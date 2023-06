Les Padres, après une autre perte frustrante, créent des sentiments trop familiers

SAN DIEGO – Quelques heures avant son premier match en 2 semaines et demie, Manny Machado se tenait devant son casier pour discuter d’une expérience quelque peu inconnue. La saison dernière, le joueur de troisième but de la franchise des Padres a exercé son influence en refusant de figurer sur la liste des blessés après avoir subi une entorse de grade 3 à la cheville gauche. Le mois dernier, après avoir subi la première fracture de sa vie, il est allé à contrecœur à l’IL pour la première fois en neuf ans.

Machado, à la fin de son séjour de 17 jours sur la touche, était d’humeur joviale. Les Padres venaient de remporter une victoire en série dans sa ville natale, où ils avaient réalisé deux de leurs performances offensives les plus encourageantes d’une saison exaspérante.

« Les vacances étaient géniales, je ne vais pas mentir », a déclaré Machado. « C’était un moment amusant d’aller là-bas et de regarder le match de baseball, et être à la maison (à Miami) était encore mieux. Ce furent donc de bonnes vacances pendant quelques semaines.

Ensuite, Machado a été invité à fournir son évaluation de la performance des Padres à travers 56 matchs. San Diego, la troisième collection de talents la plus chère du sport, avait remporté six de ses 10 derniers matchs pour passer à quatre matchs en dessous de 0,500. Le même chef d’équipe qui le mois dernier a prêché la patience a offert une réponse familière.

« Je veux dire, nous sommes là où nous voulons être », a déclaré Machado. «Je pense que nous croyons les uns aux autres et nous savons quel est notre objectif, et la façon dont les choses se sont déroulées ici ces derniers temps a été amusante. … Petit à petit, nous retrouvons tous la santé et, vous savez, quand nous serons tous réunis, ça va être plutôt amusant.

Plusieurs heures plus tard, les Padres ont rappelé pourquoi cette saison a été beaucoup moins amusante qu’espéré.

Machado, revenant d’une fracture du métacarpien à la main gauche, est resté sans coup férir alors qu’il reprenait son rappel décevant pour une campagne de 2022 qui lui a permis de gagner un nouveau contrat de 350 millions de dollars. Michael Wacha, le lanceur du mois en titre de la Ligue nationale, n’a pas franchi la cinquième manche contre une formation embêtante mais piétonne des Cubs. Rougned Odor, une bougie d’allumage inattendue ces dernières semaines, a fourni les deux seuls coups sûrs des Padres qui ont traversé le champ intérieur mais ont à peine atteint la deuxième base après avoir tendu son aine gauche autour de la première base sur le deuxième coup sûr. Xander Bogaerts, l’arrêt-court de 280 millions de dollars qui a joué avec un poignet gauche malade, s’est enfoncé dans un double jeu qui tue l’élan alors que San Diego cherchait à se rallier au huitième.

Dans une défaite 2-1 vendredi contre Chicago, tout cela s’est ajouté à un sentiment trop familier.



Rougned Odor est assis au deuxième but après avoir réussi un doublé lors de la huitième manche vendredi. Odor s’est blessé en courant vers la deuxième place. (Denis Poroy / Getty Images)

Les Padres, qui sont allés 12 pour 30 avec des coureurs en position de marqueur dans la série de Miami, sont allés 1 pour 5 avec des coureurs en position de marqueur. Ils n’ont pas réussi à faire plus que des dégâts minimes contre un lanceur partant qui a obtenu une moyenne de points mérités de 8,04 et un enclos des releveurs qui a obtenu la pire note de la Ligue nationale. Pour la troisième fois en 2023, ils ont suivi une explosion de 10 points en marquant un point ou aucun.

Plus d’un tiers du chemin dans une saison qui a attiré un soutien record à Petco Park, les Padres ont ressemblé à une voiture de sport étincelante et souvent crachotante. Et même leurs stars les plus grandes, généralement les plus confiantes, ont eu du mal à expliquer les défauts de la machinerie.

« Il suffit de trouver un moyen de gagner », a déclaré Fernando Tatis Jr. après que les Padres soient tombés à 3-11 en matchs à un point. « Il suffit de trouver un moyen. Je ne sais pas. Il n’y a pas de bonnes réponses là-bas. Je veux dire, un jour, nous jouons à l’un des plus grands (jeux) de baseball. L’autre jour, ça n’arrive pas. Je ne sais pas si les dieux du baseball nous punissent en ce moment, mais merde. Nous allons juste continuer à pousser, et nous allons juste continuer à travailler dur.

« Je veux dire, nous voulons gagner. Tu penses qu’on veut perdre ? Sûrement pas. Nous avons un tas de gagnants ici », a déclaré Machado, naturellement plus frustré qu’il ne l’était avant le match. « Ça ne va pas dans notre sens. C’est ce que c’est. Combien de balles avons-nous écrasées aujourd’hui ? »

La malchance, cependant, ne pouvait qu’expliquer tant de choses. Les Padres ont mis sept balles en jeu avec une vitesse de sortie de 95 mph ou plus, mais seulement trois ont franchi 100 mph (et aucun des 105,4 mph Machado n’a été enregistré sur un alignement). Statcast a évalué leur qualité globale de contact avec une moyenne au bâton attendue de 0,187. Les frappeurs de San Diego ont combiné pour deux marches et 10 retraits au bâton, y compris des retraits au bâton dans chacun de leurs quatre derniers coups. C’était une performance différente de ce que les Padres ont montré pendant deux des trois matchs contre les Marlins, et une approche différente de ce que l’équipe a de plus en plus mis en avant dans la cage des frappeurs et dans l’entraînement au bâton.

