Les Pacers considèrent l’acquisition de Pascal Siakam comme “une décision gagnant-maintenant”

SACRAMENTO – Myles Turner est l’un des deux membres actuels des Pacers à avoir participé aux séries éliminatoires dans un uniforme de l’Indiana (l’autre est le meneur TJ McConnell). Le centre de 27 ans et professionnel de neuvième année existe depuis assez longtemps pour savoir exactement quel genre de message les Pacers ont envoyé à la ligue mercredi lorsqu’ils ont acquis le double attaquant All-NBA Pascal Siakam des Raptors en échange d’un garde. Bruce Brown, l’attaquant Jordan Nwora et trois choix au repêchage.

“Tout le monde voit cela comme une victoire immédiate”, a déclaré Turner après la fusillade des Pacers jeudi matin avant le match contre les Kings. “C’est une décision excitante et une grande décision en même temps d’avoir quelqu’un qui est un All-Star et un buteur de 20 points par nuit dans une organisation comme celle-ci, en particulier dans une organisation qui est en train de construire et d’essayer d’arriver à une place. qu’il a déjà été.”

Par « un endroit où il a déjà été », Turner entend bien sûr un titre NBA, puisque Siakam a aidé les Raptors de Toronto à remporter leur première couronne en 2018-19. Siakam a remporté le titre de joueur le plus amélioré de l’année cette saison-là, terminant deuxième des marqueurs des Raptors avec 16,9 points par match en tant qu’élément essentiel du casting de soutien de Kawhi Leonard. La saison suivante, Leonard est parti pour les Clippers, mais Siakam est devenu la meilleure option des Raptors et ce depuis. Il a terminé avec au moins 21 points par match lors de chacune de ses quatre dernières saisons et a une moyenne de 22,2 par match cette saison. Il a été nommé All-Star à deux reprises, d’abord en 2019-2020, puis la saison dernière. Il a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-NBA en 2019-20 et de la troisième équipe en 2021-22.

Au cours de cette période, il a gagné le respect des Pacers en tant que l’un des meilleurs joueurs de la ligue, en partie parce qu’il s’est avéré être une couverture difficile pour eux. Lors de ses trois derniers matchs contre l’Indiana, il a récolté en moyenne 31 points par match. Il a marqué 36 buts avec 10 rebonds et cinq passes décisives lorsque les Raptors ont battu les Pacers le 22 novembre.

Siakam, 29 ans, est arrivé à Indianapolis jeudi et a rencontré des membres du front office, dont le directeur général Chad Buchanan et le vice-président des opérations basket-ball Ted Wu, selon une vidéo publiée par les Pacers sur leur X – anciennement Twitter – – compte. L’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle, a déclaré qu’il n’était pas certain du moment où Siakam serait disponible, mais il pense que cela arrivera à temps pour qu’il rejoigne l’équipe à un moment donné de leur road trip actuel, qui comprend des matchs à Portland vendredi et à Phoenix dimanche.

“Nous l’aimons beaucoup”, a déclaré Carlisle. “Je suis un admirateur de longue date. Il a des compétences uniques pour le poste 4. Je crois même qu’il peut jouer du 3. Je sais qu’il peut jouer du petit ballon 5. Je viens d’entendre beaucoup, beaucoup de bonnes choses à son sujet en tant que “Une personne, en tant que professionnel, en tant que travailleur, en tant que coéquipier. De toute évidence, il a été nommé dans plusieurs All-Stars, dans plusieurs ligues, il l’a fait à un niveau élevé. Nous pensons que nous l’obtenons au moment idéal. dans sa carrière.”

Ils semblent certainement l’avoir au moment idéal dans leur reconstruction anticipée. Après avoir raté complètement les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons, les Pacers se situent actuellement à 23-17 et à la septième place de la Conférence Est, mais ne sont qu’à 1 1/2 match des Cavaliers pour la quatrième place. Le meneur Tyrese Haliburton s’est imposé comme l’une des jeunes stars les plus brillantes de la ligue, avec une moyenne de 23,6 points et 12,5 passes décisives par match, en tête de la ligue cette année, après avoir remporté sa première nomination au All-Star la saison dernière ainsi qu’une place dans l’équipe américaine pour le titre. Coupe du Monde FIBA ​​l’été dernier.

