Les Packers établissent un point de départ massif avant 2024 et au-delà

Après une défaite de fin de saison, en particulier celle où les Packers de Green Bay avaient la victoire entre leurs mains, il semble impossible de réfléchir à la saison qui s’est déroulée ou d’envisager ce qui pourrait être.

Les Packers, septièmes têtes de série, ont cédé une avance de 10 points au quatrième quart et ont perdu 24-21 contre les 49ers de San Francisco samedi soir lors de la ronde de division NFC.

“Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire », a déclaré l’entraîneur Matt LaFleur lorsqu’on lui a demandé combien de temps il lui faudrait pour se remettre de cette défaite. «Je sais qu’il est difficile en ce moment de voir à travers tout. Je suis fier de ces gars-là, mais c’est plus simplement leur capacité à continuer à concourir et à rester ensemble.

« Il y a eu des moments difficiles dans notre saison. Nous avons perdu des matchs difficiles. Et celui-ci en fait partie, franchement. Mais j’ai la plus grande confiance que les gars dans ce vestiaire, notre staff, tout le monde restera ensemble.

Ce que les Packers ont pu faire en 2023, en particulier du côté offensif du ballon, a été de jeter les bases qui leur fourniront désormais un point de départ pour 2024 et au-delà.

Au fur et à mesure qu’une saison de la NFL avance, les attentes, pour le meilleur ou pour le pire, changent. Mais à l’approche de 2023, la question n°1 à laquelle les Packers devaient répondre était de savoir si Jordan Love pourrait ou non être leur quart-arrière partant dans un avenir prévisible. Et nous savons depuis un certain temps déjà que la réponse est un oui catégorique.

Non seulement Love a montré qu’il pouvait être un quart-arrière titulaire compétent, mais que son plafond peut le placer parmi les meilleurs du jeu d’aujourd’hui – ce qui est le niveau auquel il a joué pendant une période prolongée. Au cours des neuf derniers matchs de Love avant la ronde divisionnaire NFC, il a complété 71 pour cent de ses lancers à 8,1 verges par tentative avec 21 touchés pour une interception.

Love a un talent de bras de niveau élite et a souvent été à son meilleur dans les matchs incontournables tout au long de la séquence. Là où il a vraiment grandi en tant que quarterback, c’est grâce à sa compréhension de ce que les défenses essayaient de lui faire, comment y réagir et dans sa prise de décision en une fraction de seconde lorsque les choses ont commencé à s’effondrer autour de lui.

Le style de leadership calme et cool de Love a également joué un rôle clé dans cette équipe des Packers qui a traversé ces périodes difficiles au cours de la première moitié de la saison.

«Je pense qu’il a connu une saison exceptionnelle», a déclaré LaFleur. «Je sais que ça ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions. Je ne pourrais pas être plus fier de qui il est en tant qu’homme, avant tout en tant que leader de cette équipe. Je sais que celui-ci va lui faire du mal. Je suis sûr qu’il sera très dur avec lui-même.

“Il doit juste l’utiliser comme carburant pour continuer à s’améliorer, mais je pense que vous avez vu tellement de croissance tout au long de la saison, non seulement grâce à sa capacité à aller là-bas et à jouer un football gagnant de manière constante, mais aussi je pense il a grandi en tant que leader, et je pense que c’est évidemment très important d’être le quart-arrière de la franchise que j’attends de lui pendant longtemps ici. J’adore travailler avec lui.

Au début de cette saison, il y avait de la jeunesse et de l’inexpérience tout autour de l’Amour ; En ce qui concerne 2024, il y aura peu de roulement du côté offensif du ballon. Les seuls agents libres qui ont vu un temps de jeu assez régulier sont Jon Runyan, Josiah Deguara, AJ Dillon et Yosh Nijman, seul Runyan étant considéré comme un partant, et même lui partageait des clichés avec Sean Rhyan.

S’il y avait le moindre doute quant au retour ou non d’Aaron Jones en 2024, il a mis ces notions de côté, terminant la saison avec cinq performances consécutives de 100 verges au sol.

