Les Packers nomment Jeff Hafley coordonnateur défensif

Les Packers de Green Bay ont nommé Jeff Hafley coordinateur défensif. L’entraîneur-chef Matt LaFleur en a fait l’annonce mercredi.

“Nous sommes ravis d’accueillir Jeff, sa femme, Gina, et leurs filles, Hope et Leah, dans la communauté des Packers et de Green Bay”, a ajouté LaFleur. “Jeff a connu du succès à chaque étape de sa carrière d’entraîneur avec un palmarès impressionnant en matière de développement de joueurs à tous les niveaux. Nous sommes impatients de le voir diriger notre défense.”

Hafley arrive chez les Packers après avoir travaillé comme entraîneur-chef du Boston College au cours des quatre dernières saisons (2020-23), où il a mené les Eagles à l’éligibilité au bowling au cours de trois de ses quatre années. En 2021, la défense s’est classée n°3 au niveau national pour les verges par la passe autorisées (173,5 par match) et figurait également parmi les 30 premières au niveau national pour la défense totale, la défense de la zone rouge, les premiers essais autorisés, le pourcentage de troisième essai, l’efficacité des passes de l’équipe et les touchés défensifs. . Les Eagles ont également mené l’ACC avec le moins de pénalités et le moins de verges de pénalité.

Avant son passage en Colombie-Britannique, Hafley était co-coordonnateur défensif/entraîneur secondaire de l’Ohio State en 2019. Au cours de sa seule saison à Columbus, il a été finaliste pour le prix Frank Broyles et le 247 coordonnateur défensif sportif de l’année. Hafley a aidé la défense de Buckeye à se classer n ° 1 au niveau national en verges par jeu, n ° 2 en défense totale et en verges par la passe autorisées, n ° 3 en défense et sacs, n ° 7 en défense à la course et n ° 1 en défense de la zone rouge . Les Buckeyes ont enregistré 15 interceptions en 2019, à égalité au 9e rang national, tout en n’accordant que 25 passes de plus de 20 verges.

Avant son passage à Ohio State, Hafley a passé sept saisons en tant qu’entraîneur adjoint de la NFL. Le natif de Montvale, dans le New Jersey, a travaillé comme entraîneur des arrières défensifs pour les 49ers de San Francisco (2016-18) et les Browns de Cleveland (2014-15). En 2018, les 49ers se sont classés au 11e rang de la NFL en matière de défense contre la passe et au 14e rang en 2016 après s’être classés au 27e rang l’année précédant l’arrivée de Hafley. Il a d’abord été entraîneur dans la NFL en tant qu’entraîneur adjoint des arrières défensifs pour Tampa Bay en 2012, puis a été entraîneur secondaire/sécurité pour les Buccaneers en 2013.