Il est cependant le seul joueur des Pacers à avoir participé à un All-Star Game, et chaque équipe au-dessus d’eux au classement de la Conférence Est compte au moins deux joueurs de calibre All-Star. Siakam leur donne un joueur capable de faire un certain nombre de choses que personne d’autre sur la liste ne peut faire. Le 6-8 et 230 livres peut marquer aux trois niveaux et mieux gérer le ballon que la plupart des joueurs de sa taille. Il a récolté en moyenne au moins 4,5 passes décisives au cours de chacune des quatre dernières saisons, dont 5,8 la saison dernière et 4,9 jusqu’à présent cette saison.

Les Pacers ne manquent bien sûr pas de buteurs. Ils mènent la ligue en termes de score avec 125,6 points par match ainsi que d’une note offensive de 121,6 points pour 100 possessions et d’un pourcentage de réussite sur le terrain de 0,508. Cependant, leur force réside dans leur équilibre. En incluant Brown au départ, ils comptent huit joueurs avec une moyenne d’au moins 10 points par match cette saison et trois autres avec une moyenne supérieure à 7,0 points par match.

Haliburton est cependant le seul joueur à avoir une moyenne de plus de 20 points par match. Au cours des quatre matchs qu’il a manqués en raison d’une élongation à l’ischio-jambier gauche, personne n’a marqué 20 points dans un match. Dans trois de ces matchs, les Paces comptaient sept joueurs à deux chiffres, mais aucun avec 20. Ce n’est pas nécessairement un problème, mais cela aide d’avoir une option n°2 claire qui peut détourner l’attention défensive d’Haliburton ou punir ses adversaires. pour avoir trop insisté en essayant de retirer Haliburton.

“Je pense que nous pouvons bien nous entendre”, a déclaré Haliburton. “Il peut soulever et manipuler le ballon et je peux jouer un peu plus avec lui au sol. Je pense qu’il y a évidemment la capacité de pick-and-roll. Je pense sortir lors de la transition après les rebonds. L’un ou l’autre “L’un d’entre nous peut faire remonter le ballon. Je pense que c’est un meneur de jeu très sous-estimé.”

Les Pacers considèrent Siakam comme un ajustement parfait à leur style de jeu. Les Pacers se classent deuxièmes de la ligue pour les points de contre-attaque par match avec 17,3, mais les Raptors se classent premiers avec 17,8 en partie parce que Siakam peut courir sur le terrain et terminer. Selon NBA.com, Siakam se classe 11e de la ligue pour les points de transition avec 5,7 par match et 12e pour les buts sur le terrain de transition par match avec 2,0. Il tire à 67,2 % depuis le terrain en transition, ce qui est le troisième chiffre le plus élevé de la ligue parmi les joueurs avec au moins 2,0 tentatives de placement de transition par match, derrière seulement Kevin Durant et son ancien coéquipier OG Anunoby.

“Il s’intégrera parfaitement à notre groupe”, a déclaré Haliburton. “Il joue comme nous voulons jouer. Il est comme le quatrième pour le pourcentage de réussite sur le terrain en transition et nous jouons en transition mieux que quiconque.”

Carlisle s’attend à ce que jouer avec Haliburton et Turner débloquera encore plus sa capacité de marquer. Haliburton, évidemment, est aussi concentré sur le partage du ballon que n’importe quelle autre superstar de la ligue, et le jeu intérieur-extérieur de Turner pourrait créer des opportunités pour Siakam. Turner marque en moyenne 17,2 points par match avec 52,9% de tirs.

Turner et Siakam se classent tous deux dans le top 20 de la ligue en termes de points par match dans les post-ups – Siakam est 12e avec 2,9 par match et Turner est 20e avec 2,3. Turner tire à 62,7 % depuis le terrain dans de telles situations tandis que Siakam tire à 52,3 %. Pendant ce temps, Turner marque en moyenne 1,3 tir à 3 points par match tandis que Siakam en moyenne 1,2.