Les six receveurs de la liste de 53 joueurs, ainsi que Luke Musgrave et Tucker Kraft, seront également de retour, les huit joueurs en étant à leur deuxième ou troisième saison dans la NFL et ayant encore une marge de croissance. La profondeur, la polyvalence et la rapidité des groupes de positions compétentes se sont révélées être un véritable facteur de stress pour les défenses adverses.

Même au milieu de toute l’incertitude qui a entouré l’offensive des Packers au cours de l’été et dans la première moitié de la saison, le talent de cette unité était évident. Cependant, ce dont ils avaient besoin, c’était d’expérience et d’apprendre à gagner.

Cette expérience qu’ils ont acquise tout au long de la saison a joué un grand rôle dans la capacité des Packers à changer les choses. Il faut connaître le manuel de jeu, puis savoir comment assumer une responsabilité spécifique en fonction de la façon dont la défense vous défend. À la fin de la saison, cette jeune attaque des Packers était plutôt bonne dans ce dernier cas.

Alors que les séries éliminatoires commencent essentiellement pour les Packers lors de la semaine 16 en Caroline, vous pouvez cocher à côté de ces deux cases.

Bien que cette défaite soit certainement douloureuse sur le moment et le sera probablement pendant un certain temps, elle constitue également une partie typique du processus d’apprentissage d’une jeune équipe. En tant que joueur, c’est une chose d’être capable d’assumer ses responsabilités, c’en est une autre de le faire sur la route, en séries éliminatoires et contre l’une des meilleures équipes de football.

“Certainement”, a déclaré Love si cette défaite peut être une motivation pour les séries éliminatoires. «C’était le message dans le vestiaire avec toutes nos discussions en ce moment. Les gars se mobilisent et disent à quel point c’est motivant de pouvoir attaquer l’intersaison maintenant. À quel point nous serons motivés par cette perte.

“C’est évidemment évident, qui sait à quoi ressemblera le groupe l’année prochaine, et des choses comme ça, mais tout le monde dans le vestiaire est définitivement motivé pour revenir après cela et se préparer pour la saison prochaine.”

Le côté défensif du ballon comporte davantage d’inconnues pour les Packers, notamment en ce qui concerne le statut de Joe Barry et le poste d’entraîneur. Mais pour l’essentiel, le noyau de cette unité restera intact, avec Rashan Gary, Kenny Clark, Preston Smith, Quay Walker et Jaire Alexander tous de retour, ainsi que de jeunes joueurs prometteurs ayant tous une autre intersaison à leur actif.

La situation du plafond salarial des Packers en 2024 ne sera pas excellente, mais elle s’améliorera à partir de 2023, et ils détiennent également cinq choix au repêchage dans le top 100 pour continuer à s’ajouter à cette liste.

Avec le chiffre d’affaires de la NFL d’une année sur l’autre, les Packers 2024 ne seront pas identiques à la version 2023. Cependant, avec le talent de cette équipe, ainsi que la jeunesse des Packers et les expériences qu’ils ont acquises – bonnes et mauvaises – les bases ont été posées et les attentes seront élevées à l’avenir.

Mais comme nous le savons tous, rien n’est garanti non plus dans la NFL. Beaucoup pensaient qu’après la victoire des Packers au Super Bowl en 2010, ils seraient de retour à un moment donné. Il faudra du temps pour guérir de cette défaite et réfléchir à la saison 2023, en retirant les points positifs et les choses à améliorer, mais il sera ensuite temps « d’attaquer l’intersaison ».

“Pour pouvoir se tenir devant ce groupe”, a déclaré LaFleur, “et c’est un groupe spécial et je pense que c’est un groupe jeune qui a beaucoup de promesses pour l’avenir, mais rien n’est garanti et nos gars vont devoir attaquer cette intersaison.

“Et comme P (Preston Smith) parlait aux gars avec l’esprit de championnat et ils doivent travailler pour le championnat et nous nous attendons à obtenir ces résultats de championnat et cela va donc être une intersaison très importante pour nous.”