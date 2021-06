Les ovnis qui bourdonnent en Grande-Bretagne pourraient être des drones avancés de Russie ou de TERRORISTES et nous devons les sonder MAINTENANT, prévient MP

La GRANDE-BRETAGNE devrait surveiller les ovnis qui pourraient être des drones avancés de Russie et de Chine entrant dans notre espace aérien, a déclaré un haut député.

Tobias Ellwood, président du Defense Select Committee, a déclaré à The Sun Online que le Royaume-Uni devrait suivre l’exemple des États-Unis qui préparent actuellement un rapport de renseignement historique sur la question.

Tobias Ellwood a déclaré qu’il soulèverait la question auprès du comité restreint de la défense Crédit : Rex

Les ovnis sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale à la suite d’une série de fuites de vidéos frappantes filmées par des militaires aux États-Unis.

Maintenant souvent appelé phénomènes aériens non identifiés (UAP), la question a occupé le devant de la scène à Washington DC alors qu’un rapport sur les ovnis commandé par le Sénat doit être publié ce mois-ci.

Les sénateurs américains font pression pour obtenir des réponses, la question a été discutée lors de points de presse à la Maison Blanche, d’anciens responsables de la défense se manifestent et au moins deux anciens présidents – Barack Obama et Bill Clinton – ont pris la parole.

M. Ellwood – considéré comme un héros pour ses actions lors de l’attaque terroriste de Westminster en 2017 – a ignoré les suggestions d’origine extraterrestre pour les étranges rencontres.

Mais l’ancien ministre de la Défense a déclaré que la menace des drones avancés provenant d’États comme la Russie et la Chine – ainsi que d’acteurs non étatiques tels que les groupes terroristes – doit faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

Il a décrit le rythme des changements technologiques en ce moment comme « phénoménal » avec des drones aériens de plus en plus avancés – et potentiellement hypersoniques – ainsi que des submersibles sans pilote.

« De toute évidence, il y a énormément d’observations inexpliquées et cela ne peut pas être simplement rejeté comme de l’imagination ou de l’exagération », a déclaré le député conservateur de Bournemouth East au Sun Online.

« Compte tenu de l’avènement d’une technologie de pointe désormais exploitée par des acteurs étatiques et non étatiques, nous avons besoin d’un meilleur contrôle et d’une meilleure surveillance de notre espace aérien.

« Nous devons être en mesure d’exclure, d’identifier et d’étiqueter n’importe quel objet dans notre ciel – et à l’heure actuelle nous ne pouvons pas le faire, ce qui conduit à toutes sortes de spéculations sur ce qui pourrait être là-bas. »

Si vous n’avez pas de réponses, vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable Tobias Ellwood, député

Les responsables du renseignement américain ont reçu l’ordre de compiler un dossier pour le Congrès après qu’une rafale de vidéos filmées par le personnel de l’US Navy et de l’Air Force ait été divulguée dans la presse.

Des images étranges montrent des rencontres avec des objets qui semblent défier toute compréhension conventionnelle de la façon dont les avions se déplacent – la plus récente montrant 14 OVNIS envahissant l’USS Omaha en 2019.

Le ministère britannique de la Défense est cependant resté timide sur la question – et insiste sur le fait qu’il n’a pas de programme d’enquête sur les ovnis, affirmant que son unité chargée d’enquêter sur les rencontres a été dissoute en 2009.

Cependant, le département pourrait être relancé en fonction des conclusions du dossier américain très attendu, rapporte The Telegraph.

Image fixe prise le 15 juillet 2019 à bord de l’USS Omaha montrant un globe flottant au large de San Diego,

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

M. Ellwood, un ancien soldat, a déclaré à The Sun Online : « Celui qui exploite cette technologie en premier a un avantage stratégique et opérationnel – et la première ligne de défense est de comprendre ce qui s’y trouve.

« Une grande partie de cette technologie est maintenant si petite, peut-être même invisible à l’œil nu, et afin de garder une longueur d’avance, la Grande-Bretagne devrait investir dans ce domaine.

« Nous devrions profiter des Américains qui ont une longueur d’avance sur ce point, tirer les leçons de leur expérience et l’appliquer ici. »

La Russie et la Chine restent les candidats « évidents » pour savoir d’où pourrait provenir cette technologie, mais il a également souligné le danger posé par les acteurs non étatiques – en utilisant l’exemple des attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie saoudite.

« Les drones de la taille d’un bourdon à la taille d’un avion ne sont pas hors de portée de quiconque voudrait nous faire du mal », a-t-il déclaré, ajoutant que le Royaume-Uni était confronté à un « nouveau spectre de menaces » qui va au-delà de la terre, de l’air et de la mer. .

Il a ajouté: « Le signal d’alarme est de savoir si ce que nous pensons être la technologie de coupe est réellement dépassé – sommes-nous témoins, voyants et menacés par des drones qui ont été achetés à distance et qui sont déjà utilisés dans la pratique? »

Il était concevable que la technologie des drones puisse être déguisée pour ne pas avoir de caractéristiques de vol traditionnelles pour les rendre beaucoup plus difficiles à identifier, a-t-il ajouté.

« Si vous n’avez pas de réponses, vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. Les Américains sont passés à la vitesse supérieure pour mieux comprendre cela, nous devrions faire de même », a déclaré M. Ellwood.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

Plus tôt ce mois-ci, la ministre de la Défense, la baronne Goldie, a insisté sur le fait que le Royaume-Uni « n’a pas de rôle » dans la soi-disant groupe de travail UAP des États-Unis, qui a été mis en place par le Sénat américain.

Elle a ajouté que le département « serait incapable de fournir des commentaires sur le rapport avant sa publication officielle ».

Malgré l’insistance du ministère de la Défense, mais il n’enquête pas sur les ovnis, il y a des soupçons qu’il continue de le faire discrètement et aux côtés des États-Unis.

M. Ellwood a déclaré à The Sun Online: « Nous devons rattraper notre retard et investir – le Premier ministre a clairement indiqué que nous voulions être une superpuissance de haute technologie, nous devons donc disposer de capacités de pointe ici au Royaume-Uni.

« Cela va être essentiel pour s’assurer que nous pouvons garder les lumières allumées et assurer la sécurité de notre pays. »

Pendant ce temps, un ancien enquêteur du ministère de la Défense qui a sondé les ovnis dans les années 90 a affirmé qu’il pensait que le Royaume-Uni était probablement ses vidéos troublantes similaires à celles filmées par des pilotes de chasse aux États-Unis.

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un brusque revirement alors que le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

L’une des interventions les plus extraordinaires sur les ovnis est peut-être celle de l’ancien président américain Barack Obama qui a abordé le sujet de manière sensationnelle sur CBS.

Il a déclaré: « Ce qui est vrai, et je suis en fait sérieux ici, c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, que nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont, nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire

« Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent toujours au sérieux d’essayer d’enquêter et de comprendre ce que c’est.

« Mais je n’ai rien à vous dire aujourd’hui.

Ses commentaires n’ont fait qu’alimenter le nouveau désir d’ouverture sur le sujet des ovnis, avec un expert déclarant à The Sun Online qu’il pense que des « forces puissantes » sont à l’œuvre dans les coulisses.