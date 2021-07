Les ovnis pourraient être des drones d’IA visitant la Terre à partir d’une ancienne civilisation extraterrestre, déclare le professeur Havard lors du lancement d’une sonde historique

Les OVNIS pourraient être des drones d’IA visitant la Terre à partir d’une ancienne civilisation extraterrestre avancée, a déclaré un professeur de Havard.

Le Sun Online s’est entretenu avec l’astrophysicien, le professeur Avi Loeb, alors qu’il lançait une nouvelle mission pour tenter de répondre enfin à la question de savoir si nous sommes vraiment seuls dans l’univers.

Le professeur Avi Loeb a lancé une nouvelle recherche sur la vie extraterrestre – « Le projet Galileo » Crédit : Getty

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose !

La nouvelle mission – surnommée The Galileo Project – vise à utiliser la science pour potentiellement identifier tout ce qui dans notre ciel peut être considéré à 100% comme d’origine extraterrestre.

Le professeur Loeb a demandé à ses pairs scientifiques pourquoi ils ne prenaient pas plus au sérieux la possibilité d’une vie extraterrestre – et la possibilité qu’un vaisseau extraterrestre nous rende visite ici sur Terre – et les a accusés d’être « fermés d’esprit ».

Les ovnis et les extraterrestres sont passés des marges à un débat sérieux ces dernières années – qui a vu le Pentagone admettre qu’il semble y avoir quelque chose dans le ciel qui est une véritable inconnue.

Et maintenant, le professeur Loeb veut que la science résolve la question de savoir ce qui se passe de la part des militaires et des politiciens – en définissant une vision de ce qu’il veut réaliser avec le projet Galileo.

L’homme de 59 ans – qui s’est fait connaître en théorisant que la bizarrerie spatiale Oumuamua qui a survolé la Terre en 2018 pourrait être un morceau de débris spatiaux extraterrestres – veut trouver des preuves claires et indiscutables de la vie extraterrestre.

Et même s’ils ne trouvent pas de preuves d’extraterrestres, il espère que la recherche scientifique jettera un nouvel éclairage sur toutes sortes de sujets tels que les phénomènes atmosphériques et ce qui se passe dans l’espace.

« C’est une proposition gagnant-gagnant d’obtenir plus de données », a-t-il déclaré à The Sun Online.

Et il est confiant, disant que lorsqu’ils commenceront à chercher, ils pourront probablement trouver des « bouteilles en plastique parmi les rochers » qui pourraient suggérer des preuves de vie extraterrestre.

Le professeur Loeb a trois objectifs :

Obtenez une photo de haute qualité et indiscutable d’un OVNI – maintenant plus communément appelé UAP (phénomènes aériens non identifiés) – à l’aide d’un télescope à haute puissance

Recherchez des objets interstellaires comme Oumuamua pour mieux comprendre ce qu’ils sont réellement

Recherche de petits satellites qui pourraient être d’origine extraterrestre

La NASA a détecté environ 60 exoplanètes qui, selon elle, pourraient potentiellement abriter la vie – et on a précédemment estimé qu’il pourrait y avoir 60 milliards de mondes habitables dans l’univers connu.

S’adressant à The Sun Online, le professeur Loeb – qui travaille chez Havard depuis 1993 – a exposé l’une de ses théories sur la nature de la vie extraterrestre et de tout objet susceptible de visiter la Terre.

« Tout ce dont vous avez besoin est un [advanced civilisation] et c’est suffisant pour peupler toute la galaxie avec des sondes auto-répliquantes avec IA. Professeur Avi Loeb

« Cela pourrait être quelque chose d’origine extraterrestre – et la plupart des étoiles se sont formées avant le soleil, des milliards d’années auparavant, et imaginez simplement une civilisation qui nous précède d’un milliard d’années ? », a déclaré le professeur Loeb à The Sun Online.

« C’est assez de temps pour envoyer un vaisseau spatial à propulsion chimique doté d’une intelligence artificielle dans le monde qui est autonome.

« Cela est nécessaire car les distances entre les étoiles sont très longues – vous devez vous comporter de manière autonome – et je peux imaginer des équipements mis en place par les civilisations il y a un milliard d’années.

« Tout ce dont vous avez besoin est un [civilisation] et c’est suffisant pour peupler toute la galaxie avec des sondes auto-répliquantes avec IA.

« Je peux imaginer que cela se produise dans un milliard d’années, mais la question est de savoir si cela s’est produit? Et le moyen de le savoir n’est pas de discuter philosophiquement, c’est d’aller prendre des photos et des images du ciel. »

Le professeur Avi Loeb pense qu’Oumuamua aurait pu être un vaisseau extraterrestre ou un débris spatial extraterrestre Crédit : AFP

