Les packs Google Pixel 7 vous rapporteront gratuitement Pixel Watch ou Buds Pro sur certains marchés

Google présente aujourd’hui les smartphones Pixel 7, et nous verrons également la Pixel Watch portable. Les transporteurs et les détaillants du monde entier se préparent pour le lancement, et une fuite de dernière minute révèle que certains transporteurs et vendeurs offriront des appareils portables gratuits avec un téléphone nouvellement acheté.

O2 en Allemagne regroupe Pixel Buds Pro (prix autonome de 219 €) avec un Pixel 7 vanille, tandis que les acheteurs de Pixel 7 Pro recevront la Pixel Watch avec LTE (prix prévu de 429 €). Il y a de fortes chances que de nombreux autres partenaires de Google correspondent à cela en Europe. Les précommandes commenceront plus tard dans la journée, l’expédition devrait commencer jeudi prochain, le 13 octobre.

La montre Pixel est livrée avec un OLED circulaire, un SoC Samsung Exynos 9110 et un coprocesseur Cortex-M33 pour des performances à faible consommation. Il démarrera Wear OS, ce qui est tout sauf une surprise.

