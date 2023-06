Les padres atteignent un nouveau plus bas dans la défaite en série contre les championnats nationaux: « Il ne reste plus beaucoup de lendemains »

SAN DIEGO – Il y a un peu plus d’un mois, les Padres ont perdu une série à domicile contre les modestes Royals de Kansas City et, en réponse, ont convoqué une réunion réservée aux joueurs. Moins d’une semaine s’était écoulée depuis que le manager de San Diego, Bob Melvin, avait pris la décision inhabituelle – après une série décousue contre le Minnesota en mai – de réprimander en privé et en public son équipe sous-performante.

Dimanche, les Padres ont suivi une victoire fulgurante et une défaite par blanchissage en se faisant battre assez facilement au Petco Park à guichets fermés par les modestes Nationals de Washington. En réponse, ils ont tous deux défendu leur effort et ont attiré l’attention sur un nouveau plus bas.

« Manque de combat – je ne ressens même rien de tout cela. Tu sais? » Xander Bogaerts a déclaré après une défaite 8-3. « Mais peut-être qu’essayer d’en faire trop pourrait en être un. »

L’arrêt-court vétéran a ajouté: «Allez, mec. Nous jouons les Nationaux. … Je ne pense pas qu’ils aient des aspirations en séries éliminatoires. Je veux dire, ils ont évidemment une équipe jeune et ils se battent. Ils se battent. Mais je ne dirais pas que quiconque a choisi les Nationals pour participer aux séries éliminatoires. Donc, vous devez battre les équipes que vous devez battre.

Les Padres, en perdant une série contre Washington, ont subi leur défaite la plus déséquilibrée contre une équipe en bas du classement de la Ligue nationale depuis qu’ils ont perdu un autre match 8-3 contre les Diamondbacks de l’Arizona le 1er septembre 2021. Cela bouleversé dans le désert serait le début d’un dernier mois et changement au cours duquel San Diego est allé 7-21 et s’est écrasé hors de la course aux séries éliminatoires, entraînant le licenciement du manager Jayce Tingler et de la plupart de son équipe d’entraîneurs.

Cette saison n’a pas encore sombré à de telles profondeurs, mais les Padres ne peuvent pas dire qu’ils tracent une voie nettement meilleure. Le président des opérations de baseball des Padres, AJ Preller, a facilement réuni les trois listes les plus chères de l’histoire de la franchise, mais près de neuf ans après le début de son mandat, il est clairement responsable de plus de flash que de substance des ligues majeures.

Les Padres ont une fiche de 37-41 cette saison, n’ayant pas reniflé .500 depuis qu’ils ont perdu une série contre les Twins. Ils sont à 17-17 depuis qu’ils ont convenu, à huis clos, qu’il était temps de nettoyer leur jeu et leur concentration. Et ils sont les sept pires matchs de la saison sur une place en séries éliminatoires, avec une paire d’équipes capables à Milwaukee et Philadelphie entre elles et la dernière position de joker de la Ligue nationale.

Ils ne peuvent pas compter sur le fait que les Brewers s’effondreront à nouveau après la date limite des transactions, ce qui s’est produit l’été dernier. Surtout pas lorsque la majorité des preuves à ce stade suggèrent que San Diego n’est pas à peu près la même équipe qui a fréquemment évoqué la magie de fin de partie tout au long de 2022.

Les Padres ont maintenant une fiche de 8-30 lorsque leur adversaire marque en premier, 5-13 dans les matchs à un point, 9-10 dans les matchs à deux points, 0-6 dans les matchs en extra-manche, 3-31 lorsqu’ils sont à la traîne après six manches et 4 -34 lorsqu’ils marquent trois points ou moins. Bien sûr, seuls quelques-uns de ces qualifiés ont postulé dimanche après-midi.

En début de première, les Nationals ont pris les devants 1-0. En raison du bilan de l’équipe locale dans ces situations, c’était sans doute pire que cela.

« C’est comme si chaque fois que quelqu’un d’autre marque en premier, c’est comme, ‘Oh, merde, problème.’ Tu sais? Ce type de sentiment », a déclaré Bogaerts. « Et cela ne devrait pas être ainsi, surtout ce que nous avons fait ces deux ou trois derniers jours – évidemment pas le blanchissage (samedi) mais les jours précédents. »

Contre le vieil / jeune ami MacKenzie Gore et un club de dernière place, cependant, les ennuis ne sont pas partis. Gore, qui a lancé au Petco Park pour la première fois depuis que les Padres l’ont échangé, lui et quatre autres, contre Juan Soto et Josh Bell, a tenu les Padres à un seul point égalisateur en cinquième. Il n’est pas revenu pour le sixième mais a tout de même accumulé neuf retraits au bâton, terminant sept avec sa balle rapide. Six de ces appareils de chauffage se trouvaient à l’intérieur de la zone. Quatre d’entre eux ont atterri près du cœur de la zone.

« Il nous battait avec sa balle rapide », a déclaré Fernando Tatis Jr., qui a conduit dans la cinquième manche avec un simple sur une balle rapide.

Gore sur son maillot pour que vous sachiez qu’il est méchant pic.twitter.com/mS95FKQ4LZ — Nationaux de Washington (@Nationals) 25 juin 2023

Les Padres n’ont pas ajouté en temps opportun. Les Nationals ont pris les devants 3-1 en sixième. Puis une avance de 8-1 au septième. San Diego a marqué une fois au septième et une fois au neuvième, le match semblant hors de portée.

Il n’y a pas si longtemps, les Padres ont marqué 23 points en deux matchs, dont 13 lors de l’ouverture de la série contre une équipe de Washington apparemment surpassée. Une défaite 2-0 a suivi, faisant de la finale de dimanche une victoire virtuelle incontournable. Les Padres ont répondu avec leur défaite la plus prématurée de l’année.

