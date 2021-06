Les ovnis « ont arrêté 10 missiles nucléaires sur une base américaine et ont peut-être été alertés de l’humanité par les premières explosions de bombes atomiques »

Des ovnis auraient fermé dix missiles nucléaires lors d’un incident bizarre sur une base militaire américaine – et le phénomène mondial pourrait avoir été déclenché par les premiers essais de bombe atomique dans les années 1940, a-t-on affirmé.

Des objets étranges dans le ciel font l’objet d’une attention intense alors que les États-Unis publient un rapport de renseignement ordonné par le Congrès sur la question après une rafale de vidéos divulguées montrant des rencontres rapprochées avec des navires de guerre et des avions de chasse.

On prétend que dix missiles nucléaires américains se sont déconnectés – mais le Pentagone n’a jamais confirmé l’histoire Crédit : AFP

Les missiles Minuteman auraient été placés dans le réglage « no-go », ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient pas être lancés Crédit : Getty – Contributeur

Gary Heseltine, vice-président de l’ICER, une nouvelle organisation créée avant le rapport du Pentagone pour appeler à une divulgation complète et à la fin de la stigmatisation sur le sujet, pense que l’histoire des ovnis commence avec les premiers essais de bombes nucléaires de l’homme en 1945.

Et il souligne l’incroyable histoire du capitaine Robert Salas, un ancien officier de lancement nucléaire américain, qui a rendu publique une affirmation extraordinaire – déclarant en 1967 qu’un OVNI est apparu à la base aérienne de Malmstrom dans le Montana.

Salas affirme que dix des missiles nucléaires américains Minuteman qu’il supervisait se sont inexplicablement passés en mode « no-go » – ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas être lancés même si l’ordre était donné.

La base aurait pris une journée pour remettre les armes en service – et ils n’ont pu trouver aucun dommage physique ou explication au problème soudain avec les missiles.

Heseltine a déclaré à The Sun Online : « Il est probable que lorsque les États-Unis ont fait exploser la première bombe atomique, ils ont littéralement envoyé des ondes de choc dans l’espace et ont alerté d’autres civilisations que la vie sur Terre a évolué technologiquement au point qu’elle pourrait diviser l’atome et créer fusion atomique.

« A partir de ce moment-là, il semble que les ovnis aient commencé à apparaître près des installations militaires américaines et dans le monde entier. »

Rejeté comme une théorie du complot pendant des décennies, d’anciens responsables de la défense américaine, des politiciens en exercice et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu qu’il se passait quelque chose d’inhabituel avec les ovnis.

Maintenant souvent appelés UAP – Unidentified Aerial Phenomena – des questions sont posées pour savoir si les objets capturés sur le film sont des drones super avancés, une technologie militaire secrète ou des canulars et des tours de caméra.

et puis il y a la dernière option – qui serait sérieusement envisagée dans le cadre du rapport sur les ovnis qui doit être publié au cours de la semaine prochaine – est que ces objets soient d’origine extraterrestre.

Et il semble y avoir un lien intrinsèque entre les ovnis et les armes nucléaires de l’humanité avec de nombreuses observations militaires américaines récentes se produisant près de porte-avions ou de sous-marins à propulsion nucléaire.

D’anciens responsables de la défense américaine ont également affirmé qu’il y avait des cas où des ovnis avaient envahi l’espace aérien autour de sites nucléaires américains secrets et « interféré » avec des armes nucléaires.

Je pense que c’était simplement un spectacle. Ils voulaient faire la lumière sur nos armes nucléaires et simplement nous envoyer un message. Robert Salas

L’ICER a déclaré dans un communiqué de presse la semaine dernière que sa position est que l’humanité reçoit un avertissement concernant les armes nucléaires – et a appelé à la levée du désarmement aux Nations Unies.

Les États-Unis ont fait exploser la première bombe nucléaire au monde – le nom de code Trinity – le 16 juillet 1945 – et la première vague d’un boom des observations d’OVNIS a suivi à la fin des années 40 et dans les années 50.

Le Sun Online a approché le capitaine Salas pour un entretien, mais il n’était pas disponible.

Cependant, il avait déjà parlé de son expérience lors d’une conférence de presse aux côtés de six autres officiers de l’armée de l’air en 2010.

« Je veux que l’Air Force, le gouvernement se manifeste et dise qu’il s’agit d’un véritable phénomène », a-t-il déclaré.

Robert Salas affirme avoir vu dix missiles nucléaires être mis hors ligne par un OVNI Crédit : Amazon Kindle

Le capitaine Salas a affirmé que les ovnis sont une menace pour la « sécurité nationale » alors qu’il racontait ce dont il avait été témoin alors qu’il était stationné à 60 pieds sous terre dans une base de contrôle de lancement.

La sécurité militaire américaine a rapporté avoir vu des lumières dans le ciel effectuer des manœuvres avant que cinq minutes plus tard, elles affirmaient avoir repéré un « objet de forme ovale pulsant » planant au-dessus de la base.

L’officier de lancement affirme que les missiles qu’il surveillait ont alors commencé à entrer dans l’état « no go ».

Et cette apparente démonstration de puissance des ovnis est arrivée au plus fort de la guerre froide lorsque les États-Unis et la Russie se sont assis au bord d’Armageddon.

