Les ovnis ont interféré avec les armes nucléaires de l’humanité et les objets mystérieux pourraient avoir 1 000 ans d’avance sur la technologie de l’humanité, a déclaré un ancien enquêteur du Pentagone.

Luis Elizondo, qui a dirigé le programme secret d’identification des menaces aérospatiales avancées (AATIP), a déclaré que les phénomènes étranges semblent susciter un vif intérêt pour les armes nucléaires de l’homme, les centrales nucléaires et les navires de guerre à propulsion nucléaire.

Luis Elizondo a dirigé l’AATIP pour le Pentagone

M. Elizondo, un ancien officier du renseignement, s’exprimait lors d’un événement organisé par le Washington Post alors que l’anticipation monte au sujet d’un prochain rapport d’OVNI qui devrait être publié aux États-Unis.

Il a démissionné de son poste au Pentagone alors qu’il cherchait à amener la discussion sur les ovnis – maintenant plus communément appelés phénomènes aériens non identifiés (UAP) – dans le grand public, les décrivant comme un « problème de sécurité nationale ».

Et il a déclaré que l’une des principales préoccupations était le lien entre tout ce qui apparaît dans le ciel et les armes nucléaires – avec certaines des rencontres les plus médiatisées impliquant les porte-avions nucléaires américains, tels que l’USS Nimitz.

« C’est l’une des préoccupations que nous avons du point de vue de la sécurité nationale, qu’il semble y avoir une sorte de congruence ou une sorte d’intersection entre ces observations d’UAP ou d’OVNI et notre technologie nucléaire avec la propulsion nucléaire, la production d’énergie nucléaire ou nucléaire systèmes d’armes », a-t-il déclaré.

« De plus, ces mêmes observations ont été observées à l’étranger dans d’autres pays. Eux aussi ont eu les mêmes incidents. Cela nous dit donc qu’il s’agit d’un problème mondial. »

M. Elizondo a affirmé aux États-Unis que les ovnis ont désactivé les capacités nucléaires, alors qu’il a entendu des rapports selon lesquels dans d’autres pays, la technologie nucléaire a été activée.

Et il a caractérisé la technologie observée comme « quelque chose qui pourrait avoir entre 50 et 1 000 ans d’avance » sur les propres capacités de l’humanité.

Il a déclaré: « Je pense que c’est quand vous regardez les observations et ces choses, comment elles peuvent franchement surpasser tout ce que nous avons dans notre inventaire et nous sommes à peu près certains de tout ce que nos adversaires étrangers ont dans leur inventaire, alors, oui , évidemment, en tant qu’êtres humains, nous avons tendance à descendre dans ce terrier de spéculation. »

M. Elizondo a refusé d’être attiré par ses propres opinions sur ce que sont les objets étranges, affirmant qu’il faut plus d’informations et d’études car « en fin de compte, nous ne savons pas à quoi nous avons affaire ».

« Et franchement, toutes les options doivent être sur la table jusqu’à ce qu’elles ne le soient plus », a-t-il déclaré.

Est-ce d’ici ou d’ailleurs ? Nous ne savons pas vraiment. Luis Elizondo

L’année dernière, les législateurs de la commission du renseignement ont voté pour la création du groupe de travail UAP – et leur ont donné en décembre un délai de 180 jours pour produire un rapport sur les phénomènes étranges filmés par des militaires américains.

Nous sommes maintenant à quelques semaines – ou potentiellement à quelques jours – de la publication de ce rapport potentiellement sensationnel, avec des fuites suggérant déjà qu’il n’exclura pas une origine extraterrestre potentielle.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les images capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone

M. Elizondo a déclaré: « Est-ce d’ici ou de là-bas? Nous ne savons pas vraiment.

« En fait, il y a beaucoup d’autres options sur la table. Cela pourrait provenir de – comme je l’ai déjà dit, cela pourrait provenir de l’espace extra-atmosphérique, de l’espace intérieur ou de l’espace entre les deux.

« Alors que nous commençons à apprendre ce qu’est la physique quantique et que nous commençons à comprendre notre place ici sur cette petite planète, nous commençons à réaliser qu’il y a beaucoup d’autres options. »

Il a ajouté : » Cela pourrait être quelque chose de sous les océans. Cela pourrait être quelque chose de, oui, de l’espace extra-atmosphérique.

