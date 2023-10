Les Packers se dirigent vers la semaine de congé et doivent trouver des solutions à leur attaque en baisse

Le demi de coin des Packers, Jaire Alexander, essayait simplement d’expliquer pourquoi la défense de Green Bay devait en faire plus.

Mais ses commentaires ont souligné à quel point l’offensive de Green Bay est devenue une préoccupation alors que les Packers se dirigent vers leur semaine de congé.

« Oui, je pense qu’à ce stade, il est assez évident que la défense ne doit abandonner aucun touché », a déclaré Alexander après la défaite 17-13 des Packers lundi soir à Las Vegas.

«Je pense que cela fait partie de l’autocritique de notre défense parce que l’offensive est assez jeune et qu’ils sont encore en train de découvrir leur mojo. Donc la défense, nous devons faire plus pour marquer et les empêcher de marquer.

La défense a fait beaucoup pour aider les Packers à remporter un match lundi soir. L’offensive n’a tout simplement pas joué son rôle, ce qui a été un thème récurrent ces derniers temps pour un jeune groupe souffrant de graves difficultés de croissance.

Après avoir récolté en moyenne 31 points lors de leurs deux premiers matchs, les Packers n’en ont récolté en moyenne que 16,7 lors de leurs trois derniers matchs. La chute de l’offensive explique pourquoi les Packers sont sous la barre des 0,500 pour la première fois cette saison.

Green Bay avait déjà entamé la saison avec la formation la plus jeune de la ligue avant que des blessures n’emportent deux de leurs joueurs offensifs les plus éprouvés.

Le plaqueur gauche David Bakhtiari, qui a eu 32 ans le 30 septembre et est le joueur le plus âgé de Green Bay, ratera le reste de la saison en raison de problèmes au genou qui le dérangent depuis qu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur le 31 décembre 2020. Le porteur de ballon Aaron Jones a raté trois des quatre derniers matchs des Packers en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Les gardes Elgton Jenkins et Jon Runyan Jr. et le centre Josh Myers étaient les seuls joueurs de la première équipe offensive de Green Bay lundi avec plusieurs années d’expérience de départ.

Cette attaque de la première équipe comprenait deux recrues (le receveur Jayden Reed et l’ailier rapproché Luke Musgrave), quatre joueurs de deuxième année (les receveurs Christian Watson et Romeo Doubs et les plaqués Rasheed Walker et Zach Tom) et un quart-arrière partant de première année (2020). choix de première ronde Jordan Love).

«Je ne veux jamais me rabattre sur cela parce que je pense que c’est une telle excuse», a déclaré mardi l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur. « C’est comme ça. Nous allons jouer avec les gars que nous avons, et nous croyons en les gars que nous avons.

« Nous avons beaucoup de talent. Je pense que nous savions tous qu’il y aurait des difficultés de croissance en cours de route, mais je n’ai pas perdu confiance dans le groupe que nous formons. Je pense simplement que nous pouvons faire mieux les choses. Je pense que nous pouvons mieux entraîner et je pense que nous pouvons mieux exécuter.

La semaine de congé donne aux Packers le temps de résoudre leurs problèmes offensifs alors qu’ils se préparent pour le reste de la saison. Le problème est que les Packers ont déjà montré que plus de temps pour se préparer n’est pas nécessairement payant.

Green Bay jouait à Las Vegas 11 soirs après sa défaite 34-20 à domicile contre Detroit, les Packers ont donc eu de nombreuses occasions pendant cette mise à pied de régler leurs problèmes. L’offensive a répondu avec peut-être sa pire performance de la saison.

CE QUI FONCTIONNE

La défense de Green Bay a réussi quatre sacs et a limité les Raiders à 3,3 verges par course.

CE QUI DOIT TRAVAILLER

Les Packers ont été dominés 54-6 dans la première moitié de leurs trois derniers matchs. … Après avoir commis seulement trois revirements au cours de leurs quatre premiers matchs, les Packers ont égalé ce total lundi. Les trois revirements étaient des interceptions de Love. … La ligne offensive n’a pas pu contenir Maxx Crosby de Las Vegas, qui a réussi un sac et quatre plaqués pour défaite. … L’offensive a marqué un touché lors d’un seul des trois déplacements dans la zone rouge, se contentant de buts sur le terrain les deux autres occasions.

STOCKER

L’OLB Rashan Gary a subi un sac pour porter son total de saison à 4½. … S Rudy Ford a intercepté une passe pour le deuxième match consécutif. … RB AJ Dillon a connu des difficultés jusqu’à présent lors de la dernière saison de son contrat de recrue, mais il a intensifié ses efforts lundi en se précipitant sur 76 verges avec Jones mis à l’écart.

RÉDUCTION DE STOCK

Après avoir lancé six touchés sans interception lors des deux premiers matchs de Green Bay, Love compte six interceptions et deux passes de touché au cours de ses trois dernières sorties. … Après une performance au cours de laquelle il a réussi neuf attrapés pour 95 yards pour établir des sommets en carrière dans les deux catégories, le Doubs n’a réussi qu’un seul attrapé pour 4 yards lundi. … Doubs et Musgrave ont laissé tomber des passes lors du dernier drive de Green Bay. … Un jour après avoir été inscrit sur la liste active, le RB Patrick Taylor a été libéré. Les Packers ont signé l’OLB Justin Hollins, qui avait été libéré un jour plus tôt.

BLESSURES

S Darnell Savage (mollet) et LB Quay Walker (genou) ont tous deux quitté le match.

« Nous espérons pouvoir les récupérer pour Denver (le 22 octobre) », a déclaré LaFleur mardi.

NUMÉRO DE CLÉ

8 — La défaite des Packers face aux Raiders a mis fin à leur séquence de huit victoires consécutives dans cette série. Les Raiders n’avaient pas battu les Packers depuis un triomphe 20-0 au Lambeau Field en 1987.

PROCHAINES ÉTAPES

Cette défaite représentait le seul match joué par les Packers sur une période de 23 jours. Ils ont congé la semaine prochaine avant de se rendre chez les Broncos de Denver (1-4) le 22 octobre.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/NFL

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)