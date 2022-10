Les PAC conservateurs injectent des millions dans les courses scolaires locales

Alors que les républicains et les démocrates se battent pour le contrôle du Congrès cet automne, un nombre croissant de groupes d’action politique conservateurs ciblent leurs efforts plus près de chez eux : dans les commissions scolaires locales.

Leur objectif est de prendre le contrôle d’un plus grand nombre de systèmes scolaires et de repousser ce qu’ils considèrent comme une vague libérale dans les salles de classe de l’enseignement public, les bibliothèques, les terrains de sport et même les plans de construction.

Autrefois considérées comme des affaires endormies avec peu d’intérêt en dehors de leurs communautés, les élections des conseils scolaires ont commencé à se réchauffer l’année dernière alors que les parents exprimaient leurs frustrations face aux politiques pandémiques. Au fur et à mesure que ces problèmes s’estompent, les groupes de droite dépensent des millions pour des candidats qui promettent de réduire les enseignements sur la race et la sexualité, de retirer les livres offensants des bibliothèques et de renoncer aux plans de salles de bains non sexistes ou d’équipes sportives inclusives transgenres.

Les démocrates ont répliqué avec leurs propres campagnes décrivant les républicains comme des extrémistes qui veulent interdire les livres et réécrire l’histoire.

Au centre de l’effort conservateur se trouve le projet 1776 PAC, qui s’est formé l’année dernière pour repousser le projet 1619 du New York Times, qui fournit des plans de cours gratuits qui centrent l’histoire des États-Unis sur l’esclavage et ses effets durables. L’automne dernier et ce printemps, le groupe 1776 a réussi à élever des majorités conservatrices au pouvoir dans des dizaines de districts scolaires à travers les États-Unis, propulsant des candidats qui ont ensuite licencié des surintendants et promulgué des «déclarations des droits» radicales pour les parents.

À la suite de récentes victoires au Texas et en Pennsylvanie – et après avoir dépensé 2 millions de dollars entre avril 2021 et août, selon les documents de financement de campagne – le groupe fait campagne pour des dizaines de candidats cet automne. Il soutient des candidats dans les comtés de Frederick et Carroll du Maryland, à Bentonville, Arkansas, et 20 candidats dans le sud du Michigan.

Ses candidats ont gagné non seulement dans des localités profondément rouges, mais aussi dans des districts proches des bastions libéraux, notamment Philadelphie et Minneapolis. Et après ce mois de novembre, le groupe espère encore s’agrandir.

“Des endroits où nous ne sommes généralement pas censés gagner, nous avons gagné”, a déclaré Ryan Girdusky, fondateur du groupe. “Je pense que nous pouvons le refaire.”

En Floride, les récentes courses des commissions scolaires ont suscité un afflux d’attention – et d’argent – ​​de la part de groupes conservateurs, dont certains qui ne s’étaient jamais impliqués dans des courses scolaires.

L’American Principles Project, un groupe de réflexion de Washington, a mis un total de 25 000 $ derrière quatre candidats au conseil d’administration du comté de Polk. Le groupe a fait sa première incursion dans les commissions scolaires à la demande de militants locaux, a déclaré son chef, et il se demande s’il doit continuer ailleurs. La moyenne de collecte de fonds du groupe est passée de moins de 50 000 dollars l’année précédant la pandémie à environ 2 millions de dollars maintenant.

“Nous penchons fortement pour reprendre le pouvoir fédéral”, a déclaré Terry Schilling, président du groupe de réflexion. “Mais si vous ne prenez pas également en charge les conseils scolaires locaux, vous n’aurez pas d’alliés locaux là-bas pour renverser les politiques que ces gars-là ont mises en œuvre.”

Dans un geste jamais vu auparavant dans l’État, le gouverneur républicain Ron DeSantis a approuvé une liste de candidats à la commission scolaire, mettant son poids derrière les conservateurs qui partagent son opposition aux leçons sur la sexualité et à ce qu’il considère comme une théorie critique de la race. La plupart des candidats soutenus par DeSantis ont gagné lors de leurs courses d’août, remplaçant dans certains cas des membres conservateurs qui avaient des opinions plus modérées que le gouverneur incendiaire.

Le mouvement prétend être une force d’opposition aux syndicats d’enseignants de gauche. Ils voient les syndicats comme un ennemi bien financé qui promeut des leçons radicales en classe sur la race et la sexualité – une diffamation préférée est d’appeler les syndicats des « toiletteurs ». Les syndicats, qui soutiennent également les candidats, l’ont qualifié de fiction destinée à attiser la méfiance à l’égard des écoles publiques.

