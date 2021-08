Les PAC de Trump ont payé près de 8 millions de dollars aux avocats alors qu’ils combattaient les résultats des élections et la destitution

Les comités d’action politique de l’ancien président Donald Trump se sont combinés pour dépenser un peu plus de 7,9 millions de dollars en frais juridiques, une grande partie allant à des avocats qui ont tenté d’annuler les élections de 2020 et l’ont défendu lors de son deuxième procès en destitution.

Quatre comités liés à Trump ont effectué les paiements au cours du premier semestre 2021, selon les documents. Le PAC Make America Great Again a payé un peu plus de 7,8 millions de dollars du total des dépenses juridiques. Le comité est l’ancien compte de campagne de Trump. Son équipe l’a transformé en PAC plus tôt cette année.

Le PAC de direction de Trump, Save America, a dépensé un peu plus de 50 000 $ en frais juridiques, tandis que ses comités de collecte de fonds conjoints sœurs ont versé environ 40 000 $. Le comité Trump Make America Great Again, qui a collecté des fonds avec le Comité national républicain, a dépensé près de 37 000 $ en frais juridiques.

Trump a annoncé ce week-end que ses comités avaient collecté près de 82 millions de dollars et disposaient de plus de 100 millions de dollars. L’ancien président a utilisé des promotions de collecte de fonds lors de sa contestation électorale et de sa destitution pour collecter des fonds pour les deux efforts juridiques.

Les paiements ont commencé début janvier après plusieurs des poursuites de Trump et de ses alliés républicains ont été lancées dans des États clés tels que la Pennsylvanie, le Wisconsin, l’Arizona et le Michigan. Les chèques ont continué à être remis à des cabinets d’avocats lors du procès en destitution de Trump, où il a été destitué pour la deuxième fois par la Chambre des représentants et disculpé par le Sénat. Il y a des paiements aux conseillers juridiques aussi récemment qu’en juin.

Interrogé sur les frais de justice, Jason Miller, porte-parole de Trump, a souligné la lutte pour la destitution. La Chambre, en grande partie dans le sens des partis, bien que plusieurs républicains aient voté avec les démocrates, a destitué Trump pour incitation à l’émeute meurtrière du 6 janvier à Capitol Hill. Le Sénat l’a acquitté, mais certains républicains se sont joints aux démocrates pour voter la condamnation.

« Il est dommage que les démocrates nationaux, obsédés par le fait d’essayer d’empêcher le président Trump de se présenter et de gagner à nouveau en 2024, aient poursuivi un autre effort de destitution raté plus tôt cette année. Bien que cette mascarade partisane ait été solidement vaincue et que le président Trump ait été complètement disculpé, ces choses ont coûté cher de l’argent », a déclaré Miller dans un e-mail lundi.

Les avocats de Trump ont récolté une aubaine lors de son procès en destitution.

Kasowitz, Benson, Torres, une société fondée par l’avocat de longue date Marc Kasowitz, a reçu 2,5 millions de dollars du PAC Make America Great Again de Trump. Eric Herschmann, associé du cabinet, a été embauché par Trump en janvier pour assister la première défense en justice de mise en accusation en 2020. Il a ensuite rejoint la Maison Blanche en tant que conseiller principal et on ne sait toujours pas à quoi servait le paiement.

Miller et Kasowitz n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le paiement à l’entreprise.

Le MAGA PAC a payé à la société dirigée par Michael van der Veen un peu plus de 575 000 $. Avec van der Veen, Bruce Castor, qui travaille également dans la même entreprise, faisait partie de la deuxième destitution de Trump équipe de défense.

David Schoen, un autre membre de la destitution de Trump, a été payé plus de 100 000 $ par le PAC de l’ancien président.

Aucun des dossiers de la FEC ne montre des paiements de services juridiques à Rudy Giuliani, qui a qualifié le président de client et a contesté publiquement les résultats de l’élection.

L’ancien maire de New York a été suspendu de la pratique du droit dans l’État après ses fausses déclarations électorales. Il fait l’objet d’une enquête pour ne pas s’être enregistré en tant que lobbyiste pour des entités qui cherchaient diverses actions liées à l’Ukraine, notamment la destitution de l’ambassadeur américain sous Trump.

Le PAC Make America Great Again a payé à la société de sécurité de Giuliani, Giuliani Security & Safety, un peu plus de 76 000 $ pour les frais de voyage. « Le maire Giuliani n’a été remboursé que pour les dépenses », a déclaré Miller à CNBC. Giuliani avait dit qu’il travaillerait pour Trump gratuitement.

Jenna Ellis, l’un des conseillers juridiques de Trump lors du recomptage, a reçu plus de 22 000 $ pour ses services.

Ellis a défendu l’ancien président et les paiements qu’elle a reçus dans un e-mail à CNBC.

« J’ai été payé intégralement selon les termes de ma représentation. Le président Trump m’a toujours traité avec équité et respect pour mon travail et mon plaidoyer pour lui. Il est le meilleur patron que j’aie jamais eu », a déclaré Ellis lundi.

Elections LLC, qui a été lancée par l’ancien conseiller juridique adjoint de Trump à la Maison Blanche Stefan Passantino, selon Anna Massoglia, chercheuse investigatrice du Center for Responsive Politics, a reçu plus de 200 000 $ cette année entre plusieurs PAC Trump, selon les nouveaux records. Les dossiers de la FEC ne disent pas si les paiements étaient liés à l’élection. Passantino n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE site Internet qui suit les avocats qui ont travaillé sur les efforts pour renverser les élections pour Trump montre que bon nombre de ces avocats ont été payés à six chiffres pour des combats juridiques qu’ils ont fini par perdre. En février, le Make America Great Again PAC a payé au cabinet d’avocats Hilbert un peu moins de 380 000 $ pour une aide juridique avec le recomptage.

Cette entreprise a mené des combats juridiques ratés dans Géorgie. Selon le Wall Street Journal, Kurt Hilbert, l’un des fondateurs de l’entreprise, était lors d’un tristement célèbre appel téléphonique en janvier entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Trump a exhorté Raffensperger à annuler la victoire du président élu de l’époque, Joe Biden, dans l’État.

« Je voudrais suggérer que seulement quatre catégories qui ont déjà été mentionnées par le président qui ont en fait des nombres durs de 24 149 votes qui ont été comptés illégalement. Cela en soi est suffisant pour changer les résultats ou mettre le résultat en doute, Hilbert a déclaré lors de l’appel, selon la transcription du Journal.

Hilbert a refusé de commenter les paiements effectués par le PAC à son entreprise. Mais il a de nouveau poussé l’idée qu’il y avait des irrégularités électorales en Géorgie.

« Ces preuves ne peuvent être ignorées », a déclaré Hilbert à CNBC dans un e-mail.

Les tribunaux, les autorités électorales des États et le ministère américain de la Justice ont tous déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’élection ait été truquée contre Trump.

True North Law, qui a mené une combat raté dans l’état swing du Michigan, a été payé plus de 270 000 $ pour ses services en janvier par le même comité. Harvey & Binnall, qui a participé à un combat juridique raté au Nevada, a reçu plus de 300 000 $ en paiements de janvier à juin par le Trump PAC.

True North Law n’a pas répondu aux demandes de commentaires.