Les Padres chutent à 0-12 en manches supplémentaires, égalant les Expos de 1969, avec une défaite de 5-2 contre les Cardinals

SAN DIEGO (AP) — Les Padres ont égalé l’expansion des Expos de Montréal de 1969 en étant les seules équipes à avoir une fiche de 0-12 en manches supplémentaires alors que les Cardinals de St. Louis ont mis fin à la séquence de huit victoires consécutives de San Diego avec un score de 5-2, Victoire en 11 manches samedi soir.

Richie Palacios et Andrew Knizner ont frappé des mouches sacrificielles à la 11e manche autour du simple de Luken Baker contre Scott Barlow (3-5). Les Cardinals (68-87) avaient infligé aux Padres leur précédente défaite en prolongation, à Saint-Louis le 29 août.

San Diego (76-79), qui a ouvert la saison avec la troisième masse salariale la plus élevée du baseball avec 258 millions de dollars, a perdu cinq matchs derrière les Cubs de Chicago pour la dernière wild card de la NL avec sept matchs à jouer.

Casey Lawrence (1-0), un droitier de 35 ans, a lancé deux manches sans coup sûr pour sa première victoire en championnat majeur depuis le 19 septembre 2018 pour Seattle à Houston. Sept lanceurs se sont combinés sur une balle à six coups sûrs, maintenant les Padres à 1 pour 17 avec des coureurs en position de but.

Les lanceurs de Saint-Louis en ont marché 12 et les lanceurs des Padres en ont marché sept.

Manny Machado a frappé un simple RBI au premier pour les Padres, mais Masyn Winn a donné l’avance à St. Louis 2-1 avec un simple de deux points au septième dans l’écart entre le premier et le deuxième. Le lancer du voltigeur droit Fernando Tatis Jr. a battu Knizner au marbre, mais le receveur Luis Campusano n’a pas pu retenir le ballon alors qu’il touchait le coureur.

Ryan Helsley a réussi un arrêt pour la cinquième fois en 17 occasions, accordant des buts sur balles consécutifs à Garrett Cooper, Matthew Batten et Jurickson Profar au neuvième, permettant ensuite à Xander Bogaerts de frapper un pointage forcé.

Le partant des Padres Nick Martinez a accordé deux coups sûrs en quatre manches sans but, et Jake Woodford des Cardinals a accordé un point et quatre coups sûrs en 3 2/3 de manches.

Le LHP Drew Rom (1-3, 6,92) débute dimanche pour Saint-Louis et l’ancien cardinal RHP Michael Wacha (12-4, 3,44) pour les Padres lors de la finale de la série. Lors de sa seule apparition contre Saint-Louis, Wacha a lancé 5 1/3 de manche d’un point pour Boston lors d’une victoire le 17 juin de l’année dernière.

