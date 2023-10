Les Packers de Green Bay ajoutent le RB James Robinson à l’équipe d’entraînement

James Robinson, qui a parcouru plus de 1 000 verges en tant que recrue avec les Jaguars de Jacksonville en 2020, a rejoint l’équipe d’entraînement des Packers de Green Bay.

Les Packers ont annoncé mardi qu’ils avaient ajouté Robinson et le demi de coin Anthony Johnson à leur équipe d’entraînement. Ils ont libéré le demi de coin Kiondre Thomas de leur équipe d’entraînement.

Robinson, un agent libre non repêché de l’État de l’Illinois en 2020, a totalisé 1 070 verges et sept touchés et a également capté 49 passes pour 344 verges et trois autres buts au cours de son année recrue. Il a enchaîné en totalisant 767 verges et huit touchés et en captant 31 passes pour 222 verges en 2021.

Robinson, 25 ans, a partagé la saison 2022 entre les Jaguars et les Jets de New York. Il a totalisé 425 verges et trois touchés cette saison-là, tout en captant 11 passes pour 51 verges et deux autres scores.

Il a passé du temps avec les New England Patriots et les New York Giants cette intersaison, mais a été libéré par les deux équipes.

Johnson est un agent libre non repêché de Virginie, qui a passé un camp d’entraînement avec les Saints de la Nouvelle-Orléans avant d’être libéré.

Reportage de l’Associated Press.