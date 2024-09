Les Packers peuvent gérer les deux scénarios

« Si je me lance dans un livre de 500 pages, je n’écris pas ma critique après 30 pages. » Je pensais qu’il n’y avait PAS DE MATHS dans la boîte de réception… Il me semble que quelqu’un a fait le calcul… 1/16 de 500 est, vous l’avez deviné… 30 ! Bien joué, mes amis. Bien joué. ALLEZ FAIRE VOS PACKS !

Longfellow n’aurait pas pu le dire mieux que Spoff. Il n’y a pas d’histoires de jeu récurrentes quand on écrit un roman. On prend chaque jeu pour ce qu’il est et on continue d’avancer.

Spoff et Wes, je commence à penser que mon vocabulaire n’est pas assez brobdingnagien pour lire cette chronique.

Jordan Love est incertain ? Incroyable. Y a-t-il quelque chose qui nous empêche de le classer comme incertain même si nous savons qu’il ne jouera pas juste pour donner aux Colts plus de matière à se préparer ?

Matt LaFleur a parlé toute la semaine de la possibilité pour Love de jouer dans ce match et les Packers sont clairement convaincus de cette affirmation. Le fait que Love soit même incertain pour ce match est un signe prometteur. Peut-être qu’il jouera, peut-être pas, mais c’est une énorme affaire, c’est même une possibilité compte tenu de l’aspect effrayant de la situation au Brésil.

Bien sûr, les Packers ont laissé filer un match au Brésil, mais il y a de quoi être optimiste pour la semaine 2. Raisons d’y croire : 1) Le match d’ouverture à domicile, Lambeau Field ! Et l’endroit va être en pleine effervescence. 2) La défense perturbatrice des Packers sera plus efficace sur le terrain stable de Lambeau. 3) Les Packers ont bien couru la semaine dernière, tandis que les Colts ont concédé plus de 200 yards au sol lors de leur match d’ouverture. 4) Spoff le dit. Extrait de la boîte de réception d’hier : « Ce match est gagnable, peu importe qui est au poste de QB. » 5) Jayden Reed. GPG !

Pour moi, ce match se résume à savoir si les Packers peuvent reproduire leur succès de la deuxième mi-temps au sol, ou si les Colts peuvent apporter les corrections nécessaires après avoir été régulièrement blessés par Joe Mixon sur leur terrain. Évidemment, le choix du quarterback pour Green Bay fait partie de l’alchimie, mais les Packers peuvent gérer les deux scénarios, que ce soit Jordan Love qui joue malgré sa blessure au genou ou Malik Willis qui fait un départ ponctuel.

Phillip de Wonder Lake, Illinois

Et si la défense des Packers prenait le dessus sur l’attaque et gagnait le match ?

Je ne m’y opposerais pas.

Je viens de regarder une vidéo de Michael Mackelvie, dans laquelle ils ont calculé la chance dans les matchs de la NFL en utilisant quatre mesures que la NFL considère comme des « événements aléatoires » (les échappés, les passes ou interceptions manquées et les field goals manqués). Ils ont constaté que la chance s’équilibre assez bien pendant la saison régulière. Cependant, sur les 10 meilleurs scores de chance sur un seul match en séries éliminatoires (depuis qu’ils ont commencé à les suivre en 2018), neuf de ces équipes chanceuses ont remporté leur match. Alors, peut-être que Mike a raison…

Le football, c’est à 90 % des échecs. L’autre moitié, c’est « Candy Land ».

Même si j’aime bien que Mike cite « Big Bang Theory », j’espère qu’il a tort en disant que dimanche, ce sera pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. La réponse est toujours Spock, et nous ne pouvons pas nous permettre d’être aussi prévisibles dimanche ! Wes, quelle pourrait être selon toi notre meilleure option surprise avec Willis qui devrait être titulaire ?

Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais Willis a la capacité de tester le sommet de n’importe quelle défense avec son bras. Il a fait beaucoup de ravages avec ses pieds à Liberty, mais a également lancé pour plus de 5 000 yards au cours de ses deux années à Lynchburg, en Virginie.

Si Jordan Love ne joue pas, il sera intéressant de voir l’effet que Tom Clements aura sur Malik Willis. Je sais cela – Matt Flynn a fait des matchs formidables lorsque Clements était sur la ligne de touche. Après ML, Clements est peut-être l’un des entraîneurs les plus importants sur la ligne de touche des Packers cette semaine ?

Je pense que c’est vrai la plupart des semaines, quelle que soit la disponibilité de Love. Clements a une connaissance encyclopédique du jeu de quart-arrière dans la NFL et un don pour extraire le maximum du potentiel d’un prospect. Si Willis est celui qui a le ballon dans les mains, il ne le fera pas seul.

Quelles sont les chances que la tension du ligament collatéral médial de Love soit davantage endommagée s’il reçoit un coup, ou même s’il glisse sur le terrain ?

Le football est le football, mais j’ai également suivi cette équipe suffisamment longtemps pour avoir confiance dans l’évaluation de l’équipe médicale de Love. Si Love ne peut pas se protéger, il ne sera pas sur le terrain. Sa santé à long terme est primordiale. Elle prime sur n’importe quel match de la semaine 2.

C’est la première fois que je joue ici. Est-ce un avantage ou un inconvénient que Willis ait joué dans l’AFC Sud ? J’espère que cela profitera aux Packers et à Willis qu’il ait de l’expérience contre les Colts. Et le reste de cette division. Ou est-ce que cela peut être un mauvais présage et que ces équipes bénéficieront d’avoir joué contre Willis dans le passé ?