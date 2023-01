Les Padres de San Diego ajoutent une autre direction de chauve-souris et de vétéran après la signature de Nelson Cruz | Flippin ‘Chauves-souris

Ben Verlander et Alex Curry décomposent la signature de Nelson Cruz par les Padres de San Diego. Ben et Alex pensent que Cruz apporte bien plus que sa batte. Il sera un grand leader dans le club-house et est le directeur général/joueur de l’équipe de la République dominicaine pour la Classique mondiale de baseball.



IL Y A 4 HEURES・Flippin’ Bats avec Ben Verlander・6:25