« Il y a eu de la frustration toute l’année, mais celle-ci en particulier », a déclaré Melvin.

« Cela a été une période difficile pour arriver là où nous en sommes actuellement. Nous ne nous attendions pas à être là où nous en sommes en termes de records à ce stade. Mais c’est ce que c’est, et cela vous dit essentiellement qui vous êtes. Et nous n’avons pas été en mesure de jouer assez régulièrement pour avoir un meilleur dossier et obtenir plus de 0,500.

C’était autant une concession que n’importe quel Melvin a fait cette saison. Pourtant, le même manager qui a supervisé le revirement de l’été dernier et la montée en flèche en octobre n’était pas prêt à concéder. Interrogé sur son niveau d’inquiétude que l’équipe perde courage à un moment donné, il a répondu rapidement.

« Non. Cela n’arrivera pas. Cela n’arrivera pas », a déclaré Melvin. « Il reste beaucoup de baseball. Je veux dire, vous partez en courant et vous êtes de retour. Donc ça n’a pas l’air génial; il y a beaucoup d’équipes devant nous en ce qui concerne les équipes des séries éliminatoires à ce stade. Mais s’il y a une course, cela pourrait nous faire revenir rapidement. Nous ne l’avons pas encore fait. C’est la partie la plus difficile.

Les Padres, contrairement à l’acquisition de Soto l’été dernier, n’ont plus de surplus de talents de niveau supérieur à échanger contre un coup de pouce à succès. Non pas que, dans leur position actuelle, ils le devraient. Peu de gens dans l’industrie croient licencier un autre manager (et permettre à Preller de choisir un cinquième manager) ou mettre en conserve un autre entraîneur de frappe devrait être la réponse aux malheurs de San Diego dans la surface du frappeur. Les dépisteurs rivaux disent que les difficultés des Padres à frapper des balles rapides – ils sont entrés dimanche avec le pire .230 de la ligue contre le terrain – sont davantage attribuables à la composition de l’alignement, et les principales acquisitions offensives de Preller pendant l’intersaison n’ont pas réussi à fournir une grande partie d’une secousse. .

Bogaerts, 30 ans, frappe .389. Nelson Cruz, 42 ans, frappe .337. Matt Carpenter, 37 ans, frappe .329.



Manny Machado frappe .408. Son pourcentage de slugging le plus bas pour une saison est de 0,431 en 2014. (Orlando Ramirez / USA Today)

Et l’incapacité des Padres à marquer régulièrement continue de gaspiller une unité de prévention des courses de haut niveau. Même après la déroute de dimanche, San Diego a cédé le deuxième plus petit nombre de points dans les majeures.

« Toute la conversation de toute l’année a été à peu près (sur) l’infraction. Je veux dire, si on veut être sérieux, ça dépend de nous, mec. Le tangage n’a rien à voir là-dedans », a déclaré Bogaerts. « Ils ont été excellents, et ils vont avoir des jours comme ça. C’est comme ça que le jeu est.

Pendant ce temps, presque à mi-chemin de la saison, on peut se demander si les Padres et leur masse salariale de 249 millions de dollars ont réuni la bonne combinaison de frappeurs. Sans surprise, ceux à l’intérieur du club-house disent qu’ils en ont assez.

« Je ne pense pas », a déclaré Tatis lorsqu’on lui a posé des questions sur un parallèle potentiel avec la tristement célèbre équipe 2021 de la franchise. «Je crois juste aux gars que nous avons ici. Nous allons le découvrir et nous allons continuer à travailler dur.

Le travail, à ce stade, pourrait être plus difficile que jamais. FanGraphs, après la défaite de dimanche, a donné aux Padres 40,7% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires.

« C’est assez difficile », a déclaré Soto, qui a frappé dans chacun de ses trois présences au bâton contre Gore avant d’échouer au septième et d’être singulier au neuvième. « Comme je l’ai dit, nous devons commencer dès le premier jour. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Je pense que nous avons encore de la chance. Nous devons juste comprendre, jouer un meilleur baseball.

Tôt dimanche soir, les Padres sont montés à bord d’un bus pour l’aéroport. Une série de trois matchs contre les éminemment battables Pittsburgh Pirates vous attend. Au-delà de cela, une visite avec les surprenants Reds de Cincinnati se profile. Les Padres rentreront ensuite chez eux pour accueillir les Angels de Los Angeles et les Mets de New York avant l’arrivée de la pause All-Star.

Qu’est-ce qui constituerait une fin réussie à une première mi-temps décousue?

« Je pense que 10-5 à partir de cette série (Nationals) aurait été bien », a déclaré Bogaerts. « De toute évidence, nous avons déjà deux défaites, donc ce n’est pas un bon début. Mais, vous savez quoi, ce n’est pas comme ça que vous commencez. C’est comme ça que tu finis. Nous avons donc encore une chance de renverser la vapeur et… de terminer sur une note très forte. Mais nous devons commencer. Nous devons. Il ne reste plus beaucoup de lendemains, tu sais. La saison touche à sa fin – je veux dire, pas bientôt, mais ça l’est. Si nous continuons à accumuler les pertes, cela viendra vite.

Trois victoires consécutives contre les Pirates seraient un début – et un changement d’élan désespérément nécessaire. Les Padres sont l’une des trois seules équipes cette saison qui n’ont pas encore balayé une série de plus de deux matchs. Les autres? Les Royals et les Nationaux.

(Photo du haut de Jake Cronenworth : Orlando Ramirez / USA Today)