Qu’est-ce qu’Oumuamua ? OUMUAMUA est considéré comme le premier visiteur interstellaire détecté dans notre système stellaire. Il a déconcerté les scientifiques car il semblait se comporter comme quelque chose entre une comète et un astéroïde lorsqu’il a été détecté en 2017. Le visiteur interstellaire était long et mince – une forme inhabituelle – et voyageait à 200 000 mph tout en tournant dans un mouvement de « culbutage ». Peut-être le plus étrange de tous était que l’objet a semblé accélérer son voyage, suggérant qu’il était propulsé par quelque chose. Le professeur Avi Loeb était l’un des partisans les plus en vue de suggérer que la nature anormale pourrait prouver qu’il s’agissait d’un vaisseau ou d’un morceau de débris spatiaux extraterrestres. La vitesse croissante a été théorisée comme étant potentiellement l’œuvre d’un moteur extraterrestre. Cependant, d’autres ont suggéré que cela pouvait avoir été causé par une éjection de gaz. D’autres chercheurs ont suggéré que l’objet pourrait être un iceberg d’hydrogène qui a émergé d’un nuage de gaz de l’espace lointain. Sur la base des calculs de l’orbite de l’intrus, ils estiment qu’elle a environ 35 millions d’années. Les astronomes continuent d’essayer de comprendre d’où vient exactement le voyageur de l’espace lointain. L’université de Yale suggère que l’objet pourrait provenir d’un amas de gaz et de poussière à des centaines d’années-lumière de la Terre. La région froide et sombre est ce qu’on appelle un nuage moléculaire – une tache dans l’espace interstellaire qui donne naissance à des étoiles. Ils n’ont pas de limites extérieures claires et sont si grands qu’ils peuvent être vus dans le ciel nocturne sur le fond plus clair de la Voie lactée.

Le professeur Loeb a déclaré à The Sun Online que la seule façon dont nous pourrons communiquer avec ces sondes possibles serait d’utiliser nos propres systèmes d’IA – affirmant qu’il est peu probable que tout ce que nous découvrons en nous rendant visite soit « biologique ».

Décrivant le nouveau projet comme une « expédition de pêche », il souligne la croissance exponentielle de la technologie pour montrer à quel point une autre civilisation qui nous précède de centaines de millions d’années pourrait être avancée.

« Je veux collecter les données et voir ce que je trouve. Je ne veux pas deviner à l’avance le type de poisson que je pourrais trouver », a-t-il déclaré.

Il repousse également fortement la stigmatisation autour du sujet – mais admet qu’il y a beaucoup de théories et de littérature « absurdes » brouillant l’eau autour de la chasse aux extraterrestres.

« Je dirais que la plupart des rapports du passé ont peut-être des explications banales, mais il y a des faits intrigants auxquels nous pouvons nous intéresser », a-t-il déclaré au Sun Online.

Un conservatisme extraordinaire conduit à une ignorance extraordinaire Professeur Avi Loeb

Comparant cela à « tirer les rideaux » autour de la Terre, le professeur Loeb a accusé la communauté scientifique de « se détourner » et d’être « fermée d’esprit » sur le sujet au cours des 60 dernières années.

Il a cité le fait qu’il considère le problème étranger des questions les plus fondamentales pour l’humanité – et il a la possibilité d’apporter un financement supplémentaire à la science grâce à un public intéressé.

Cependant, le public est-il prêt à être confronté à l’idée que nous ne sommes pas seuls ?

« Nous ne sommes pas prêts – mais je suis optimiste. J’espère que cela apportera du bien », a-t-il déclaré au Sun Online.

Le professeur Loeb a déclaré que peut-être en découvrant la vie extraterrestre ailleurs dans l’univers, nous rendrons l’humanité plus modeste et rassemblerons les gens à travers le monde.

Et répondant à ses collègues de la communauté scientifique qui ont mis en doute ses théories, il a déclaré: « Ils prétendent en savoir plus qu’ils n’en savent réellement. »

‘LE SOMMET DE L’ICEBERG’

« Un conservatisme extraordinaire conduit à une ignorance extraordinaire », a ajouté le professeur.

Le professeur Loeb a également déclaré que bien que le récent rapport UAP du Pentagone soit intéressant et qu’il le prenne en considération, il souhaite collecter de nouvelles données de manière ouverte et transparente pour le public.

Il a déclaré que le dossier militaire américain de neuf pages publié en juin était probablement la « partie émergée de l’iceberg » – mais a déclaré qu’il ne voulait pas voir les données classifiées car il ne voulait pas être « lié » par des engagements de confidentialité.

« La science consiste à reproduire les résultats, nous ne pouvons pas nous fier aux témoignages oculaires », a-t-il déclaré au Sun Online.

Cependant, le professeur Loeb a été « perplexe » par de nombreux scientifiques qui « ignoraient et ridiculisaient » le rapport et les discussions autour de celui-ci sur les extraterrestres.

Et cela malgré des personnes très sérieuses qui ont eu accès aux données classifiées, comme les présidents Barack Obama et Bill Clinton, reconnaissant la nature anormale du problème.

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone

Les législateurs américains ont commandé le rapport après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des objets tels que le tristement célèbre « Tic Tac ».

Cela a marqué un revirement incroyable après que le gouvernement ait rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Le bureau du directeur du renseignement national (ODNI) devrait mettre à jour le Congrès dans les 90 jours suivant la publication du rapport sur les ovnis, et le Pentagone serait en train de mettre en place un bureau dédié aux ovnis.

Les législateurs qui ont été informés de la version classifiée du rapport se sont également prononcés – sans donner de détails, mais suggérant qu’ils souhaitent plus d’informations.

Certains fans mécontents d’OVNI ont qualifié le rapport de « blanchiment », mais il est considéré par beaucoup comme la première étape sur la route pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le ciel.

Le rapport admet que les rencontres pourraient être des avions auparavant inconnus en provenance de Chine, de Russie ou d’un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Mais cela n’a surtout pas exclu une origine extraterrestre pour les rencontres.

Le Sun Online a précédemment révélé que le Pentagone aurait en sa possession une vidéo de 23 minutes de plusieurs ovnis et une photo d’un « Triangle noir » s’élevant de l’océan.