Le capitaine Salas a déclaré: « Je pense que c’était simplement un spectacle. Ils voulaient faire la lumière sur nos armes nucléaires et simplement nous envoyer un message.

« Mon interprétation est que le message est de se débarrasser d’eux parce que cela signifiera notre destruction. »

L’US Air Force n’a jamais confirmé l’incident – mais son récit semble correspondre à de nombreuses autres affirmations sur les liens entre les armes nucléaires et les ovnis.

Gary Heseltine est un ex-flic devenu enquêteur et militant sur les ovnis Crédit : Gary Heseltine

M. Heseltine a passé six ans à travailler avec la police de la Royal Air Force, 24 ans avec la police britannique des transports, et a lancé une base de données nationale pour les observations d’ovnis pour les flics jusqu’à un officier en service en 2002 – avant de se retirer de la force en 2013 pour se concentrer sur son Recherche sur les ovnis.

Il a déclaré à The Sun Online que les ovnis pourraient être intéressés par les armes nucléaires de l’homme à essayer et avec quelle humanité nous jouons avec le feu.

Et il dit qu’il existe une corrélation historique entre la prolifération des armes nucléaires et les observations croissantes du phénomène.

Roswell – l’un des sites les plus tristement célèbres de prétendues rencontres d’OVNI – était le siège du 509e groupe de bombardement de l’US Air Force qui a largué les premières bombes nucléaires au monde sur Hiroshima et Nagasaki qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

Et l’une des rencontres les plus tristement célèbres de Grande-Bretagne, l’incident de la forêt de Rendlesham, s’est également produite à proximité de la RAF Woodbridge et de la RAF Bentwaters – où il a affirmé que certaines armes nucléaires étaient secrètement stockées.

M. Heseltine a passé quelque temps à garder des armes nucléaires stockées à RAF Honington en 1984 alors qu’il servait dans le service de police de l’armée de l’air.

« La corrélation OVNI/UAP est historiquement bien établie et semblerait suggérer que leurs actions sont censées être un avertissement à l’humanité des dangers des armes nucléaires », a-t-il déclaré au Sun Online.

Luis Elizondo a dirigé l’AATIP pour le Pentagone

Luis Elizondo, qui a dirigé le secret Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) pour le Pentagone, a également fait il y a quelques semaines le lien entre les ovnis et les armes nucléaires.

L’ancien officier du renseignement, s’exprimant lors d’un événement organisé par le Washington Post, a déclaré que la question nucléaire est l’une des raisons pour lesquelles les ovnis doivent être traités comme un problème de sécurité nationale.

Il a dit : « C’est l’une des préoccupations que nous avons du point de vue de la sécurité nationale, qu’il semble y avoir une sorte de congruence ou une sorte d’intersection entre ces observations d’UAP ou d’OVNI et notre technologie nucléaire avec la propulsion nucléaire, la production d’énergie nucléaire , ou des systèmes d’armes nucléaires.

« De plus, ces mêmes observations ont été observées à l’étranger dans d’autres pays. Eux aussi ont eu les mêmes incidents. Cela nous dit donc qu’il s’agit d’un problème mondial. »

M. Elizondo a affirmé aux États-Unis que les ovnis ont désactivé les capacités nucléaires, alors qu’il a entendu des rapports selon lesquels dans d’autres pays, la technologie nucléaire a été activée.

Et il a caractérisé la technologie observée comme « quelque chose qui pourrait avoir entre 50 et 1 000 ans d’avance » sur les propres capacités de l’humanité.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

M. Heseltine a déclaré à The Sun Online : « [After Rosewell] Les ovnis ont commencé à apparaître de plus en plus fréquemment près des centrales nucléaires, des installations de stockage nucléaire et des zones d’histoire d’armes nucléaires.

« Souvent, des ovnis ont été vus entrer et sortir des océans du monde.

« Si, en tant qu’humains, nous prévoyons d’installer des bases sur la Lune et sur Mars, n’est-il pas logique qu’une espèce extraterrestre ait pu faire de même avec la Terre il y a si longtemps ?

« Et que s’ils avaient été ici dans les tranchées les plus profondes de nos océans pendant longtemps, ils ne voudraient pas voir leur habitat détruit par une guerre nucléaire qui rendrait la planète inhabitable pour les humains et pour leur espèce également.

« Comme pour démontrer la folie des armes nucléaires, les ovnis ont parfois semblé démontrer aux autorités qu’ils jouent avec le feu. »

Image fixe prise le 15 juillet 2019 à bord de l’USS Omaha montrant un globe flottant au large de San Diego,

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un brusque revirement alors que le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Et le rapport sur les ovnis – qui a été commandé par le Congrès – est en train d’être compilé par le groupe de travail UAP, qui a reçu un délai de 180 jours en décembre qui doit expirer ce mois-ci.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

Des fuites de vidéos continuent d’émerger, il a été rapporté que le groupe de travail UAP enquête sur plus de 100 rencontres entre l’armée et les objets non identifiés.

Les détails émergents du rapport indiquent qu’il ne confirme ni n’exclut une origine extraterrestre du phénomène – mais les législateurs américains ont abordé la question à la suite d’un briefing classifié la semaine dernière.

Le Sun Online a également parlé au député Tobias Ellwood, qui a suggéré que les ovnis pourraient être des drones avancés et a appelé le Royaume-Uni à mettre en place une sonde similaire aux États-Unis.