DETROIT: Aaron Rodgers a récemment fêté son 37e anniversaire et ne montre aucun signe de ralentissement.

En fait, Rodgers connaît l’une de ses meilleures saisons pour les Packers de Green Bay alors qu’ils s’apprêtent à remporter le NFC North pour une septième fois depuis 2011.

Les Packers (9-3) peuvent répéter en tant que champions de division avec une victoire dimanche à Detroit (5-7) et une défaite du Minnesota à Tampa Bay plus tôt dans la journée.

Même si les Vikings battent les Buccaneers, Green Bay peut remporter une offre en séries éliminatoires avec une victoire à Ford Field et des pertes par d’autres équipes.

Avec Rodgers sous le centre, les chances de gagner sont en faveur de Green Bay contre les Lions parce qu’il a une fiche de 16-5 contre eux en tant que partant et qu’il joue certains de ses meilleurs football. Il a la deuxième meilleure cote de quart de sa carrière, juste derrière ses chiffres de sa saison 2011 MVP et devant sa production de la saison 2014 MVP.

Peu importe son âge ou ce qu’il a accompli, tout est question de compétition et de victoire », a déclaré le secondeur des Lions Jamie Collins. Il a définitivement une saison MVP et toute cette attaque semble bonne. Il ne manque pas un battement.

Rodgers est dans un groove lors de sa deuxième saison à diriger l’attaque de Matt LaFleur, lançant sept touchés sans interception lors de ses deux derniers matchs. Il a un record de 36 passes de touché dans la NFL, complète 69% de ses passes son plus haut en tant que partant et n’a été retiré que sur 1% de ses passes pour un total de quatre fois cette saison.

L’année dernière, Rodgers avait une note de quart-arrière de moins de 100 pour une troisième saison consécutive et avait son deuxième pourcentage d’achèvement le plus bas en tant que partant.

Chaque fois que vous êtes dans un système depuis aussi longtemps qu’il a été avant l’année dernière, il y a un processus de transition », a déclaré LaFleur. Du point de vue du personnel d’entraîneurs, nous avons fait un bien meilleur travail en lui donnant simplement plus d’opportunités et plus de liberté. Il a montré une grande appropriation dans ce que lui demandait de faire et il est allé jouer à un très haut niveau.

Rodgers hausse les épaules et fait l’éloge comme s’il s’agissait d’un secondeur blitz. Il est rapide à détourner le crédit de sa ligne offensive, le demi-offensif Aaron Jones, l’ailier serré Robert Tonyan et le receveur Davante Adams.

BORD DE BEVELLE

Adrian Peterson a reconnu que les Lions s’amusaient à jouer pour l’entraîneur par intérim Darrell Bevell après avoir été sous le choc de Matt Patricia, qui a été renvoyé il y a deux semaines.

Avoir le changement, ça bouleverse les choses », a déclaré le porteur de ballon de 35 ans.

STREAKING ADAMS

Adams a une réception de touché en sept matchs consécutifs, égalant le record de franchise établi par le Hall of Famer Don Hutson, qui a eu deux séquences de sept matchs consécutifs dans les années 1940.

Il est aussi bon qu’ils viennent, a déclaré Rodgers. Je ne voudrais jeter à personne d’autre.

Si Adams attrape une passe de touché contre Detroit, il aura un sommet en carrière de 14 réceptions au TD et sa séquence d’une saison ne suivra que la course de 12 matchs du Hall of Famer Jerry Rice en 1987 et celle de neuf matchs de l’AJ de Cincinnati. Green avait en 2012.

C’EST SERRÉ

Le match comportera deux bouts serrés qui auraient pu être des coéquipiers.

Robert Tonyan de Green Bay a signé avec les Lions en tant que recrue non repêchée de l’État de l’Indiana en 2017, a été exclu après le camp d’entraînement et a fermé cette saison dans l’équipe d’entraînement des Packers. Après avoir attrapé un seul touché en 2018 et 2019, il a huit touchés pour égaler Travis Kelce de Kansas City pour le plus grand nombre parmi les joueurs de la NFL au poste.

TJ Hockenson, repêché par Detroit n ° 8 l’an dernier, se classe troisième parmi les bouts serrés avec 52 réceptions et 614 verges en réception et est à égalité au sixième rang à sa position avec cinq touchés.

GARDER AVEC JONES

Détroit les chances de réussir un revers après avoir perdu 42-21 à Green Bay pourrait dépendre de sa capacité à ralentir Jones.

Jones s’est précipité pour un sommet en carrière de 168 verges et deux touchés et a capté quatre passes pour 68 verges et un touché en septembre contre les Lions. Il vient de remporter une performance de 130 verges au sol dans une victoire 30-16 contre Philadelphie qu’il a scellée avec un touché de 77 verges en carrière.

Luge robuste

Detroit n’est qu’à un match derrière une place de joker dans la NFC, mais il ne sera pas facile de rester en lice car les quatre prochains adversaires possèdent des records de .500 ou mieux: Green Bay, Tennessee, Tampa Bay et Minnesota