« Nous ne savons vraiment pas.

« Et c’est pourquoi je pense que nous devons vraiment adopter une approche pangouvernementale et examiner cela, car c’est – de jour en jour, il semble que de plus en plus cette conversation passe d’une technologie humaine – très probablement , nous ne savons pas encore avec certitude – mais à quelque chose de bien plus profond. »

QU’ÉTAIT L’AATIP ? LUIS Elizondo a dirigé le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) qui a été formé en 2007 avant d’être dissous en 2012. AATIP a été mis en place après la pression du chef de la majorité au Sénat Harry Reid avec un budget de 22 millions de dollars pour enquêter sur les ovnis et les PAN. Il n’était officiellement pas classé, mais également non rendu public alors que le programme secret poursuivait tranquillement son travail. Le programme a publié 38 articles qui couvrent des sujets aérospatiaux avancés, exotiques et théoriques. Christopher « Kit » Green, un neuroscientifique qui a travaillé sur un article avec l’AATIP, a déclaré à Popular Mechanics : « Je crois comprendre que ce programme était une étude sur les ovnis qui n’était pas censée avoir l’air d’avoir quelque chose à voir avec les ovnis. » Le programme a été divulgué au public pour la première fois en 2017 dans un rapport du New York Times. M. Elizondo était un ancien membre senior du bureau du sous-secrétaire à la défense pour le renseignement (OUSDI). Il a récemment été décrit par Reid comme ayant un « rôle de direction » dans l’AATIP, mais les responsables du Pentagone l’ont contredit en affirmant qu’il n’avait « aucune responsabilité assignée ». Reid a déclaré: « M. Elizondo est un ancien officier du renseignement qui a passé sa carrière à travailler sans relâche dans l’ombre sur des questions sensibles de sécurité nationale, notamment en enquêtant sur les UAP en tant que chef de l’AATIP. « Il a accompli ces devoirs admirablement ». Le successeur de l’AATIP est considéré comme le groupe de travail UAP, qui prépare actuellement un rapport non classifié qui doit être publié en juin.

M. Elizondo a également fait part de ses espoirs d’une coopération internationale sur cette question – y compris avec les adversaires traditionnels des États-Unis, la Russie et la Chine.

Il a dit que l’on sait que la Chine a mis en place un groupe de travail UAP similaire à ce qui a été vu aux États-Unis.

Et l’ancien responsable a déclaré que l’on pense que la Chine pourrait tenter d’amener une conversation sur les ovnis aux Nations Unies.

« Je n’aimerais rien de plus qu’une opportunité de travailler avec nos adversaires, nos adversaires conventionnels – la Russie, la Chine, mettons tout le monde à la table », a-t-il déclaré.

« Je crois que c’est un sujet qui implique toute l’humanité. Je pense qu’il nous affecte tous de manière égale et pourtant différente, selon nos systèmes de croyances philosophiques, sociologiques et théologiques. »

Cependant, il a admis qu’il devait être « réaliste » et qu’il faudrait beaucoup aux États-Unis pour faire confiance à la Chine et à la Russie sur une question aussi importante.

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un revirement brutal lorsque le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

De nombreux extraits de séquences continuent d’émerger et sont examinés par le groupe de travail UAP avant la publication du rapport ce mois-ci.

Et il a été confirmé au cours du week-end que maintenant même la NASA sonde le phénomène, l’administrateur de l’agence, Bill Nelson, avouant qu’ils n’ont pas de réponse pour les ovnis.

Les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont également pris la mesure extraordinaire de s’exprimer ouvertement sur le sujet.

Clinton a déclaré que le gouvernement américain n’avait jamais prouvé leur existence, mais qu' »il y a des choses qui volent là-bas que nous n’avons pas encore complètement identifiées ».

« Gardez à l’esprit qu’il y a des milliards de galaxies dans un univers en constante expansion », a ajouté Clinton.

« Je veux dire, vous ne pouvez même pas vous faire une idée du nombre de choses qui existent. Personne ne le sait, mais je pense que la probabilité est qu’il y a quelque chose que vous appelleriez la vie ailleurs. »