Dans le comté de Frederick, dans le Maryland, le groupe 1776 soutient trois candidats au conseil scolaire contre quatre approuvés par les syndicats de l’éducation. Les conservateurs se présentent comme l’ardoise “Éducation et non endoctrinement”, avec une publicité numérique disant que les enfants sont “retenus captifs” par les écoles. L’annonce montre une photo de livres empilés portant les mots “équité”, “toilettage”, “endoctrinement” et “théorie critique de la race”.

Karen Yoho, membre du conseil d’administration candidat à la réélection, a déclaré que des personnalités extérieures avaient alimenté les craintes concernant la théorie critique de la race et d’autres leçons qui ne sont pas enseignées dans le comté de Frederick.

Le discours est généralement resté civil dans sa région, mais Yoho s’oppose à l’accusation selon laquelle les enseignants « préparent » les enfants.

“Je trouve ça dégoûtant”, a déclaré Yoho, un enseignant à la retraite dont les enfants sont passés par le district. « Ça me fait mal au cœur. Et puis je me mets en colère et je deviens défensif.

Au Texas, Patriot Mobile – une société sans fil qui promeut des causes conservatrices – est devenue une force politique dans les courses des commissions scolaires. Plus tôt cette année, sa branche politique a dépensé plus de 400 000 $ sur 800 000 $ collectés pour stimuler les candidats dans une poignée de courses dans le comté du nord du Texas où la société est basée. Tous ses candidats favoris ont gagné, mettant les conservateurs aux commandes de quatre districts.

Le groupe n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais un communiqué publié après les victoires du printemps a déclaré que le Texas n’était “que le début”.

Certains stratèges du GOP ont mis en garde contre l’accent mis sur l’éducation, affirmant que cela pourrait se retourner contre des électeurs plus modérés. Jusqu’à présent, les résultats ont été mitigés – le projet 1776 revendique un taux de victoire de 70 %, mais les candidats conservateurs dans certaines régions sont tombés à plat lors des récentes élections.

Pourtant, le nombre de groupes qui se sont regroupés sous l’égide des droits parentaux ne semble qu’augmenter. Il comprend des organisations nationales telles que Moms for Liberty, ainsi que des groupes de base plus petits.

«Il y a une résistance très ferme à l’effort concerté et intentionnel pour intégrer des idées radicales sur la race et le sexe dans la journée scolaire. Les parents n’aiment pas ça », a déclaré Jonathan Butcher, chercheur à la conservatrice Heritage Foundation.

La fondation et son aile politique ont organisé des sessions de formation encourageant les parents à se présenter aux commissions scolaires, leur enseignant les bases de la budgétisation mais aussi les dangers perçus de ce que le groupe considère comme une théorie critique de la race.

Pendant des décennies, l’éducation a été considérée comme son “petit jeu” qui était protégé de la politique nationale, a déclaré Jeffrey Henig, professeur de sciences politiques et d’éducation au Teachers College de l’Université de Columbia, qui a écrit sur le financement extérieur lors des élections des conseils scolaires. Maintenant, a-t-il dit, les courses locales deviennent des champs de bataille pour des débats plus larges.

Il a déclaré que l’éducation ne sera probablement pas un enjeu décisif lors des élections de novembre – elle est éclipsée par l’avortement et l’économie – mais elle peut toujours être utilisée pour « amplifier le mécontentement local » et pousser plus d’électeurs aux urnes.

Les républicains utilisent la tactique cet automne alors qu’ils cherchent à renverser les démocrates à tous les niveaux de gouvernement.

Dans le Michigan, l’American Principles Project paie pour des publicités télévisées contre le gouverneur démocrate où un narrateur lit des passages sexuellement explicites du roman graphique “Gender Queer”. Il prétend que “c’est le genre de littérature à laquelle Gretchen Whitmer veut que vos enfants soient exposés”, tandis que des lettres rouges géantes apparaissent disant “arrêtez de toiletter nos enfants”.

Des publicités télévisées similaires sont diffusées en Arizona pour attaquer le sénateur Mark Kelly et dans le Maine contre la gouverneure Janet Mills, toutes deux démocrates.

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Collin Binkley et Julie Carr Smyth, Associated Press