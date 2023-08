Les padres continuent de perdre une saison de lancers de départ solides

SAN DIEGO – Pendant cinq manches mardi à Petco Park, Blake Snell ressemblait au lauréat du prix Cy Young qu’il était autrefois et au candidat Cy Young qu’il est à nouveau. Le gaucher des Padres de San Diego a enregistré deux retraits au bâton chacun en première, deuxième et cinquième manches. Il a facilement retiré l’équipe en quatrième et sixième. Le début du troisième serait un coup dur au milieu d’un départ de qualité.

Même cela était pire que cela aurait pu être. Lors de son deuxième voyage dans la formation des Marlins de Miami, Snell a cédé un long home run en solo, trois simples consécutifs, un groundout RBI et un autre simple; pour la première fois en 10 sorties, il avait cédé plusieurs points en une manche. Mais une erreur de lancer de l’arrêt-court Xander Bogaerts a permis à l’un des trois points de Miami dans la manche de marquer. Une aide extérieure du voltigeur droit Fernando Tatis Jr. a nié ce qui aurait été une quatrième manche.

À la fin de sa nuit, Snell avait rejoint Mat Latos et Gaylord Perry en tant que Padres pour enregistrer 17 départs consécutifs en une saison sans permettre plus de trois points. (Latos détient le record du club, avec 22 départs consécutifs.) Cette année, seuls Snell et Sonny Gray des Minnesota Twins ont signé une séquence aussi longue. Le premier, par plusieurs mesures, est le démarreur le plus dominant dans les majors depuis fin mai.

Ainsi, la défaite 3-0 de mardi a été un autre rappel de ce qui a été gâché au cours d’une saison largement décousue et extrêmement décevante.

Les Padres se classent deuxièmes dans les majeures avec une MPM de 3,75 de leurs partants. L’ERA de 2,73 de Snell mène tous les lanceurs qualifiés. La MPM de 2,63 de Michael Wacha est la troisième plus basse parmi les lanceurs qui ont travaillé au moins 90 manches. Snell peut partir via une agence libre cet hiver. Wacha aussi, si les Padres le laissent faire. Seth Lugo (3,92 ERA) a assez bien lancé pour refuser une option de joueur de 7,5 millions de dollars pour 2024.

La dernière fois que San Diego a terminé dans les deux premiers pour l’ERA de départ, c’était en 2007, lorsque Jake Peavy a remporté le dernier Cy Young Award de la franchise et que les Padres ont perdu un match décisif controversé contre Matt Holliday et les Rockies du Colorado.

Les Padres 2023 ont également excellé dans la limitation des infractions adverses. Dans d’autres zones critiques, cependant, ils ont bombardé. Un record de 60-67 est le résultat. Seul un miracle relatif au cours des 35 prochains matchs les amènerait dans une séries éliminatoires à 12 équipes.

« Il y a beaucoup de statistiques sur lesquelles nous n’avons pas pu faire grand-chose. Qu’il s’agisse d’un différentiel de course ou d’une prévention globale de la course, c’est beaucoup », a déclaré le gérant Bob Melvin. « Notre timing a été horrible. Nous n’avons pas été bons dans certaines facettes. Dans d’autres, nous avons été bons, mais pas assez bons pour gagner des matchs.

C’est le monde de Jorge et nous vivons juste dedans. pic.twitter.com/RGEexr11xj – Marlins de Miami (@Marlins) 23 août 2023

Les Padres, bien sûr, espèrent une chance offensive améliorée et un meilleur timing général la saison prochaine. Mais ils pourraient avoir à poursuivre un tel revirement sans Snell, un client de Scott Boras qui a plus qu’assez bien lancé pour obtenir un contrat à neuf chiffres. Et San Diego devra bientôt faire face à une décision importante sur Wacha, dont le contrat comprend une option de club de 32 millions de dollars sur deux ans et – si elle est refusée – des options de joueur à 6,5 millions de dollars pour 2024 et 6 millions de dollars pour chacune des deux années suivantes. Le calcul est compliqué car Wacha a passé six semaines sur la liste des blessés cet été et avait déjà des antécédents de problèmes d’épaule.

Le polyvalent Nick Martinez (3,94 ERA) a son propre contrat créatif et pourrait être plus disposé à exercer les options de joueur attaché, mais Martinez a passé la majeure partie de la saison dans l’enclos des releveurs et n’a pas égalé la cohérence de Wacha en tant que partant. Pendant ce temps, ce serait une surprise si Lugo n’explorait pas le libre arbitre après un retour au départ plutôt productif.

Les Padres ne se retrouveraient pas nécessairement dans une impasse si Snell et, disons, un autre partant signe ailleurs. La prochaine classe d’agents libres apparaît en profondeur avec des remplaçants potentiels; même pour les 29 équipes qui manquent Shohei Ohtani, il pourrait y avoir des options telles que Aaron Nola, Julio Urías et Gray. Et le système de ferme Padres, qui semble avoir été réapprovisionné assez rapidement, contient plusieurs perspectives de tangage intrigantes. Quelques-uns, dont Jairo Iriarte, Adam Mazur et Ryan Bergert, ont déjà été poussés au niveau Double-A.