“Le match avec Tyrese en 1-2 est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous et je pense à lui aussi”, a déclaré Carlisle. “Je ne pense pas qu’il ait encore joué avec un véritable homme de l’espace 5 au cours de sa carrière. C’est quelque chose qui peut lui donner plus d’espace pour opérer dans la voie et dans la peinture, etc. C’est une période excitante, il n’y a pas deux façons de le faire. “.

Turner pense qu’il bénéficiera également de la présence de Siakam.

“Je pense que nous pouvons tous les deux ouvrir le jeu de l’autre”, a déclaré Turner. “Je pense que les équipes ne peuvent plus nécessairement me garder avec des gars plus petits parce qu’on ne peut pas le garder avec un gars plus gros, et vice versa. Je pense qu’il a quelqu’un pour espacer le terrain pour lui afin qu’il puisse avoir plus de terrain pour opérer. et descendre et cela oblige quelqu’un à m’aider et à obtenir des tirs plus ouverts. C’est gagnant-gagnant.

Il est également un ajout important du côté défensif. Les Pacers ont eu des problèmes majeurs pour arrêter des attaquants puissants de sa taille avec une capacité de périmètre et de marquage de poteau. Giannis Antetokounmpo de Milwaukee en est le meilleur exemple, affichant des efforts de 64 et 54 points contre les Pacers cette saison. LeBron James des Lakers, Karl Anthony Towns du Minnesota, Lauri Markkanen de l’Utah, Jayson Tatum de Boston, Paolo Banchero d’Orlando, Jerami Grant de Portland et bien sûr, Siakam lui-même ont trouvé très facile de marquer sur les Pacers cette année.

Siakam est considéré comme un solide défenseur et avec une envergure de 7-3, il peut garder certains de ces joueurs devant lui. Il réalise en moyenne 0,9 interception par match au cours de sa carrière et a terminé trois saisons au-dessus de 1,0 par match. Il est également un bon rebondeur, avec une moyenne de 6,5 par match pour sa carrière avec une note maximale de 8,5 par match en 2021-2022.

“Ce n’est un secret pour personne que les attaquants ont eu une sorte de frénésie alimentaire avec nous, surtout au début de l’année”, a déclaré Haliburton. “Lui inclus. C’est excitant de l’ajouter. Chaque fois que vous obtenez une autre aile, cela aide. En fin de compte, aujourd’hui, c’est une ligue d’ailes. Vous voyez la valeur que chaque aile de la NBA a en matière d’échange. “

Cela en soi est un coup de pouce majeur pour les Pacers, qui ont rarement été dans leur histoire l’équipe qui respecte les délais qui modifient instantanément une course aux séries éliminatoires comme celle-ci l’a fait. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont jamais été audacieux à la date limite. Haliburton et l’ailier vétéran Buddy Hield ont été acquis à la date limite il y a deux ans dans le cadre d’un échange qui a envoyé Domantas Sabonis à Sacramento. Cet échange a fini par revitaliser les deux franchises au cours des deux dernières années, mais les deux équipes étaient clairement liées à la loterie en février 2022.

Cette année, les Pacers occupent la septième place de la Conférence de l’Est avec un bilan de 23-17, mais ils ne sont qu’à un match et demi de Cleveland, quatrième, dans le deuxième rang très serré de l’Est. Ils sont à 8 1/2 matchs de Boston, premier, mais à seulement 4 1/2 de Milwaukee, deuxième et 3 1/2 de Philadelphie, troisième. Avec un deuxième joueur de calibre All-Star dans le giron, un retour aux séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2019-20 ressemble plus à un plancher qu’à un plafond et l’acquisition leur donne des raisons de rêver plus grand.

“J’ai vraiment reçu beaucoup d’appels de gens dans les cercles de la NBA qui m’en parlaient, excités par cette opportunité”, a déclaré Haliburton. “Je pense que tout le monde le voit…