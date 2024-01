Les Pacers se mobilisent pour dominer les Suns et gâchent la soirée de 62 points de Devin Booker

INDIANAPOLIS – Les Indiana Pacers ont résisté à la vague de buts de Devin Booker vendredi soir. Ensuite, ils sont revenus tard et ont stupéfié les Phoenix Suns.

Obi Toppin a brisé l’égalité avec un recul à 3,4 secondes de la fin, couronnant un retour de 17 points avec une victoire de 133-131 et gâchant le chef-d’œuvre de 62 points de Booker.

“Grand joueur”, a déclaré Toppin après avoir terminé avec 23 points et 11 rebonds lorsqu’on lui a posé des questions sur Booker. “Mais ce quatrième quart-temps, nous avons décidé de frapper et d’envoyer un autre défenseur pour lui retirer le ballon des mains et s’en sortir. Ils n’ont pas aimé ça du tout. Je pense que c’était leur pire quart-temps.”

L’ajustement a certainement fait une différence puisque les Suns n’ont réussi que 17 points dans les 12 dernières minutes après avoir enchaîné les quarts de 40, 40 et 34 points.

Pourtant, Booker a battu son propre record de points à Phoenix en un quart avec 29 dans le premier et a eu une chance de le gagner au buzzer. Mais il a glissé sur la passe intérieure et n’a pas été proche avec un 3 points contesté. Les Suns en avaient remporté sept de suite.

Booker a récolté 50 points ou plus pour la deuxième fois cette saison et la septième fois de sa carrière. Il a atteint un sommet en carrière de 70 à Boston en mars 2017. Le 19 janvier, il en avait 52 à la Nouvelle-Orléans. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

C’est la première fois depuis 1977-78 que plusieurs joueurs marquent 60 points lors d’une défaite au cours d’une saison. Karl-Anthony Towns du Minnesota en a perdu 62 lundi. De plus, Booker est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer plusieurs matchs de 60 points dans une défaite, rejoignant Wilt Chamberlain (11) et Michael Jordan (2).

“Ce sont les clichés que j’ai pris toute la saison”, a déclaré Booker. “Nous avons des choses à régler, surtout du côté défensif.”

Les Suns ont porté à cinq le record de franchise pour des matchs consécutifs avec 40 points. Kevin Durant a récolté 20 points, sept rebonds et six passes décisives.

Pour les Pacers, ce fut une période monumentale de 24 heures.

Pascal Siakam a marqué 31 points alors que l’Indiana a gagné pour la deuxième fois en deux soirs – contre Philadelphie et Phoenix – malgré l’absence du gardien All-Star blessé Tyrese Haliburton lors des deux matchs.

Et cette fois, alors que Booker s’échauffait, il semblait que les Suns allaient s’enfuir.

Mais l’équipe la plus performante de la NBA a résisté à un déficit de 54-37 au deuxième quart-temps pour clôturer à 80-70 à la mi-temps, puis a méthodiquement passé la seconde mi-temps à réduire le score.

Ils ont finalement réduit l’écart à 129-127 quand Andrew Nembhard a marqué sur un court saut en retrait avec 1:59 à jouer. Nembhard a égalisé avec des paniers sur les deux possessions suivantes. Nembhard a récolté 22 points et six passes décisives.

Durant a ensuite raté un 3 et après que les Pacers en aient raté deux lors de leurs derniers tirs de possession, Toppin a saisi le rebond et a marqué le panier sur ce qui aurait pu être le jeu le plus facile dans un match physique, frénétique et défensif pour les deux équipes.

“Nous avions besoin de points, donc notre objectif était simplement de nous impliquer et de faire tomber les planches”, a déclaré Toppin. “J’ai vu Bennedict (Mathurin) essayer de finir sur quelqu’un, puis Pascal était juste devant moi, alors j’ai juste attrapé le ballon et je l’ai mis.”

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.