Le développement complet d’un prospect représente toujours un défi pour l’organisation. En neuf ans en tant que directeur général, AJ Preller n’a repêché qu’un seul lanceur partant, le premier tour Cal Quantrill, qui a compilé plus de quatre victoires au-dessus du remplacement, selon Baseball-Reference. Un choix de premier tour moins réussi, Ryan Weathers, a été échangé à Miami le 1er août et a offert un grand chelem au deuxième but des Padres Ha-Seong Kim lundi.

Mardi, au moins, a apporté une autre vitrine de l’un des métiers les plus fructueux de Preller. Quelques jours après Noël 2020, les Padres ont échangé Luis Patiño, le meilleur lanceur de l’époque, le receveur Francisco Mejía et deux autres ligueurs mineurs à Tampa Bay en échange de Snell. Patiño a été largué ce mois-ci par les White Sox de Chicago. Mejía a été désigné pour une affectation mardi matin. Plusieurs heures plus tard, Snell a pris le monticule à Petco Park alors qu’un lanceur se dirigeait vers un gros jour de paie.

Il n’a trébuché qu’en début de troisième. Avec un retrait, Jorge Soler a brisé un circuit de 442 pieds et a réagi de manière un peu trop démonstrative au goût de Snell; le lanceur a semblé exprimer brièvement son mécontentement alors que Soler commençait son trot autour des buts. (« Je ne vais pas en parler », a déclaré Snell par la suite.) Ensuite, l’erreur de Bogaerts a aggravé la frustration du lanceur. (« Les marqueurs ont dit que ce sont des points mérités alors qu’ils ne le sont pas », a-t-il déclaré. « Alors, nous contesterons cela. »)

Snell a reconnu sa propre culpabilité dans la manche.

« Je dirais que les deux frappeurs après le coup de circuit, oui, j’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi », a-t-il déclaré. « Leur a donné de bons lancers à frapper. Après cela, je les ai contrôlés. … Vous ne pouvez pas avoir ces petits gonflements. C’est probablement l’un des premiers que j’ai eu depuis très, très longtemps. Je n’ai jamais été aussi contrarié. Alors oui, apprenez simplement de cela, améliorez-vous et n’abandonnez pas les courses. Mais étant émotif, vous le ferez.

Les Padres peuvent vivre avec un manque de jugement. Depuis le 25 mai, Snell mène tous les lanceurs qualifiés avec une MPM de 1,58. Pourtant, San Diego a réussi à perdre six des 17 matchs qu’il a commencés au cours de cette période. Mardi a fourni un microcosme de lancers gaspillés: Jesús Luzardo de Miami, un rare partant gaucher qui lance plus fort que Snell, a rebondi après une mauvaise séquence récente pour exclure les Padres pendant sept manches.

L’attaque à domicile n’a presque rien fait non plus contre l’enclos des Marlins – après que Kim ait marqué un seul retrait en fin de sixième, Tatis, Juan Soto, Manny Machado, Bogaerts et Jake Cronenworth ont chacun suivi par des retraits au bâton. San Diego a terminé avec autant d’erreurs (trois) que de coups sûrs.

« Nous n’avons tout simplement pas eu de bonnes frappes en fin de manche », a déclaré Melvin. « Ça a duré presque toute l’année. … C’était une force l’année dernière. Cela n’a pas été le cas cette année. Et je pense que parfois ça fait boule de neige, vous vous serrez un peu trop tard dans les matchs, voulant en faire un peu trop. Mais nous n’avons pas non plus été en mesure d’enchaîner les bons matchs par de bons matchs par la suite.

« Nous n’avions tout simplement pas assez de coureurs de base pour vraiment leur mettre la pression ce soir. »

À la recherche d’un miracle de fin de saison, les Padres tentent de maximiser leur équipe de lanceurs. Lugo, et non Rich Hill récemment acquis (9,53 ERA en trois départs), devrait commencer la finale de la série de mercredi en repos régulier. Hill, qui était disponible hors de l’enclos des releveurs lundi, pourrait commencer samedi à Milwaukee, mais les Padres pourraient être enclins à donner à Pedro Avila (1,17 ERA en sept apparitions) la première manche ce jour-là.

Et bientôt, Joe Musgrove (3,05 ERA) devrait reprendre le lancer. Le droitier, sur la liste des blessés avec une inflammation de la capsule de l’épaule droite, devrait jouer vendredi. Pourtant, même s’il le fait, on s’attend à ce que ce soit une accumulation progressive. Un retour à la mi-septembre est possible, mais si les Padres continuent de perdre des matchs, il serait peut-être plus sage que Musgrove revienne au printemps prochain. Une blessure à une capsule d’épaule est inquiétante, en particulier pour un vétéran partant et une franchise qui l’a signé pour un contrat de 100 millions de dollars.

Cela pourrait ajouter à l’incertitude future de la rotation de départ des Padres. Mardi contre les Marlins, il y avait quelque chose de tangible à déplorer.

« C’est très décevant », a déclaré Snell après la 12e défaite de l’équipe en 20 matchs ce mois-ci. «Nous voulons nous rendre aux séries éliminatoires; nous voulons gagner. Donc, ça fait mal de perdre contre eux, surtout quand je sais que nous avons l’équipe pour les battre et battre toutes les équipes que nous affrontons. Je veux juste gagner, accéder aux séries éliminatoires et ressentir à nouveau ce sentiment. Il n’y a rien de tel que les séries éliminatoires. J’espère que nous pourrons démarrer, commencer à gagner et donner à cette ville ce qu’elle mérite : une équipe éliminatoire.

(Photo de Blake Snell : Gregory Bull / Associated Press)