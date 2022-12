Les Packers gagnent avec une approche agressive, apportant l’espoir des séries éliminatoires à Green Bay

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

“C’était spécial”, a déclaré Aaron Rodgers en souriant après la victoire 26-20 des Packers sur les Dolphins de Miami. “Tout ce dont nous avions besoin pour arriver ce week-end, est arrivé.”

Rodgers fait référence aux chances de Green Bay en séries éliminatoires, qui atteignent désormais 27% (par FiveThirtyEight) après la victoire et l’aide des équipes perdantes samedi. Les commandants ont perdu contre les 49ers de San Francisco. Les Géants ont perdu face aux Vikings. Les Seahawks ont tiré la carte des Chiefs et ont perdu. Et puis les Lions de Detroit ont perdu contre les Panthers de la Caroline. Cela a ouvert la voie aux Packers pour qu’ils ne soient qu’à un demi-match des séries éliminatoires.

C’est presque comme si c’était prédestiné.

“Je ne pense pas que nous ayons lutté avec la confiance, mais nous n’avons certainement pas eu beaucoup de croyants en dehors des vestiaires, je ne pense pas”, a déclaré Rodgers. “Cela devrait nous mettre un couple dans le train en marche.”

“C’était spécial” – Aaron Rodgers a déclaré à Pam Oliver Aaron Rodgers s’est entretenu avec Pam Oliver, journaliste de FOX Sports NFL, à propos de la victoire des Packers de Green Bay sur les Dolphins de Miami.

Il était immédiatement évident que Green Bay comprenait la tâche qui les attendait. Les Packers ont été agressifs, allant cinq fois au quatrième essai. Ils ont réussi à en convertir trois. Ils ont également tenté un faux botté de dégagement pour prendre de l’élan en première mi-temps. Ça n’a pas marché. Mais cela ne les a pas empêchés de rester agressifs.

Ils ont joué pour leur saison dans toutes les facettes du jeu, à commencer par la défense, qui a tenu les Dolphins au panier lors de leur premier entraînement. Ensuite, l’as des équipes spéciales Keisean Nixon a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi sur la ligne des 9 mètres de Miami. Les Packers ont obtenu trois points sur cette possession, mais l’attaque augmenterait plus tard.

Les Packers ont échangé des touchés avec les Dolphins plus tard dans le quart. Ils ont ouvert la seconde mi-temps avec un score pour égaliser le match à 20 chacun. Ils ont laissé quelques points au tableau mais ont réussi deux autres buts sur le terrain pour augmenter de six. Tout le match, Green Bay a semblé déterminé à laisser le ballon entre les mains de Rodgers. Et il semblait déterminé à pousser le ballon vers le bas.

Mais ensuite, ce qui a commencé avec la défense s’est également terminé avec la défense – à la suite d’un discours «enthousiasmant» dans le vestiaire de l’entraîneur des arrières défensifs Jerry Gray, selon Douglas.

“OG est entré et nous a maudits”, a déclaré Douglas. “C’était juste comme, ‘nous devons mieux jouer.’ Et en deuxième mi-temps, nous avons mieux joué.”

La défense de Green Bay avait connu des difficultés ces dernières semaines. À l’exception du match du week-end dernier contre une coquille des Rams de Los Angeles, ils avaient cédé plus de 400 verges au total lors de leurs quatre matchs précédents. Ils ont abandonné 500 contre Philadelphie alors que les Eagles se sont précipités pour 363 verges au total.

Miami semblait vouloir suivre ce plan très tôt. Ils sont restés au sol avec Raheem Mostert et Jeff Wilson dans les premières courses. Mostert a réussi trois courses pour 33 verges après la première possession de Miami. Mais en seconde période, après que Green Bay a égalisé le score, le quart-arrière Tua Tagovailoa a fini par essayer de pousser le ballon vers le bas. Le résultat a été trois interceptions consécutives, dont la dernière a pratiquement mis fin au match.

Pour autant de va-et-vient que le match avait été, les Packers ont décidé de lancer un panier sur le quatrième et le troisième de la ligne des 8 verges des Dolphins pour remonter de six points. C’était une décision remise en question par certains, faisant de Tagovailoa le personnage principal avec un touché de deux minutes pour gagner le match.

“Je pensais en quelque sorte que la façon dont notre défensive jouait en seconde période nous permettrait de les garder hors de la zone des buts, au moins”, a déclaré l’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur.

Sa foi était justifiée, car Rasul Douglas a intercepté un ballon destiné à l’ailier serré de Miami Mike Gesicki à peine deux jeux dans le lecteur. Tout s’est soldé par un arrêt solitaire de la défense de Green Bay – et ils ont réussi.

Les Packers se sont retrouvés avec quatre plats à emporter au total dans la journée. Ils ont limogé Tagovailoa deux fois et l’ont frappé quatre fois au total. LaFleur a attribué l’effort à sa capacité à obtenir plus de pression à l’avant, même si cela ne s’est pas traduit par une frénésie de sac.

“Il semblait que nous mettions un peu plus de pression à l’avant sur Tua, le faisant sortir de la poche. Nous savions que c’est un gars qui va anticiper et il va laisser passer le ballon. Si vous pouvez lire le quart-arrière le dans le bon sens, cela vous donne également des opportunités défensives. Nos gars ont fait un excellent travail à cet égard.

Les Packers se réunissent exactement au bon moment. Avec une certaine magie de vacances qui leur est offerte non seulement par les équipes de la division, mais aussi par des joueurs individuels, comme Tagovailoa (ou peut-être Tua Claus), leur offrant les opportunités susmentionnées de garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

“Ce n’était pas joli. Je pense que souvent, lorsque vous frappez un tas de buts sur le terrain, c’est généralement juste assez pour vous faire battre. Nous devons être meilleurs dans la zone rouge, évidemment. Nous devons obtenir de meilleurs appels de ces gars. . Mais je ne peux pas en dire assez sur notre défense. La première mi-temps n’était évidemment pas à la hauteur de nos attentes, mais la seconde mi-temps a fait quelques ajustements et nos gars sont vraiment allés là-bas et ont exécuté. Chaque fois que vous avez quatre plats à emporter dans un match , tu devrais gagner ce match.”

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .