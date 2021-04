Vous ne pouvez pas inventer ce truc.

Donc l’hôte invité de «Jeopardy!» Est le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers, et il lit cet indice de la catégorie Title Waves: «Dans les années 1960, ces Midwesterners ont remporté 5 trophées de championnat de la NFL.»

La réponse des trois concurrents … des grillons.

«Green Bay Packers?» Dit Rodgers, faisant le visage approprié et étirant ses bras avec incrédulité.

Ni Erick Loh, le pasteur de Californie, ni le champion de retour Dennis Chase, le chef de projet biotechnologique originaire du Massachusetts, ni Norah Webster, un organisateur de réunions de Chicago, n’ont pu trouver la réponse.

Un triple stumper.

(Norah, vous étiez notre meilleur espoir si ce n’était pour aucune autre raison que la proximité de votre ville avec Green Bay et la possibilité que vous soyez peut-être un fan des Bears ou que vous en connaissiez presque certainement quelques-uns.)

Lorsque Loh a correctement répondu au prochain indice de la même catégorie sur les Boston Celtics, Rodgers n’a pas pu résister. «Oh, tu connais celui-là, hein? plaisanta-t-il.

Ce moment des Packers a été le point culminant de l’émission de mardi, qui était le septième de Rodgers en tant qu’hôte invité et son meilleur à ce jour. S’il devait décrocher le concert permanent, est-ce le gars divertissant et engageant que les téléspectateurs auraient?

Il s’est avéré particulièrement agile avec des références à la culture pop tout au long de son séjour (voir l’imitation de Larry David de «Curb Your Enthusiasm» dans Night 1 et la mention Turd Ferguson de Night 2). Cette fois, c’était un tiret du personnage principal de « Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. »

Indice: «Malgré ce que dit Ron Burgundy, cette ville porte le nom d’un moine espagnol.»

Bonne réponse: « Qu’est-ce que San Diego? »

«San Dee-ah-go», dit Rodgers, de sa meilleure voix bourguignonne et sans sagement répéter cette citation «découverte par les Allemands en 1904…» tirée du film.

Il a été rapide avec l’esprit à nouveau plus tard dans l’émission pour un indice sur Scott Kelly, astronaute à la retraite et frère jumeau identique de Mark Kelly. Rodgers a fait en sorte de ne pas manquer l’occasion de souligner que Mark est un sénateur actuel de l’Arizona et «une fois une deuxième place ‘Celebrity Jeopardy!’ finisseur. »

Rodgers, bien sûr, a battu Mark Kelly et Kevin O’Leary lorsqu’il a remporté « Celebrity Jeopardy! » en 2015.

Les gains des concurrents de l’émission de mardi ont totalisé 24 000 $, ce qui «Jeopardy!» s’associera et fera un don à l’organisme de bienfaisance sélectionné par Rodgers, la North Valley Community Foundation, dans sa ville natale de Chico, en Californie.

Le sujet du jeu télévisé préféré de Rodgers a également fait surface dans une nouvelle interview «Walt Disney World Minute» qu’il a faite avec sa fiancée, l’actrice Shailene Woodley, du Grand Floridian Resort & Spa lors de leur récent voyage à Disney World.

C’était la première fois que Rodgers revenait au Magic Kingdom depuis qu’il participait à un défilé pour célébrer la victoire des Packers au Super Bowl XLV.

On a demandé à Woodley et à lui comment ils aimaient revenir en arrière après une longue journée.

«J’aime un bain et peut-être un bon verre de vin», a déclaré Woodley.

«J’allais dire le temps des câlins, mais comme elle est partie avec son propre truc, je vais dire ‘Jeopardy!’ et un verre de scotch », a déclaré Rodgers.

Le couple a également parlé de son berger allemand de 95 livres, «un chien de poche» qui ressemble à Goofy, de la façon dont ils écoutent fréquemment la bande originale de «Le Roi Lion» et du film Disney qu’ils peuvent regarder en boucle («Heavyweights» pour Rodgers et «Avatar »Pour Woodley).

