suarez, mais la réalité est qu’il est fonctionnellement un lanceur de balle rapide qui est déjà bien au-dessus de ses records en carrière en termes de manches et d’apparitions cette saison. San Diego va avoir besoin de lui en pleine forme avant une probable course aux séries éliminatoires.

Non seulement utiliser des gars comme Jason Adam, Tanner Scott et Jeremiah Estrada plus souvent à la place de Suarez lui donnerait un peu de repos sans trop de baisse de forme, mais cela donnerait aux équipes adverses une apparence différente et rendrait les Padres plus difficiles à planifier. Quand vous savez que Suarez arrive et que il va essentiellement lancer des balles rapidesles bonnes équipes seront prêtes. Si elles ne savent pas comment aborder les dernières manches, la pression de Suarez deviendra d’autant plus difficile à gérer.