« Écoutez, en fin de compte, tout dépend de ce que nous faisons dans le jeu », a déclaré le manager Bob Melvin. « Nous devons donc être performants pendant le match. Et nous avons. Tous nos gars l’ont fait. Cela fait une période importante que nous n’avons pas, alors nous continuons à travailler dessus et nous nous attendons à de bons résultats. Nous ne les avons tout simplement pas obtenus de manière cohérente à ce stade.

Les Padres ont eu une mauvaise pause en fin de huitième quand Odor a aligné un simple dans le champ extérieur, s’est arrêté boiteux alors qu’il atteignait le premier et a continué, boitillant vaillamment jusqu’au deuxième sur une erreur de terrain. «Il avait l’impression que ça allait éclater; c’est pourquoi il a ralenti », a déclaré Melvin. « Cela n’a pas l’air d’être grave avec ce qu’on m’a dit par la suite. Ces choses prennent généralement un peu de temps, mais ce n’est pas comme s’il avait senti un pop, donc je ne sais pas quel sera le calendrier. »

Odor, un ancien des Rangers qui a atteint 0,199 au cours des trois dernières saisons, a signé un contrat de ligue mineure avec les Padres le 1er mars. Il n’y avait aucune garantie qu’il romprait le camp avec l’équipe avec la troisième masse salariale la plus élevée du baseball. Puis il l’a fait. Plus tard, il a gagné de plus en plus de temps de jeu en tant que surperformant sur une liste qui a jusqu’à présent été entachée de sous-performances.

Au cours de ses 15 derniers matchs, il a une ligne oblique de .289/.373/.578. Désormais, l’équipe sera sans lui pour une durée indéterminée.

« C’est dur », a déclaré Tatis. « Je veux dire, ce gars a tellement fait ces trois dernières semaines pour cette équipe, et il fait partie intégrante de nous. J’espère que ce n’est rien d’aussi gros.

« Il a été la clé pour nous ces deux dernières semaines, nous portant », a déclaré Machado. « Ça fait mal. »

Les Padres, bien sûr, n’étaient pas destinés à être portés par un vétéran de 29 ans qui n’a pas trouvé de contrat dans les ligues majeures pendant l’intersaison. Ils ont assemblé cette liste de 249 millions de dollars dans l’intention de submerger des adversaires tels que les Cubs avec le quatuor de Machado, Tatis, Bogaerts et Juan Soto.

Pourtant, jusqu’à présent, seul Soto a répondu aux attentes. Tatis semble encore secouer la rouille d’une longue mise à pied. Machado a un pourcentage de base de 0,639 plus slugging. Jake Cronenworth, qui a reçu une prolongation de 80 millions de dollars au début de la saison, a un OPS de 0,683. Bogaerts, qui a reçu une injection de cortisone au poignet lors de l’entraînement printanier et qui a reçu des injections similaires ces dernières années, a un pourcentage de coups de 0,287 au cours de ses 30 derniers matchs.

Comment la santé de son poignet a-t-elle joué un rôle dans la décision des Padres de lui attribuer le dernier méga-contrat de la franchise ? S’exprimant plus tôt cette semaine, le président des opérations de baseball, AJ Preller, a déclaré qu’il ne croyait toujours pas que le poignet de Bogaerts deviendrait un problème important.

« Notre équipe médicale s’est sentie vraiment bien quand nous l’avons signé », a déclaré Preller. «Nous avons tout regardé, nous regardons l’histoire passée et avons accès à des notes et des informations, et faisons beaucoup de devoirs. Et notre équipe de médecins et de personnel de formation se sentait vraiment bien de ce qu’ils avaient vu avec lui.

« D’après tout ce que nous avons vu et entendu avec celui-ci de notre équipe médicale et d’Alex, ce n’est pas quelque chose qui, selon notre groupe, sera un problème à long terme. »

Les Padres, de toute façon, le découvriront. Bogaerts, qui a fourni la majeure partie de sa valeur initiale avec une défense en livres sterling, est signé jusqu’à son 41e anniversaire. Il a reçu une protection totale de non-échange.

En attendant, la saison 2023 commence déjà à ressembler à la saison 2021 de San Diego, lorsqu’une autre équipe propulsée par des stars a implosé sur le tronçon, et sa saison 2015, lorsque la première véritable liste de Preller s’est avérée être une collection de pièces dépareillées.

Tard vendredi, quelque huit ans après ce premier échec très médiatisé, le succès d’acquisition le plus important de l’exécutif a exprimé une frustration collective.

« Il a bien lancé », a déclaré Tatis à propos du partant des Cubs Jameson Taillon, « mais pour être honnête, je ne sais pas comment il est resté là six manches (avec) comment nous nous sentons ces derniers temps, les coups que nous avons mis. Et nous avons mis des barils là-bas aujourd’hui. Nous n’avons tout simplement pas eu de chance.

(Photo du haut de Manny Machado revenant à la pirogue après avoir retiré des prises lors de la neuvième manche vendredi: Gregory Bull / Associated Press)