GREEN BAY, Wisconsin. – Aaron Rodgers a fait à peu près tout ce qu’il voulait cette saison.

Il n’est donc pas surprenant que le favori MVP obtienne enfin le match de championnat NFC à domicile dont il a toujours rêvé.

Rodgers et les Packers de Green Bay accueilleront les Buccaneers de Tampa Bay ou les New Orleans Saints le week-end prochain, le gagnant se rendra au Super Bowl. C’est la cinquième fois que Rodgers, qui a eu 37 ans le mois dernier, atteint le match pour le titre NFC – et la deuxième année consécutive – mais c’est la première fois qu’il y jouera à Lambeau.

«C’est un animal différent qui vient à Green Bay en hiver», a déclaré Rodgers.

Pas étonnant, alors, que sa pompe de poing ait été un peu plus catégorique, son sourire un peu plus large après sa passe de touché de 58 verges à Allen Lazard au quatrième quart qui a scellé une victoire de 32-18 sur les Rams de Los Angeles et leur n ° 1. 1 défense.

À l’avertissement de deux minutes, les fans autorisés à entrer Lambeau pour la première fois cette saison ont scandé «MVP! MVP! »

Rodgers a terminé avec 296 verges, complétant 23 des 36 passes avec deux touchés et aucune interception. Ils ont ajouté 188 verges au sol.

« Pouvoir jouer devant eux … était vraiment spécial », a déclaré Rodgers sur Fox. « Un de plus ici. »

Ce n’est peut-être pas ainsi que quiconque aurait pu voir cette saison se dérouler en avril. Les Packers, critiqués pour ne pas avoir «assez d’armes», ont laissé passer la chance d’ajouter un receveur large ou un demi-porteur au premier tour. Encore plus étonnant, ils ont repêché un quart-arrière, Jordan Love, bien que Rodgers ait déclaré qu’il voulait jouer dans la quarantaine et espérait tout faire à Green Bay.

Désormais, quiconque a suivi la carrière de Rodgers sait bien qu’il a plus de rancunes qu’Arya Stark. Et bien que ce ne soit pas différent, la manifestation de cela l’était.

La légère, associée à la pandémie imposée par COVID, a rendu Rodgers plus introspectif, plus déterminé. Il est revenu à Green Bay déterminé, mais avec une légèreté immédiatement apparente. Alors que septembre s’est transformé en octobre, il était clair que Rodgers jouait avec une joie qu’il n’avait pas eue depuis des années.

Cela a aidé, bien sûr, que son casting de soutien donne à tous ces essoreurs à main un air idiot. Davante Adams s’est imposé comme le meilleur receveur de la NFL. Comme si quelqu’un avait besoin d’un rappel, il a rendu le coin «super élite» Jalen Ramsey complètement idiot sur son seul touché.

Avec Ramsey l’observant, Adams est allé à gauche, s’est arrêté puis a sprinté à droite. Ramsey a été pris au dépourvu et n’a pas pu le rattraper, permettant à Adams de se garer sur la ligne de but, personne à moins de cinq mètres de lui.

Aaron Jones s’est avéré digne d’un nouveau contrat, en éclatant pour une course de 60 verges lors du premier jeu de la seconde mi-temps et en terminant le drive cinq jeux plus tard avec une course de 1 verge.

Les Packers ont marqué sur leurs cinq premières possessions du match, ce qui n’est pas un mince exploit contre Aaron Donald et la meilleure défense de la NFL.