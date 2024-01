Les Packers ont raté des occasions contre les Niners, y compris le coup de pied de Carlson

Anders Carlson voulait désespérément un autre tir, mais une interception de Jordan Love lors du dernier entraînement de la défaite de samedi soir contre les 49ers de San Francisco lors de la ronde de division de la NFC signifiait que le botteur des Packers de Green Bay aurait raté un panier de 41 verges au quatrième quart. pensez-y alors qu’il entre dans l’intersaison.

S’il avait traversé les montants, le coup de pied aurait donné aux Packers une avance de sept points avec 6 :18 à jouer – et le touché ultérieur de Christian McCaffrey pour San Francisco avec 1 :07 à jouer n’aurait fait qu’égaliser le match à 24.

Au lieu de cela, il a suffi aux 49ers de remporter une victoire 24-21 dans un stade Levi’s détrempé par la pluie qui a mis fin à la saison des Packers à Santa Clara, en Californie.

“J’avais l’impression que nous avions eu de nombreuses occasions de mettre le match hors de portée et, malheureusement, nous n’en avons pas fait assez”, a déclaré l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur. “Et il ne s’agit jamais d’un seul jeu, car je suis sûr que cela dépendra en grande partie du panier manqué, mais il y a eu beaucoup d’opportunités. Vous pouvez revenir en première mi-temps et avoir trois opportunités dans la zone rouge et avoir six points. Il y a beaucoup de jeux là-bas, si l’on joue différemment, alors on aura probablement un résultat différent en ce moment.

Les résultats pour Carlson, une recrue d’Auburn, avaient souvent été les mêmes. Il s’agissait de son 13e coup de pied manqué (field goal ou point supplémentaire) cette campagne, séries éliminatoires comprises. C’était le plus grand nombre dans la NFL et trois ratés de plus que tout autre botteur cette saison.

Pendant un instant, il a semblé que Carlson pourrait obtenir un tir pour égaliser le score tardivement. Les Packers ont décroché un premier essai et avaient besoin d’environ 20 à 25 verges supplémentaires pour se mettre à portée de Carlson lorsque Love a lancé sa deuxième interception du match sur un lancer profond à travers le terrain que le secondeur Dre Greenlaw a repéré.

Love, qui n’avait lancé qu’une seule interception lors de ses neuf matchs précédents pour accompagner 21 touchés au cours de cette période, a déclaré qu’il aurait probablement pu survivre pour combattre un autre jeu plutôt que de lancer profondément pour Christian Watson lors de cette dernière passe.

“En y repensant, oui, jetez-le”, a déclaré Love, qui a terminé 21 sur 34 pour 194 verges et deux touchés avec la paire de choix. “Je ne sais pas si j’ai eu l’occasion de pouvoir courir, peut-être de sortir des limites. Mais forcer le passage au milieu tard, ce qui est un péché mortel, et cela nous a coûté cher. C’est donc quelque chose que je vais examiner. mais c’est là un domaine dans lequel je pourrai m’intéresser, grandir et m’améliorer à l’avenir. »

Carlson a déclaré qu’il espérait avoir un autre coup de pied.

“De toute évidence, cela ne s’est pas déroulé comme nous le souhaitions”, a-t-il déclaré. “Après chaque coup de pied, je reste juste prêt pour le suivant, et il n’y en a pas eu d’autre.”

Toute la saison, les Packers ont insisté sur le fait qu’ils resteraient avec Carlson au milieu de ses difficultés en raison du talent qui a conduit le directeur général Brian Gutekunst à utiliser un choix de sixième ronde sur lui. Carlson a raté des coups de pied lors de 10 des 12 derniers matchs des Packers, y compris les séries éliminatoires.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était arrivé à Carlson, LaFleur a répondu : “Je ne sais pas. Je pense que si nous avions eu la réponse, nous l’aurions corrigé, n’est-ce pas ? Donc, il faut certainement juste travailler sur la cohérence. Nous l’avons vu faire On sait de quoi il est capable [of]mais il faut être constant pour durer dans cette ligue.”

Carlson, le frère cadet du botteur des Raiders de Las Vegas Daniel Carlson, a déclaré que le vent n’avait pas été un facteur lors de son dernier coup de pied qui a raté le côté gauche.

“Non, je veux dire, le drapeau était affiché de droite à gauche et je l’ai joué de droite à gauche”, a déclaré Carlson. “J’ai juste besoin d’avoir un meilleur coup la prochaine fois.”

Les Packers ont repêché Carlson pour remplacer le leader de la franchise Mason Crosby. Ils ont choisi de ne pas signer à nouveau Crosby pour ce qui aurait été sa 17e saison à Green Bay. Crosby était hors de la ligue pendant la majeure partie de la saison jusqu’à ce que les Giants de New York le signent tardivement.

Gutekunst devra décider s’il doit faire concurrence à Carlson cette intersaison.

Carlson a déclaré qu’il n’y avait pas de dénominateur commun dans ses échecs cette saison, mais a admis qu’il avait été « incohérent ». Y compris les séries éliminatoires, Carlson a terminé 29 sur 36 pour les buts sur le terrain et 41 sur 47 pour les points supplémentaires.

“Je pense qu’il y a beaucoup à apprendre”, a déclaré Carlson. “Pour moi, c’est difficile de voir ces gars-là parce que je sais tout ce qu’ils ont investi. Je veux juste les mettre dans la meilleure position possible. Il suffit de penser à eux et de travailler pour eux.”