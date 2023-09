Les Packers placent OT Bakhtiari dans la réserve des blessés en raison d’un problème persistant au genou

Le plaqueur gauche des Packers de Green Bay, David Bakhtiari, a été placé sur la liste des blessés jeudi, son dernier revers résultant d’une blessure au genou qui a nécessité trois interventions chirurgicales et l’a limité au cours des trois dernières années.

Les Packers ont annoncé cette décision avant leur match de jeudi soir contre les Lions de Détroit. Bakhtiari, qui avait déjà raté les deux derniers matchs de Green Bay, doit désormais également s’absenter au moins pour les quatre prochains affrontements des Packers, en commençant contre les Lions. Il est éligible pour revenir le 5 novembre contre les Rams de Los Angeles.

Bakhtiari, 31 ans, est l’un des meilleurs bloqueurs de passes de la NFL lorsqu’il est en bonne santé. Il a été sélectionné dans la première équipe All-Pro en 2018 et 2020, et il a reçu les honneurs de la deuxième équipe en 2016, 2017 et 2019.

Mais il s’est déchiré le ligament croisé antérieur de son genou gauche le 31 décembre 2020 et souffre depuis de problèmes au niveau de ce genou.

La blessure au genou l’a amené à jouer un seul match au cours de la saison 2021. Il a disputé 11 matchs la saison dernière, dont trois absents en raison de sa blessure au genou et trois autres pour se remettre d’une appendicectomie.

Il a débuté et a bien performé lors d’une victoire d’ouverture de la saison 38-20 à Chicago cette saison, mais il n’a pas joué depuis.

« J’adorerais mettre cela dans le rétroviseur, mais c’est peut-être juste quelque chose auquel je devrai faire face jusqu’à ce que quelque chose d’autre arrive – une intervention qui puisse l’éradiquer, parce que c’est un ennui perpétuel que j’ai dû supporter. ici depuis 2021 », a déclaré Bakhtiari le 20 septembre.

Les Packers jouent également sans le garde gauche Elgton Jenkins, qui ratera un deuxième match consécutif jeudi après s’être foulé le ligament collatéral médial lors d’une défaite 25-24 à Atlanta lors de la deuxième semaine.

Dans d’autres nouvelles liées aux blessures, le receveur des Packers Christian Watson fera ses débuts dans la saison jeudi et le porteur de ballon Aaron Jones reviendra d’une absence de deux matchs après que tous deux aient été blessés aux ischio-jambiers.

Le porteur de ballon des Lions de Détroit David Montgomery (ecchymose à la cuisse) et le plaqueur offensif Taylor Decker (cheville) sont également disponibles après avoir raté un match.

Les Packers n’auront pas le demi de coin Jaire Alexander, qui rate un deuxième match consécutif en raison d’une blessure au dos.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Packers de Green Bay

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]