Les Packers de Green Bay sont-ils sérieux au sujet de la victoire ? Jeff Reinebold pose la question après que l’équipe n’ait effectué aucun échange mardi | Nouvelles de la NFL

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay n’ont pas ajouté à leur équipe à la date limite des échanges de mardi

Les Packers de Green Bay étaient une équipe largement à la recherche de nouveaux ajouts à leur équipe de football en baisse avant la date limite des échanges de la NFL, mais la date limite de 16 heures HE est passée sans qu’un accord ne soit conclu.

Les fans des Packers (3-5) ont regardé leurs rivaux de division se renforcer, les Vikings du Minnesota, leaders du NFC Nord (6-1), faisant venir l’ailier rapproché TJ Hockenson des Lions de Detroit, et les Bears de Chicago (3-5) ajoutant le receveur vedette. Chassez Claypool des Steelers de Pittsburgh.

C’est aussi en attaque que les Packers ont le plus besoin d’aide, l’équipe elle-même liée à Claypool, ainsi que Brandin Cooks des Houston Texans, dans l’espoir de résoudre la 26e offensive de la ligue (18,1 points par match) et 22e au passage (217,4 verges par la passe par match).

Le récepteur large est une position que les Packers manquent cruellement de profondeur pour suivre l’échange de leur large n ° 1 Davante Adams aux Raiders de Las Vegas pendant l’intersaison. Une séquence de quatre défaites consécutives menant à la date limite des échanges de mardi renforce la conviction que Green Bay serait obligé de faire un pas avec ses espoirs en séries éliminatoires.

“Si vous êtes un fan des Packers, vous devez vraiment être frustré en ce moment”, a déclaré Jeff Reinebold de Sky Sports lors de la dernière À l’intérieur du groupe podcast. “Certainement Aaron Rodgers.

“J’espère que quelqu’un a enlevé la télécommande de sa télévision et l’a mise dans un tiroir.

“Les Vikings du Minnesota, qui sont chauds, sortent chercher Hockenson, car Irv Smith est sur la liste des blessés pendant six à huit semaines. Ils abandonnent un choix de repêchage de deuxième ronde pour obtenir un très bon bout serré de Detroit.

“Vous vous demandez juste avec les Packers, à quel point êtes-vous sérieux au sujet de la victoire?”

Commentant davantage l’accord avec Claypool, Reinebold pense que cela profite aux deux parties, les Bears assurant à leur quart-arrière de deuxième année Justin Fields une arme indispensable en attaque et les Steelers retirant un joueur de leurs livres qui était devenu “une sorte de distraction”. .

Claypool, 24 ans, a dépassé 850 verges sur réception lors de chacune de ses deux premières saisons dans la NFL, tandis que son année recrue en 2020 l’a également vu compter 10 touchés sur réception.

“Claypool; voici un gars qui, dans sa saison recrue, s’en va, il a l’air de devenir le futur receveur numéro un à Pittsburgh”, a déclaré Reinebold.

“Pour les Bears, c’est un excellent échange car ils recherchent désespérément du talent en attaque. Et c’est un nouveau départ et pour les Steelers, ils se débarrassent d’un gars qui était devenu une sorte de distraction avec un comportement immature.

“Je ne pense pas que ce soit un mauvais garçon, il a juste besoin de grandir un peu. J’espère qu’il aidera Justin Fields et les Bears.”

“Les dauphins montrent qu’ils sont déterminés à gagner”

En plus des accords avec Claypool et Hockenson, lors d’une date limite commerciale extrêmement chargée, les Broncos de Denver ont échangé le lanceur de passes Bradley Chubb aux Dolphins de Miami (5-3), le porteur de ballon Chase Edmonds se dirigeant dans l’autre sens dans le cadre de l’accord. Les Dolphins ont également ajouté le RB Jeff Wilson Jr des 49ers de San Francisco à leur champ arrière.

Une autre paire de porteurs de ballon a également échangé ses maisons, les Colts d’Indianapolis déplaçant Nyheim Hines à Bills et Zack Moss étant envoyé dans l’autre sens dans l’accord, tandis que les Jaguars de Jacksonville ont échangé contre le receveur suspendu des Falcons d’Atlanta Calvin Ridley.

Avec les deux derniers vainqueurs du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay (2020) et les Rams de Los Angeles (2021), le succès est en grande partie dû au chargement de talents de superstar tels que Tom Brady et Matthew Stafford via l’agence libre ou le commerce, Reinebold croit les équipes essaient d’être tout aussi agressives.

“Cela remonte, malheureusement, à un gars que nous avons perdu; Ted Thompson, qui a été directeur général pendant de nombreuses années à Green Bay, était un gars de” repêchage et développement “. Mais je ne sais pas si cette philosophie fonctionne de nos jours”, a déclaré Reinebold.

“On parle des Snead [Rams general manager] effet dans la NFL, créant une équipe de superstars et dépendant continuellement des métiers, de l’agence libre et de ce mode, par opposition au repêchage – apportant à votre équipe de football des joueurs éprouvés.

“Et nous le disons tout le temps; c’est une ligue imitatrice. Ce qui est chaud est ce qui est chaud. Pour le moment, cette approche semble être la façon de le faire dans la NFL.

“Regardez les Chiefs de Kansas City. Ils ont perdu des joueurs pendant l’intersaison, ils ont perdu Tyreek Hill et qu’ont-ils fait? Ils ont eu JuJu Smith-Schuster, et maintenant ils ont fait venir Kadarius Toney [from the New York Giants].

“Ils gardent leur noyau, mais ils essaient constamment de se mettre à niveau via le repêchage ou l’agence libre. C’est ce que les bonnes équipes de football doivent faire.

“Et si vous êtes un fan des Dolphins, ce sont des moments grisants. Ils ont montré qu’ils étaient déterminés à gagner.”

