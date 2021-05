Les Packers aident Aaron Rodgers WR, prenant Amari Rodgers au repêchage de la NFL

GREEN BAY – Avec leurs deux choix vendredi soir, les Packers de Green Bay ont obtenu une aide potentielle pour le quart Aaron Rodgers.

Au troisième tour, les Packers ont échangé sept places avec les Titans du Tennessee pour sélectionner le receveur de Clemson Amari Rodgers avec le 85e choix au total. Rodgers, qui a établi des comparaisons avec l’ancien joueur de double menace des Packers Ty Montgomery, est un receveur dans le corps d’un porteur de ballon à 5-9½, 212 livres.

Il a capté 77 passes pour 1020 verges et sept touchés en tant que senior des Tigers la saison dernière, et sa polyvalence devrait permettre à l’entraîneur Matt LaFleur de le déplacer partout dans la formation.

Les Packers ont utilisé leur 62e choix au deuxième tour pour repêcher le centre de l’État de l’Ohio Josh Myers. Titulaire de deux ans, Myers a été la première équipe All-Big Ten et finaliste du Rimington Award en 2020. Il devient le remplaçant probable de Corey Linsley, parti en agence libre.

À 6-5, 310 livres, Myers mesure deux pouces de plus et 10 livres de plus que Linsley. Il a couru le tableau de bord de 40 verges en 5,13 secondes lors de la journée professionnelle de l’Ohio State, où il a également fait 25 répétitions sur le développé couché.

« Ma capacité à bouger pour la hauteur que je suis est ce qui me sépare », a déclaré Myers. « Je sentais que c’était toujours une de mes forces à Ohio State. J’ai la taille, j’ai la taille, mais je sens que j’ai aussi l’athlétisme pour faire le travail.

Les Packers espèrent que Myers solidifie ce qui devrait rester une ligne offensive intérieure robuste. Son ajout aidera à garder le choix de deuxième ronde de 2019, Elgton Jenkins, à la garde gauche, où il a été sélectionné au Pro Bowl la saison dernière.

Au cours des deux dernières années, les Packers ont utilisé cinq de leurs six choix lors des deux premiers jours offensifs du repêchage. Bien sûr, l’un de ceux-ci a été utilisé pour rédiger le QB Jordan Love au premier tour de l’année dernière. Maintenant, la question est de savoir si Amari Rodgers ou Myers partageront un jour le terrain avec Rodgers en tant que quart-arrière.