Les Packers estiment que le QB Jordan Love est incertain face aux Colts

Le porteur de ballon MarShawn Lloyd (ischio-jambiers) et le receveur Jayden Reed (mollet/tibia) sont également incertains.

« Il va bien », a déclaré LaFleur après l’entraînement de vendredi. « Il a une excellente attitude, il travaille dur et s’améliore de jour en jour. »

Reed a été ajouté au rapport des blessures après avoir été limité à l’entraînement de vendredi. Le receveur de deuxième année vient de terminer une journée de carrière contre les Eagles de Philadelphie au cours de laquelle il a enregistré 171 verges au total (138 en réception et 33 en course) et deux touchés.