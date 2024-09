Les packs Nintendo Switch Black Friday 2024 sont déjà disponibles

Croyez-le ou non, les premiers signes de la saison des achats de Noël sont déjà arrivés. À cet effet, comme sur des roulettes, Nintendo a ramené le pack annuel du Black Friday qu’il sort chaque année depuis ce qui semble être toute l’histoire de l’humanité. Cependant, cette fois, il y a une nouvelle édition ! Vous pouvez maintenant acheter un pack Nintendo Switch : Mario Kart 8 Deluxe pour 299,99 $ (voir chez Best Buy), ou une version avec le Switch OLED pour 349,99 $ (voir chez Best Buy). Pour ceux qui suivent, le pack OLED est une nouveauté pour le Black Friday 2024. Regardons les détails.

Nintendo Switch : Pack Deluxe Mario Kart 8 0 Comprend la console Switch, Mario Kart 8 Deluxe (numérique) et un abonnement individuel de 12 mois à Nintendo Switch Online.

Pack Switch OLED

Pack de commutateurs standard

Ces packs offrent une remise de 79,98 $ par rapport à l’achat de tous les articles individuellement au prix normal. C’est une excellente affaire pour quiconque recherche une Switch.

Que contiennent les packs Switch ?

Modèle Nintendo Switch ou Switch OLED

Mario Kart 8 Deluxe (code numérique)

Abonnement individuel Nintendo Switch Online de 12 mois

Achetez l’un des deux packs et vous recevrez une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch OLED. Vous recevrez également un code de téléchargement numérique pour Mario Kart 8 Deluxe, qui, malgré son âge (la version originale est sortie sur Wii U en 2014), reste à mon avis l’un des meilleurs jeux de course jamais créés.

Enfin, vous bénéficiez d’un abonnement d’un an à Nintendo Switch Online (c’est mieux que le pack de l’année dernière, qui ne proposait qu’un abonnement de 3 mois). Cela vous permet de jouer à une bibliothèque de jeux numériques classiques NES, SNES et Game Boy, ainsi que de jouer à des jeux Switch en ligne et vous offre d’autres bonus, comme des sauvegardes dans le cloud.

Quelle est la différence entre le Switch Standard et le Switch OLED ?

La seule différence entre les packs réside dans le modèle de Switch inclus. Si vous vous demandez lequel choisir, le conseil le plus simple et le plus rapide est le suivant : si vous prévoyez de jouer souvent à des jeux en mode portable, optez pour l’OLED. Sinon, optez pour la Switch standard.

Le modèle OLED est meilleur à plusieurs égards, mais tous sont liés au jeu en mode portable. Avec 7 pouces, il dispose d’un écran plus grand que l’écran de 6,2 pouces du modèle standard. L’écran OLED est sensiblement plus lumineux et offre des couleurs beaucoup plus riches que le modèle standard. Il offre également de vrais noirs, sans rétroéclairage. Et la béquille du modèle OLED est beaucoup plus robuste.

Qu’en est-il de la Nintendo Switch 2 ?

Si vous hésitez à acheter une Switch alors que les rumeurs sur la prochaine console Nintendo circulent, vous avez de bonnes raisons d’attendre. Il est possible que le successeur de la Switch soit rétrocompatible, vous permettant de jouer à tous vos jeux Switch originaux. Cependant, Nintendo a indiqué que la Switch 2 ne sortirait pas avant avril 2025 au plus tôt.

Si vous souhaitez jouer à des jeux Nintendo avant cette date, vous aurez besoin d’une Switch. Et ces packs sont les meilleures offres que vous pourrez probablement trouver sur le matériel de la génération actuelle.

Chris Reed est rédacteur commercial et expert en affaires pour IGN. Il gère également la couverture des jeux de société et des LEGO pour IGN.